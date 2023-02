Cặp vợ chồng không chịu trả tiền thuê trọ, chủ nhà sốc nặng khi kiểm tra bên trong

Mới đây, thông tin một cặp vợ chồng ở Đài Loan (Trung Quốc) tự tử trong căn phòng trọ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ đường Trung Chính, thuộc quận Tân Trang, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Nạn nhân tử vong là người đàn ông họ Zhang (47 tuổi) và một người phụ nữ họ Lan (30 tuổi).

Chia sẻ với truyền thông, chủ nhà trọ cho biết vào tháng 11/2022, hai vợ chồng nạn nhân đến thuê căn hộ trên tầng 5 với giá 9.000 NDT (khoảng 31 triệu đồng).

Căn hộ nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, cặp đôi liên tục xin khất tiền thuê nhà suốt 2 tháng vì khó khăn tài chính. Trước thái độ thành khẩn của họ, chủ nhà đã chấp nhận cho nợ và không thúc giục họ thanh toán.

Đến ngày 9/1/2023, người chủ bỗng thấy kỳ lại khi căn phòng của cặp vợ chồng vô cùng im ắng. Lo lắng cả hai đã bỏ trốn để bùng tiền thuê, chủ nhà đã nhanh chóng đến đập cửa nhưng không ai trả lời. Đáng chú ý, dù đứng bên ngoài nhưng người đàn ông vẫn ngửi thấy mùi hôi phát ra từ căn hộ.

Chủ nhà quyết định xông vào trong để kiểm tra, không ngờ rằng thứ đập vào mắt người đàn ông là thi thể cặp vợ chồng trên giường. Trong nhà sộc lên mùi hôi thối từ thi thể đang phân hủy hòa cùng mùi khói than. Quá sợ hãi, người đàn ông đã vội gọi điện báo cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ.

Phía cảnh sát cho biết rất có thể đôi vợ chồng gặp khó khăn về tiền bạc nên mới tự sát. Khám nghiệm tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu bị đột nhập hay xô xát mà chỉ có mùi khói than. Họ nghi ngờ cặp đôi đã tự tử bằng cách đốt than và tử vong do ngộ độc khói.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-vo-chong-khong-chiu-tra-tien-thue-tro-chu-nha-soc-nang-khi-kiem-tra-ben-trong-a564648.html