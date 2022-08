Bị rắn cắn vào môi, bé gái 2 tuổi…cắn chết luôn con rắn

Sau khi bị một con rắn dài 50 cm cắn vào môi, bé gái 2 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã ... cắn chết luôn con rắn.

Sau khi bị một con rắn cắn vào môi, bé gái 2 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng lại bằng cách…cắn chết luôn con rắn, tạp chí Newsweek đưa tin ngày 15-8.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-8 ở làng Kantar gần TP Bingol (Thổ Nhĩ Kỳ). Hàng xóm của bé kể rằng họ đã nghe thấy tiếng bé gái la hét ở sân sau.

Sau đó, hàng xóm chạy đến và phát hiện trên môi bé gái có một vết rắn cắn và bé đang cắn ngang con rắn dài khoảng 50 cm. Con rắn đã chết và đứa trẻ được đưa tới bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Bingol để điều trị. Sau 24 tiếng theo dõi và điều trị, sức khỏe cô bé đã ổn định.

Bé gái ở Thổ Nhĩ Kỳ cắn chết con rắn vì bị nó cắn vào môi. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Mehmet Ercan - cha của cô bé nói rằng: "Hàng xóm nói với tôi rằng con tôi đã cầm con rắn. Con bé đã chơi với rắn và sau đó rắn cắn bé. Sau đó, con tôi đã cắn lại con rắn như một phản ứng thông thường”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), do khối lượng cơ thể nhỏ hơn, trẻ em dễ bị tổn thương do nọc độc của rắn so với người lớn. Có nọc độc của một số loài rắn có thể gây ra tê liệt cơ thể, xuất huyết, suy nội tạng, tổn thương mô.

Hiện chưa rõ loài rắn cắn bé gái này là gì nhưng vì tình hình sức khỏe bé gái không nghiêm trọng nên có thể cô bé đã bị loài rắn không có độc cắn. Trong số 45 loài rắn được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ, có 12 loài là nọc độc.

