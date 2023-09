Lắp camera trong phòng ngủ, cô gái hãi hùng khi thấy hành động của chủ nhà

Theo Thethaiger, Xiao Li, cô gái trẻ đi thuê nhà ở Trung Quốc đã gặp phải trải nghiệm kinh khủng. Cô cho biết chủ nhà là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Anh chia căn nhà lớn thành 8 phòng để cho thuê.

Xiao Li cho biết, vào tháng trước cô bắt đầu nghi ngờ vì cảm thấy có người lạ vào phòng khi mình đi vắng. Mỗi lần trở về nhà, cô thấy tấm thảm trên sàn luôn bị xê dịch. Vì lo lắng nên cô quyết định lắp camera trong phòng để theo dõi.

Một ngày, khi đang làm việc ở công ty, điện thoại cô có thông báo từ hệ thống camera giám sát. Cô mở ra xem thì phát hiện có người đột nhập vào nhà, và không ai khác chính là ông chủ nhà. Trên màn hình là hình ảnh người chủ nhà đang bước vào phòng của cô. Anh đi quanh phòng, tìm đến giường, lấy đồ lót của cô và "tự sướng". Sau đó, anh bỏ đồ lại chỗ cũ rồi rời đi.

Ngay lập tức, cô gọi báo cảnh sát. Cô đã có video bằng chứng nên chủ nhà không thể chối tội. Ông thú nhận mọi hành vi với cảnh sát. Cuối cùng, ông bị giam giữ 6 ngày, phạt tiền.

Tuy nhiên, chủ nhà cho biết sẽ không bồi thường cho cô gái. "Nếu cô ấy muốn bồi thường, cô ấy có thể kiện ra toà", chủ nhà nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Xiao Li đã rời khỏi phòng trọ, tìm nơi khác để thuê. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân buồn bã, không thể ăn uống mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ. Cô phải bật đèn khi ngủ. Cô biết sẽ phải mất nhiều thời gian mới nhận được tiền bồi thường nhưng cô vẫn muốn kiện.

Sự việc sau đó đã gây xôn xao trên mạng xã hội Weibo. Ngoài việc chỉ trích thái độ của chủ nhà, nhiều người dùng mạng cho rằng người đàn ông đó chắc chắn sẽ tái phạm.

"Con gái đi thuê nhà phải lắp camera giám sát và đổi mật khẩu", một cư dân mạng cho biết. Một người khác chia sẻ, "Tâm lý của cô gái cần thời gian để ổn định lại".

Trước đó không lâu, một cô gái người Malaysia cũng đã gặp trường hợp tương tự. Được biết, cô gái trên họ Liu hiện đang thuê nhà ở Singapore. Cô đã vô cùng sợ hãi khi camera ghi lại cảnh chủ nhà cho thuê âm thầm vào phòng ngủ của cô gái, lấy đồ lót của cô trong khi có hành động "tự sướng".

Cô cho biết mình lắp camera trong phòng ngủ vì lý do an ninh, do nghe được thông tin rằng chủ nhà thường dẫn những người hỏi thuê tới xem nhà, khi không có ai ở nhà.

Nhưng cô gái không ngờ khi thấy những hình ảnh mà camera ghi lại tại căn hộ mà cô thuê khi ở chung với bạn trai. Ở thời điểm đó, cô gái vẫn đang đi làm. Chủ nhà xuất hiện trong phòng ngủ của cô trong tình trạng không mặc quần áo. Người này cầm đồ lót của cô rồi có hành động "tự sướng".

Sau khi xong xuôi, chủ nhà cất đồ lót của cô gái vào vị tri cũ. Liu và bạn trai đã báo cảnh sát ngay trong ngày. Cảnh sát đã trích xuất video từ camera, thu giữ một số đồ lót để phục vụ điều tra.

Mặc dù đã chuyển nhà tới nơi khác ở Singapore, Liu nói cô vẫn hãi hùng khi nhớ lại những gì xảy ra. Liu nói cô "chưa hề có một đêm nào ngủ ngon" kể từ đó. "Đôi lúc tôi bật khóc. Về đêm, tôi thường hay gặp ác mộng", cô chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]