Đang gọi điện ngoài ký túc xá, nữ sinh bất ngờ bị kẻ đeo mặt nạ tấn công và cái kết ngoạn mục

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 11:24 AM (GMT+7)

Gã đàn ông đeo mặt nạ hình bộ xương bất ngờ lao từ khỏi bụi cây, vồ lấy nữ sinh ý đồ giở trò biến thái.

Mới đây, thông tin một nữ sinh 18 tuổi bất ngờ bị tấn công đang khiến dư luận nước Mỹ hết sức xôn xao. Theo đó, sự việc diễn ra tại khuôn viên trường Đại học Chapman ở Orange, bang California, Mỹ. Vào sáng 24/9, cô sinh viên năm nhất đang ngồi gọi video cho bạn trai bên ngoài ký túc xá thì bất ngờ có một kẻ lao ra từ bụi cây vồ lấy với ý đồ giở trò biến thái.

Nữ sinh cho biết gã ta mặc đồ đen, đeo mặt nạ hình bộ xương. Trong giây phút mất cảnh giác, hắn đã đấm vào mặt cô gái, khiến cô ngã nhào vào thùng rác đằng sau lưng.

Hình ảnh kẻ biến thái được camera an ninh ghi lại.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái trẻ này lại là một "cao thủ" võ thuật với 12 năm theo học karate. Thấy hành động của kẻ biến thái, cô lập tức chống trả quyết liệt khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy. "Hắn vùng ra và chạy thoát, tôi đuổi theo đến cầu thang và liên tục hô hoán", cô gái thuật lại với báo chí.

Sau khi nghe thấy tiếng la hét, 2 nam sinh viên khác đã vội vàng chạy đến để giúp đỡ những cuối cùng vẫn không tóm được gã đàn ông. Theo nạn nhân miêu tả, kẻ tấn công cao khoảng hơn 1m80, thân hình khá gầy. Hiện cảnh sát địa phương đang xem xét tất cả các clip thu được từ camera giám sát trong khuôn viên trường để tìm manh mối cho vụ án.

Trước sự việc gây hoang mang trên, Randy Burba - giám đốc phụ trách an ninh cho Đại học Chapman đã lên tiếng cam kết rằng sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn cho các sinh viên: "Sẽ có thêm ít nhất 2 - 3 nhân viên bảo vệ vào cuối tuần, đặc biệt tập trung ở khu vực này".

Các vụ tấn công tình dục sinh viên thường xảy ra giữa mùa tựu trường và Lễ Tạ ơn, đặc biệt là sinh viên năm nhất thường là mục tiêu tấn công vì họ không quen với khuôn viên trường và không quen thuộc với trường học.

