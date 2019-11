Volkswagen Touareg trưng bày tại VMS 2019 không bị tiêu hủy

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 09:00 AM (GMT+7)

Thời gian qua, có nhiều thông tin về việc tiêu hủy chiếc SUV Volkswagen Touareg trưng bày tại triển lãm VMS 2019 sẽ bị tiêu hủy vì dính bản đồ có đường lưỡi bò (đường chín đoạn). Cục đăng kiểm Việt Nam đã lên tiếng và trả lời về vấn đề này.

Trong những ngày qua, dư luận dấy lên việc chiếc xe trưng bày của Volkswagen tại triển lãm VMS có bản đồ “dính” đường lưỡi bò. Cũng trong chuyện này, có thông tin cho rằng chiếc xe trên có khả năng bị tiêu hủy. Trước vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lên tiếng.

Theo nguồn tin chính thức, đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam chia sẻ: “Đề xuất chuyện thu hồi và tiêu hủy chiếc xe là hơi quá đà và phiến diện. Ngoài ra, việc đề xuất trên có thể gây tâm lý và nhận thức sai lệch trong dư luận”.

“Chiếc xe nó không có lỗi, lỗi là người cài đặt phần mềm đó vào. Cho nên chúng ta xử lý loại bỏ phần mềm đó đi và khuyến cáo không cho bất cứ một tập thể hay cá nhân nào được phép vi phạm chuyện này”, đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam chia sẻ thêm.

Trước đó, liên quan đến chiếc xe này, trên một số tờ báo điện tử đăng tải và dẫn ý kiến từ một cơ quan thuộc Cục Hải quan Việt Nam cho rằng, chiếc Volkswagen Touareg nói trên có thể sẽ bị tiêu hủy, với mục đích răn đe. Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, chiếc Touareg trưng bày tại gian hàng Volkswagen là xe thuộc diện tạm nhập tái xuất, phục vụ mục đích trưng bày trong 5 ngày từ 23 đến 27/10 và không phải bản thương mại sẽ phân phối tại thị trường VIệt Nam.

Volkswagen Việt Nam khẳng định mẫu xe này hoàn toàn không được thương mại hóa tại Việt Nam. “Chúng tôi sẽ bán mẫu xe Touareg là dòng sản phẩm được sản xuất ở Slovakia theo chỉ định của tập đoàn Volkswagen Đức và cam kết sẽ kiểm tra chu đáo các yếu tố liên quan đến bản đồ trên xe”, vị đại diện nói. Với chiếc xe trưng bày, đây là xe tạm nhập tái xuất và hoàn toàn không phải là xe bán ra thị trường.

Tổng giám đốc của Volkswagen Việt Nam nói rằng, đơn vị ông hoàn toàn tuân thủ các quy định về luật pháp tại Việt Nam; hoàn toàn không có ý xâm phạm hoặc vô ý xâm phạm đến chủ quyền và quyền chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam. VW Việt Nam hiểu và tôn trọng hoàn toàn quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề về biển, đảo và chủ quyền quốc gia liên quan đến Biển Đông.

“Về hình ảnh bản đồ có đường chín đoạn (đường lưỡi bò), Volkswagen Việt Nam nhận thấy đây là sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem trưng bày tại triển lãm. Hiện tại xe đã được chuẩn bị các thủ tục, chờ ngày trả lại cho tập đoàn”, vị này nói.

Tại Việt Nam, Volkswagen phân phối tất cả 3 phiên bản dành cho dòng xe Touareg lần lượt là: Elegance có giá bán 3,1 tỷ đồng. Phiên bản Touareg Premium có giá bán 3,49 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất Touareg Luxury có giá bán gần 3,9 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg được trưng bày thuộc thế hệ thứ ba mới nhất. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này chính là sử dụng chung nền tảng MLBevo với các mẫu SUV nổi tiếng vừa ra mắt như Lamborghini Urus, Audi Q8 hay Porsche Cayenne mới. Nhờ đó, Volkswagen Touareg đạt hầu hết các tiêu chuẩn, giúp mẫu xe hoàn toàn mới của hãng xe Đức tiệm cận với phân khúc xe hạng sang.

Kích thước tổng thể Volkswagen Touareg mới có kích thước khá to lớn, chiều dài và rộng của xe đạt 4.878 x 1.984mm, nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Trong khi chiều cao thấp hơn với 1.702mm. Dù kích thước to lớn hơn, nhưng mẫu SUV mới của Volkswagen lại có trọng lượng giảm 106 kg so với trước đây. Có được điều đó, một phần không nhỏ đến từ nguyên liệu mới trong chế tạo khung gầm, sử dụng 48% chất và 52% còn lại là thép công nghệ cao.

Volkswagen Touareg được trang bị khối động cơ R4 2.0L TFSI, cho công suất từ 251 mã lực, đi kèm hộp số 8 cấp tự động có tên gọi AL 552-8Q và chuẩn khí thải Euro 6. Hỗ trợ khả năng vận hành, Volkswagen Touareg 2019 còn được trang bị tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION, hỗ trợ quan sát ban đêm, hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái 4 bánh All-wheel steering…

Tại Việt Nam, Volkswagen sẽ bán mẫu xe Touareg sản xuất ở nhà máy Slovakia. Xe dự kiến được giao vào quý 4/2020 và cam kết sẽ kiểm tra chu đáo các yếu tố liên quan đến bản đồ trên xe", đại diện hãng nói. Sau khi thông tin được đăng tải, một đơn vị nhập khẩu chính hãng xe Trung Quốc về Việt Nam đã đưa ra văn bản xin lỗi khách hàng và thông báo gỡ bỏ phần mềm trên.