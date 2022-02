Bà mẹ sinh 3 đứa con trong 3 năm, sự trùng hợp đặc biệt khiến cả thế giới “dậy sóng"

Thứ Tư, ngày 09/02/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trường hợp của gia đình chị Barbara Soper được các chuyên gia đánh giá là vô cùng hiếm gặp, 50 triệu người mới có một.

Vào năm 2010, các trang tin tức báo đài ở Mỹ và quốc tế đồng loạt đưa tin về gia đình chị Barbara Soper ở bang Michigan (Mỹ) khi có 3 đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Tới tận bây giờ, gia đình người phụ nữ này vẫn được nhắc đến như một trường hợp “hiếm có khó tìm”.

Cụ thể, vào ngày 8/8/2008, chị Barbara sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Chloe. Cậu con trai Cameron của chị chào đời vào ngày 9/9/2009. Tới ngày 10/10/2010, chị Barbara hạ sinh đứa con thứ 3, đặt tên là Cearra Nicole.

Sự trùng hợp khó tin về ngày sinh của 3 đứa bé khiến gia đình người phụ nữ nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người cả trong nước và thế giới. Không rõ Chloe và Cameron chào đời bằng phương pháp nào nhưng em bé thứ 3 Cearra được sinh mổ.

Ba đứa trẻ làn lượt chào đời vào các ngày cực đẹp 8/8/2008, 9/9/2009 và 10/10/2010.

Các chuyên gia đánh giá trường hợp của gia đình chị Barbara là vô cùng hiếm gặp, 50 triệu người mới có 1. Sau khi biết chuyện, nhiều người cũng đùa vui rằng người phụ nữ sẽ không gặp khó khăn trong việc ghi nhớ ngày sinh nhật của các con.

"Chloe là số 8 may mắn, Cameron là số 9 may mắn và Cearra là số 10 may mắn của chúng tôi”, chị Barbara hào hứng chia sẻ.

Không ít người nghĩ rằng chị Barbara và chồng là anh Chad (33 tuổi) đã “canh” ngày thụ thai để kịp đón con chào đời vào những ngày ấn tượng như vậy. Tuy nhiên, vợ chồng người phụ nữ khẳng định mọi chuyện không hề được lên kế hoạch trước đó.

Cearra chào đời sớm gần 1 tháng khi chị Barbara xuất hiện cục máu đông ở hai chân và các bác sĩ nhận thấy em bé phải được mổ sớm. Người phụ nữ tiết lộ hai vợ chồng không có ý định sinh thêm con.

"Chúng tôi không hề có kế hoạch gì cả, nó là một điều kỳ diệu. Khi tôi bầu Cameron, ngày dự sinh là ngày 20/9”, chị Barbara cho hay.

Cách đây không lâu, cư dân mạng từng xôn xao trước thông tin về 3 cô con gái của chị Kristin Lammert ở bang Florida. Được biết, các bé cùng sinh ngày 25/8 và cách nhau dung 3 tuổi.

Cô con gái lớn Sofia chào đời vào ngày 25/8/2015. Ba năm sau, đúng ngày đó, , cô em gái Giuliana ra đời. Tới năm 2021, tiếp tục truyền thống 25/8, Mia – cô con gái thứ ba của gia đình cũng cất tiếng khóc chào đời.

Khi sinh con gái thứ hai, chị Kristin và gia đình chỉ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên thú vị, chuyện hai chị em trùng ngày sinh không phải quá hiếm. Anh Lemotte – chồng chị Kristin thừa nhận vợ chồng anh có kế hoạch về thời điểm sinh con, muốn khoảng cách giữa mỗi đứa trẻ là 3 năm.

Bé thứ 3 Mia được kỳ vọng sẽ sinh trước tháng 9/2021. Trong thời kỳ mang thai Mia, vào tuần thứ 10, chị Kristin được chẩn đoán mắc COVID-19, được theo dõi chặt chẽ. Những ngày cuối thai kỳ, chị bị cao huyết áp, đau đầu liên tục. Cuối cùng chị phải sinh sớm 2 tuần do tiền sản giật. Mia dự sinh vào ngày 8/9 nhưng lại chào đời vào ngày 25/8, sớm hơn 14 ngày.

Hai cô bé Sofia và Giuliana vô cùng vui mừng vì em gái trùng ngày sinh nhật với mình. Rob Warren, giáo sư xã hội học của Đại học Minnesota cho hay, một triệu cặp vợ chồng mới có 8 cặp sinh được 3 con trùng ngày trùng tháng và cách nhau 3 tuổi như vậy.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-me-sinh-3-dua-con-trong-3-nam-su-trung-hop-dac-bi...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-me-sinh-3-dua-con-trong-3-nam-su-trung-hop-dac-biet-khien-ca-the-gioi-day-song-a527856.html