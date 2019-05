Volvo XC40 - mẫu xe hàng đầu về độ an toàn sắp ra mắt thị trường Việt Nam

Thứ Ba, ngày 28/05/2019 18:55 PM (GMT+7)

Volvo Việt Nam dự kiến giới thiệu và phân phối mẫu crossover cỡ nhỏ 5 chỗ XC40 trong tháng 6 năm nay.

Volvo XC40 sẽ là một sự lựa chọn mới mẻ dành cho những người đang có nhu cầu mua một mẫu xe subcompact crossover SUV bên cạnh hai lựa chọn: BMW X1/ X2 và Mercedes-Benz GLA.

Là một chiếc xe trong danh mục xe gầm cao của thương hiệu xe Thụy Điển - Volvo. XC40 mang kiểu dáng thiết kế tương tự các đàn anh như XC60 (đối thủ của GLC) hay XC90 (đối thủ GLS). Phần đầu XC40 vẫn gây ấn tượng với cụm đèn pha “búa thần Thor” chia sẻ từ XC60 và XC90 hay các mẫu xe khác của Volvo.

Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ năng động, XC40 có tổng cộng 17 kiểu phối màu sơn ngoại thất với màu sơn ở mui xe nhằm đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng.​

Về nội thất, XC40 sở hữu cabin thiết kế hiện đại với cụm đồng hồ hỗ trợ lái TFT 12,3 inch đi kèm với một màn hình thông tin giải trí rộng 9 inch tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Ghế ngồi bọc da cao cấp, trang bị sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, trang bị hệ thống âm thanh 13 loa từ thương hiệu Harman Kardon - một trang bị nghe nhìn “xịn xò” mà ít mẫu xe nào cùng phân khúc có được.​

XC40 được trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu trong phân khúc như: Gói hỗ trợ lái Pro Pilot, Gói trang bị an toàn City Safety, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp và camera 360 độ,...

Vào giữa năm ngoái, XC40 đã được tổ chức đánh giá an toàn xe hơi châu Âu Euro NCAP xếp hạng an toàn 5 sao, trong đó mức độ bảo vệ an toàn cho người lớn đạt 97%. Sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi Volvo luôn có mặt trong danh sách những thương hiệu xe hơi an toàn nhất thế giới.​

Volvo XC40 tại Việt Nam dự kiến XC40 sẽ được trang bị động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L tăng áp (T3) cho công suất tối đa 145 mã lực đi cùng hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh 2 phiên bản động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp (T4 & T5) cho công suất tối đa 187 mã lực và 244 mã lực đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. (Thông tin cụ thể sẽ được tiết lộ lúc ra mắt)​.

Được biết, Volvo XC40 có giá bán khoảng 1,75 tỷ đồng tại Việt Nam, mức giá này nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ như: Mercedes-Benz GLA có giá từ 1,6 - 2,3 tỷ đồng, hay dễ dàng tiếp cận hơn BMW X1 sDrive18i có giá 1,9 tỷ đồng hay X2 có giá từ 1,8 - 2,1 tỷ đồng. XC40 sẽ trở thành lựa chọn xe subcompact crossover SUV hàng đầu trong phân khúc về mặt an toàn.​