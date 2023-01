Đôi vợ chồng mãi không trả tiền nhà, chủ trọ bủn rủn tay chân khi đến kiểm tra

Theo truyền thông địa phương, tháng 11/2022, vợ chồng cô Lan và anh Zhang đến thuê căn hộ trên tầng 5 của khu nhà trọ ở đường Trung Chính (quận Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc). Chủ nhà họ Zhu cho biết tiền thuê nhà mỗi tháng là 9.000 NDT (hơn 31 triệu đồng).

Trong suốt 2 tháng sau đó, đôi vợ chồng không trả được tiền thuê nhà, liên tục báo khất với anh Zhu. Thấy họ gặp khó khăn về tài chính, anh cố gắng thông cảm, không thúc giục mà đợi họ gom đủ tiền.

Tuy nhiên, đến ngày 9/1, hai vợ chồng vẫn chưa trả tiền thuê nhà cho anh Zhu. Sợ họ quỵt tiền của mình, anh gọi điện hỏi thăm nhưng không thể liên lạc được nên đành đến tận nơi kiểm tra. Khi đến khu nhà trọ, anh Zhu gọi cửa mãi nhưng không thấy ai ra mở, cuối cùng quyết định phá khóa để vào trong.

Vừa bước vào nhà, anh Zhu sốc nặng khi thấy cả cô Lan và anh Zhang đều nằm bất động trên giường, căn hộ nồng nặc mùi khói than. Quá sợ hãi, anh vội vàng chạy ra ngoài rồi gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, Cảnh sát thành phố Tân Bắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc.

Cảnh sát phát hiện hai vợ chồng đã tử vong nhưng căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập hay xô xát, cũng không có thư tuyệt mệnh. Bên cạnh đó, đôi vợ chồng không có dấu vết ngoại thương. Kết hợp với mùi than khói, cảnh sát nghi ngờ anh Zhang và cô Lan tự tử bằng cách đốt than trong nhà, tử vong do ngộ độc khói.

Dựa trên lời khai của những người xung quanh, cảnh sát nhận định rất có khả năng đôi vợ chồng gặp khó khăn về tiền bạc, không tìm được hướng giải thoát nên nghĩ quẩn. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi nhằm xác định thời gian, nguyên nhân tử vong trước khi trao lại cho gia đình để an táng.

Cách đây không lâu, câu chuyện tại khu trọ của bà Chonthicha Jamcharoen ở Thái Lan cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, bà Chonthicha Jamcharoen cho thuê 10 phòng trọ trong 8 năm qua. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi một thanh niên khoảng 30 tuổi cùng bạn gái đến thuê căn phòng số 9.

Sau một thời gian chung sống, cặp đôi chia tay, chỉ còn nam thanh niên ở trong phòng trọ này. Chủ nhà kể, nam thanh niên không tiếp xúc với ai, chậm trả tiền nhà 2 tháng và không thanh toán tiền điện nước. Số tiền mà anh ta còn nợ là 4.000 baht (khoảng 2,7 triệu đồng).

Vì không liên lạc được với nam thanh niên, chủ trọ đành dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa căn phòng của anh ta và gần như bị sốc trước cảnh tượng hãi hùng bên trong. Căn phòng vắng chủ bốc mùi hôi hám và ngập trong rác. Đáng sợ hơn, khoảng 50 chai nhựa đựng chất thải vứt la liệt khắp khu vực giường ngủ.

Sau đó, bà Chonthicha Jamcharoen đã đăng tải câu chuyện lên mạng, kèm theo hình ảnh căn phòng. “Thông báo rằng một người thuê nhà đã để quên vài chiếc bình ở đây, phiền quay lại lấy. Và có lẽ cũng quên trả cả 2 tháng tiền thuê nhà”, chủ trọ viết.

Bà chia sẻ thêm: “Chúng tôi không muốn báo cảnh sát vì số tiền không nhiều, chỉ muốn cảnh báo rằng hãy cẩn thận với người thanh niên này. Để xây dựng phòng cho thuê, chúng tôi phải cho rất nhiều tiền. Chúng tôi yêu những căn phòng và muốn giữ gìn chúng cho các chủ phòng khác”.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-vo-chong-mai-khong-tra-tien-nha-chu-tro-bun-run-tay-chan-khi-den-kiem-tra-a563346.html