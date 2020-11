"Chu Chỉ Nhược " tuổi 54 vẫn mơn mởn nhờ dao kéo?

Chủ Nhật, ngày 25/10/2020 19:47 PM (GMT+7)

Châu Hải My dù đã bước sang tuổi ngũ nhưng vẫn trẻ trung và không kém phần gợi cảm.

Châu Hải My không chỉ được đánh giá cao bởi diễn xuất mà còn cả nhan sắc xinh đẹp.

Châu Hải My là một trong số những nữ diễn viền Hồng Kông nổi tiếng, sau còn phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Người đẹp được biết tới với vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim ăn khách "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với màn hóa thân thành Dương Thục Phi trong "Võ Mị Nương truyền kỳ" hay quay trở lại với dự án "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" năm 2018 trong vai Diệt Tuyệt Sư Thái.

Người đẹp sinh năm 1966 nay năm đã bước sang tuổi 54 nhưng vẫn được nhận xét là trẻ trung và không kém phần gợi cảm. Điều này khiến không ít người tò mò về bí quyết bảo dưỡng nhan sắc của Châu Hải My.

Châu Hải My gây ấn tượng với gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to cùng nụ cười rạng rỡ.

Sống cuộc đời độc thân vui vẻ

Châu Hải My được biết đến với vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Cách đây ít lâu, Châu Hải My có đăng tải trên trang cá nhân video chúc mừng sinh nhật 9 tuổi của chú chó cưng. Bên cạnh những lời chung vui, một số cư dân mạng mỉa mai Châu Hải My tại sao không sinh con. Người đẹp thẳng thắn đáp "điều này có gì liên quan tới bạn"?

Châu Hải My từng kết hôn với Lữ Lương Vỹ vào năm 1988 nhưng chỉ sau đó 1 năm hai người đường ai nấy đi. Từ đó, Châu Hải My sống vui vẻ với cuộc đời độc thân, bầu bạn với thú cưng. Không phải riêng Châu Hải My mà nhiều mỹ nhân Hoa ngữ cũng quyết định không sinh con như Châu Huệ Mẫn, Tần Lam,...

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Châu Hải My sống độc thân và vui vẻ với những gì mình có.

Độc thân không hẳn không tốt, khi đó phái đẹp có nhiều thời gian chăm sóc bản thân đồng thời hạn chế các nguyên nhân gây ra căng thẳng. Yếu tố tinh thần có ảnh hưởng lớn đến nhan sắc của phụ nữ. Ngoài ra, nếu không sinh nở, cơ thể phái đẹp cũng ít phần phải chịu tổn thương.

Châu Hải My nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm thế vui vẻ, lạc quan. Cô luôn cố gắng cười nhiều nhất có thể. Ngoài ra, cô khẳng định, phụ nữ làm đẹp không phải để người khác ngắm mà quan trọng là vì bản thân, tin vào vẻ đẹp của bản thân và cô tự hào về điều đó.

Điều quan trọng là cần giữ tinh thần vui vẻ, hạn chế căng thẳng để trẻ đẹp lâu hơn.

Từ trước tới giờ không giảm cân

Ở độ tuổi hơn 50, Châu Hải My vẫn vô cùng trẻ trung và gợi cảm.

Châu Hải My thường xuyên bị cư dân mạng làm phiền. Thậm chí, người đẹp đăng tải video ăn lẩu cũng bị hỏi về chuyện cân nặng. Cô khẳng định từ trước tới giờ mình không hề giảm cân. Châu Hải My nổi bật với gương mặt tròn, bầu bĩnh. Dáng người của cô cùng đầy đặn đặc biệt là vòng một căng đầy.

Người đẹp không chủ định giảm cân mà đơn giản là áp dụng thực đơn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là món canh ngân nhĩ nấu cùng đu đủ xanh giúp làm đẹp da, ngăn ngừa nếp nhăn, hạn chế quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, Châu Hải My chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày. Người đẹp từng tập yoga nhưng không có thời gian để theo đến cùng. Thay vào đó cô sẽ tận dụng thời gian di chuyển từ nhà đến công hay trường quay để đi bộ. Cô cũng nói rằng mình không thích ngồi một chỗ mà muốn vận động.

Châu Hải My ăn uống khoa học và tập thể dục không phải để giảm cân.

Nguồn: http://danviet.vn/chu-chi-nhuoc-tuoi-54-van-mon-mon-nho-dao-keo-502020251019462379.htmNguồn: http://danviet.vn/chu-chi-nhuoc-tuoi-54-van-mon-mon-nho-dao-keo-502020251019462379.htm