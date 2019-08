Volvo Việt Nam mang showroom di động đến hai TP. Lào Cai và Vinh

Thứ Sáu, ngày 16/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Showroom trưng bày các dòng xe Volvo (Volvo Mobile Showroom) với chủ đề “Volvo Comes To You” sẽ chính thức có mặt tại 2 thành phố là TP.Lào Cai (16 - 18/08) và TP.Vinh (23 – 25/08) tới đây.

Sau chuyến hành trình thành công tại TP.Đà Nẵng & TP. Hạ Long năm 2018 cùng TP.HCM (Tháp Tài Chính Bitexco) & Hà Nội (Nhà Hát Lớn Hà Nội) trong năm 2019, với hơn 40,000 lượt khách tham quan cùng hơn hàng trăm lượt trải nghiệm xe, Volvo Car Vietnam tiếp tục mang đến cho khách hàng tại thành phố Lào Cai & Vinh nói riêng và Việt Nam nói chung những trải nghiệm độc đáo, đặc trưng từ vùng đất Thụy Điển.

Với mục đích mang thương hiệu xe hơi hạng sang Volvo đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc, một showroom trưng bày xe đặc trưng Volvo (Volvo Mobile Showroom) với chủ đề “Volvo Comes To You” sẽ chính thức có mặt tại 2 thành phố là TP.Lào Cai (16 - 18/08) tại công viên thành phố Lào Cai (Cũ).và TP. Vinh (23 – 25/08) tại cà phê Star Movie – 39 Quang Trung, TP. Vinh.

Thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn của Volvo Retail Experience, Volvo Mobile Showroom được xem là một showroom thu nhỏ mang theo nét kiến trúc riêng của phong cách thiết kế Scandinavia. Toàn bộ showroom được bao phủ bởi kính bên ngoài kết hợp cùng các vật liệu gỗ tự nhiên tạo nên một không gian kiến trúc đặc trưng của Volvo, khách hàng có thể thư giãn trên những chiếc ghế Wegner huyền thoại hay ngồi bên cạnh quầy bar nhâm nhi ly cà phê theo phong cách FIKA với tiếng chim hót và tiếng rì rào của sóng biển.

Đó là sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp thanh lịch, sáng tạo đầy cá tính bên ngoài với sự tinh tế đến từng chi tiết ở bên trong. Để mỗi khách hàng khi bước chân đến đây có thể trải nghiệm được đầy đủ chiều sâu văn hóa tinh tế và sâu sắc của vùng Scandinavian, cũng như trải nghiệm được sự tinh tế, sang trọng trên mỗi chiếc xe Volvo. Đây là ý tưởng vô cùng khác biệt mà Volvo Car Vietnam đã vinh dự là hãng xe sang đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Volvo Mobile Showroom sẽ trưng bày các dòng xe đã đạt được nhiều giải thưởng trên thế giới như: dòng xe đã đạt được hơn 240 giải thưởng trên toàn cầu tính tới năm 2019 XC90, dòng xe đã đạt giải thưởng World Car Of The Year 2018 XC60, dòng xe đã đạt giải European Car Of The Year 2018 XC40 và dòng xe rất đặc trưng của Thụy Điển với khả năng di chuyển đa địa hình V90 Cross Country.

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Volvo Mobile Showroom, Volvo Car Vietnam sẽ tổ chức chương trình Volvo Mobile Services nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu xe Volvo trong khu vực được kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ theo tiêu chuẩn Volvo Cars.