Hàng trăm tình nguyện viên có mặt tại cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness

Reuters đưa tin, hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia sự kiện "The Quest" - cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness huyền thoại ở Scotland, kéo dài hai ngày 26-27/8. Ban tổ chức mô tả đây là cuộc tìm kiếm lớn nhất về “quái vật Nessie” trong vòng 50 năm qua.

Trung tâm Loch Ness đã hợp tác với nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration tổ chức cuộc tìm kiếm. Đơn vị này cho biết họ sử dụng thiết bị khảo sát chưa từng được thử nghiệm tại hồ trước đây, bao gồm cả thiết bị tầm nhiệt không người lái.

Các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã được phân bổ tại các vị trí xung quanh hồ (với chu vi 37 km) để theo dõi mọi dấu hiệu của "quái vật Nessie", trong khi những người khác di chuyển bằng tàu thủy trên mặt hồ. Một ống nghe dưới nước cũng được sử dụng để phát hiện tín hiệu âm thanh.

Trưởng nhóm tìm kiếm Alan McKenna cho biết: "Chúng tôi đã nghe thấy điều gì đó. Chúng tôi nghe thấy bốn âm thanh đặc biệt. Tất cả chúng tôi đều phấn khích, chạy đi kiểm tra xem máy ghi âm đã được bật chưa nhưng nó chưa cắm điện”.

"Chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ những người đam mê nghiên cứu hồ Loch Ness mới. Bằng cách tham gia cuộc săn lùng tuần này, bạn sẽ có cơ hội thực sự để đóng góp giải đáp những bí ẩn hấp dẫn nhất mọi thời đại", ông Alan nhấn mạnh. Tất cả dữ liệu trong lần tìm kiếm này sẽ được thu thập và chia sẻ công khai.

Tình nguyện viên Mỹ Caroline McNamara bắt đầu quan tâm đến Nessie khi cô còn đi học. “Tôi đã chọn quái vật hồ Loch Ness làm bài luận của mình. Khi nghe tin về cuộc tìm kiếm, tôi đã ngay lập tức tham gia”, cô nói.

Các tàu tham gia cuộc tìm kiếm. Ảnh: AP

Với chiều dài hơn 37km và độ sâu 230 m, hồ Loch Ness là hồ nước ngọt có dung tích lớn nhất Anh. Ảnh: Reuters

Biến báo chú ý tại bờ hồ Loch Ness. Ảnh: Reuters

Quái vật hồ Loch Ness được cho là một con quái vật thần thoại trong văn hóa dân gian Scotland. Ngay từ thời cổ đại, đã có những ghi chép cho rằng con người có thể đã nhìn thấy một sinh vật to lớn ở hồ Loch Ness. Các tác phẩm chạm khắc trên đá do bộ tộc cổ xưa Pict của Scotland để lại mô tả một sinh vật thủy sinh to lớn có chân chèo.

Tuy nhiên, từ năm 1933, câu chuyện quái vật hồ Loch Ness mới được biết đến rộng rãi sau khi khi báo chí Scotland đưa tin về một bức ảnh chụp "con quái vật thời tiền sử".

Trong nhiều năm tiếp theo, ghi nhận về quái vật khổng lồ tiếp tục xuất hiện rải rác. Vào năm 1934, bác sĩ người Anh Robert Kenneth Wilson đã chụp được bức ảnh mang tính lịch sử, được cho là mô tả đầu và cổ "quái vật Nessie" nhô lên khỏi mặt nước. Bức ảnh đã thu hút sự chú ý của quốc tế.

Kể từ đó, những nhà thám hiểm săn quái vật luôn cố gắng được nhìn thấy "quái vật Nessie" một lần. Một số người tin rằng con quái vật này là một loài khủng long sống dưới nước thời xa xưa, được gọi là plesiosaur.

Năm 2019, các nhà khoa học đã phân tích các mẫu ADN để loại bỏ giả thuyết về các loài động vật lớn như khủng long tồn tại bên trong hồ Loch Ness. Theo đó, họ kết luận rằng con quái vật trong truyền thuyết có thể là một con lươn khổng lồ.

Tuy vậy, huyền thoại về Nessie đã đem lại nguồn lợi cho ngành du lịch trong nhiều năm qua, biến hồ Loch Ness trở thành điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu ở Scotland.

