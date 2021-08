Hết lòng yêu chiều bạn gái qua mạng, người đàn ông “chết đứng” trước thân phận thực sự của cô nàng

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 19:30 PM (GMT+7)

Người đàn ông hết lòng yêu thương bạn gái qua mạng, chuyện tiền bạc cũng chẳng ngần ngại, chẳng ngờ lại bị lừa một vố đau đớn.

Theo thông tin được chia sẻ, vụ lừa đảo xảy ra tại thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Nạn nhân là một người đàn ông họ Thẩm (tên nhân vật đã được thay đổi).

Gần 1 năm trước, anh Thẩm được cháu trai tên Trương Binh giới thiệu làm quen với bạn mình tên Ngải Xảo ở Tứ Xuyên. Anh Thẩm và Ngải Xảo trò chuyện với nhau qua We Chat, cảm thấy hợp nên nhanh chóng xác lập mối quan hệ yêu đương.

Hai người yêu xa, chưa từng gặp mặt nhau một lần. Thế nhưng, anh Thẩm vẫn rất cưng chiều và hết mực yêu thương bạn gái qua mạng. Khi nghe Ngải Xảo nói muốn mượn tiền để trả tiền thuê nhà, mua thuốc lúc bị ốm, anh Thẩm đều không ngần ngại chuyển tiền cho cô. Tổng số tiền mà Ngải Xảo vay của anh Thẩm là 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng).

Tháng 2/2021, biết anh Thẩm làm ăn thất bại, Ngải Xảo đề nghị trả anh một nửa số tiền là 100.000 NDT. Hành động của Ngải Xảo khiến anh vô cùng cảm động, cho rằng mình đã tìm được “chân ái cuộc đời”.

Tuy nhiên, thay vì chuyển thẳng tiền cho anh Thẩm, Ngải Xảo lại gửi tiền cho Trương Binh. Trương Binh sau đó cho biết số tiền đã đươc chuyển cho anh Thẩm nhưng không biết vì lý do gì lại bị đóng băng trong tài khoản.

Để giúp anh Thẩm giải quyết chuyện chuyển tiền, Trương Binh đã giới thiệu cho cậu ruột một người tên Trịnh Giáo Quan. Người này thu của anh Thẩm 16.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng) phí giải quyết hộ.

Trương Binh đóng giả thành cô bạn gái qua mạng Ngải Xảo, Từ Giáo Quan và Trịnh Giáo Quan, lừa của cậu ruột hơn 3,5 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Trương Binh bị tạm giữ do dính tới án dân sự, được anh Thẩm giúp nộp phạt 260.000 NDT (khoảng 910 triệu đồng). Trương Binh được cậu ruột bảo lãnh ra ngoài, hứa sẽ trả lại số tiền nộp phạt.

Vậy nhưng, khi mang tiền đến trả anh Thẩm, Trương Binh lại gây gổ với người khác dẫn tới phải bồi thương. Anh Thẩm một lần nữa bồi thường thay cháu trai với số tiền 290.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Không lâu sau đó, anh Thẩm nhận được thông tin Trịnh Giáo Quan có thể đã “nuốt” tiền phí rồi biến mất. Trương Binh lại giới thiệu cho cậu ruột một người có tài khoản WeChat là Từ Giáo Quan. Trong 1 tháng, anh Thẩm đã chuyển cho Từ Giáo Quan hàng trăm nghìn NDT tiền phí luật sư, phí giúp đỡ nhưng vấn đề của anh vẫn không được giải quyết.

Đến lúc này, anh Thẩm bắt đầu nghi ngờ, suy tính một hồi liền quyết định trình báo toàn bộ sự việc lên công an. Qua quá trình điều tra, công an xác định được tất cả những người từ Ngải Xảo đến Trịnh Giáo Quan và Từ Giáo Quan không có thật mà đều do Trương Binh đóng giả.

Dựng lên một màn lừa đảo với nhiều tình tiết và nhân vật, Trương Binh đã lừa của cậu ruột tổng cộng hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Binh cho biết bản thân chơi bạc thua, nợ số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định lừa tiền của cậu ruột.

Trước đó, chàng trai tên Wu đến từ Vô Tích (Trung Quốc) cũng rơi vào tình huống tương tự. Sau một thời gian hẹn hò, bạn gái qua mạng than thở với Wu rằng mình đang gặp khó khăn, cần vay nóng 70.000 NDT (khoảng 248 triệu đồng) để trả nợ cho gia đình.

Wu quá yêu bạn gái, không nghĩ ngợi nhiều liền chuyển ngay tiền cho cô, chẳng cần giấy tờ. Tiền vừa chuyển đi vài ngày, cô bạn gái qua mạng của Wu cũng biến mất không thấy tăm hơi. Không cách nào liên lạc được với bạn gái, Wu lo lắng đến đồn cảnh sát trình báo sự việc.

Cảnh sát sau khi điều tra phát hiện cô bạn gái qua mạng kia thực chất chính là Da Mou – bạn thân lâu năm của Wu. Biết thân phận thật của bạn gái qua mạng bấy lâu, Wu không khỏi choáng váng.

Da Mou khai bản thân trót ăn tiêu sa đọa nên nợ một số tiền lớn. Cô từng vay tiền Wu một vài lần, cảm thấy ngại nên đã lập tài khoản ảo, dùng ảnh gái xinh trên mạng, rồi tán tỉnh lừa đảo Wu để vay tiền tiếp. Vụ việc nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

