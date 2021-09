Đoàn tụ gia đình sau 30 năm bị bắt cóc, người đàn ông ôm bố khóc nức nở

Thứ Ba, ngày 28/09/2021

Sau 30 năm xa cách, người đàn ông cuối cùng cũng tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Theo Sohu, vào năm 1984, ông Peng Xinghui và vợ chuyển tới Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) sinh sống.

Một ngày vào năm 1991, ông Peng và vợ nhờ hàng xóm trông giúp 3 đứa con để ra ngoài làm việc. Trở về nhà vào khoảng 14h cùng ngày, vợ ông Peng phát hiện con trai út Peng Longhu đã biến mất, nhanh chóng đi báo cảnh sát.

Nắm được thông tin về vụ việc, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vợ chồng ông Peng cũng đi khắp các tỉnh lân cận để tìm kiếm con trai nhưng vẫn không thấy cậu bé. Quá đau buồn khi không tìm được con trai, ông Peng và vợ nảy sinh mẫu thuẫn rồi ly hôn vào năm 2000.

Về phần Peng Longhu, sau khi bị bắt cóc, cậu bé được một cặp nam nữ đưa đi nhiều nơi, cuộc sống vô cùng khổ cực và khó khăn. Mãi đến khi gặp được bố mẹ nuôi, Peng Longhu mới có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Anh Peng Longhu ôm bố và anh trai khóc nức nở trong ngày đoàn tụ.

“Bố mẹ nuôi đối xử với tôi còn tốt hơn đối với con đẻ của họ. Tôi sợ làm tổn thương họ nên không dám nói đến chuyện tìm người thân", Peng Longhu cho hay.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, vào năm 2020, Peng Longhu đã âm thầm để lại mẫu máu tại sở công an địa phương, mong sớm tìm lại được gia đình ruột thịt.

Không lâu sau, Peng Longhu nhận được thông báo từ sở Công an Tây An. Biết người thân của mình đang ở thành phố Tây An, Peng Longhu bật khóc, hạnh phúc không nói nên lời.

Trong khi đó, ông Peng Xinghiu nhận được tin đã tìm thấy con trai cũng vô cùng vui sướng, vội vàng gọi điện báo cho vợ cũ. Ngày 11/9, Peng Longhu đã lái xe từ Hà Bắc tới Tây An.

Vào 10h ngày 13/9, Peng Longhu đã gặp lại bố và anh cả của mình ở Văn phòng Lữ đoàn điều tra hình sự thuộc sở Công an Tây An. Ba người ôm chầm lấy nhau và không ngừng khóc khiến những người chứng kiến cũng xúc động rơi lệ.

Peng Longhu sau đó đã cùng bố và anh trai trở lại căn nhà mà anh đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, căn nhà đó hiện đã bị phá dỡ. Cả ba lại cùng nhau về căn nhà của ông Peng Xinghui ở gần đó. Ông Peng Xinghui cho biết vì muốn đợi con trai trở về nên ông mới mua căn nhà ở gần nhà cũ. Peng Longhu dự định sẽ sớm đưa vợ con về nhận người thân và báo hiếu bố mẹ ruột.

Trước đó, câu chuyện cô gái tìm lại được gia đình sau 30 năm bị bắt cóc cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Theo Daily Mail, Jin Ting bị bắt cóc vào năm 1989 khi đang đi bộ tới sạp bán hoa quả của mẹ. Thời điểm đó, Jin Ting mới được 3 tuổi.

Các nhân chứng cho biết cô bé vừa đi bộ vừa khóc trên đường thì bị một người đàn ông trung niên bế đi mất. Jin Ting sau đó được đưa đến sống tại một gia đình ở tỉnh khác, cách nhà 550km.

Bố mẹ Jin Ting cô gắng tìm con ở khắp nơi trong suốt hàng chục năm nhưng không thấy. Tới tháng 6/2020, cô kết nối với Baobeihuijia - một trang web chuyên giúp đỡ, tìm kiếm người thân trong gia đình. Nhờ trang web này, Jin Ting cuối cùng đã tìm lại được bố mẹ ruột sau 30 năm xa cách.

“Đúng 30 năm trước. Con gái tôi bị người ta bắt đi và giờ đây nó đã trở về đúng ngày này”, ông Jin Guosheng – bố của Jin Ting nghẹn ngào nói khi gặp lại con gái.

Ông cho biết thêm: "Con bé nói mình có cuộc sống ổn định và bố mẹ nuôi đối xử rất tốt. "Chúng tôi sẽ cảm ơn bố mẹ và ông bà nuôi của con bé vì đã chăm sóc cho con gái chúng tôi chu đáo”.

