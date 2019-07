Volkswagen báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 6/2019 trên toàn cầu.

Doanh số tháng 6 của Volkswagen đạt 542.300 xe trên toàn thế giới, tăng 1,6% so với tháng 6/2018. Ghi nhận xu thế ưa thích các mẫu xe SUV và Tiguan tiếp tục là con bài chiến lực mang đến thành công cho hãng Volkswagen trên toàn cầu.

Kết quả bán hàng trong tháng 6 của thương hiệu xe Volkswagen cho thấy sự tăng trưởng hơn 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trên toàn thế giới, 542.300 xe đã được bàn giao cho khách hàng. Trong bối cảnh thị trường đang bị thu hẹp nói chung, Volkswagen đã thành công trong việc duy trì thị phần ổn định và tiếp tục phát triển doanh số bán hàng.

Tại thị trường Châu Âu, doanh số giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, theo đúng dự đoán của VW. Mức tăng mạnh 14,2% tại Trung Quốc là nhờ những thay đổi về quy định trong thị trường nói chung. Doanh số tại Mỹ và Brazil tăng mạnh lần lượt là 9,6% và 13%, nắm kỷ lục là những thị trường riêng lẻ mạnh nhất trong tháng 6 năm 2019. Tại thị trường quê nhà Đức, Volkswagen ghi nhận được sự gia tăng nhẹ trong việc bán hàng (+1%).

Ông Jürgen Stackmann - Giám đốc bán hàng và tiếp thị của hãng chia sẻ: “Vào tháng 6, thị trường ô tô toàn cầu một lần nữa phải đối mặt với nhiều thách thức. Tôi vui mừng cho rằng chúng tôi đã phát triển vượt trội so với con số của năm trước mặc dù nhu cầu tiếp tục bị yếu hơn. Ở Châu Âu, chúng tôi hy vọng nửa cuối năm sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tại thị trường Trung Quốc, vẫn còn phải xem liệu sẽ có sự phục hồi bền vững về nhu cầu hay không.”

Tại thị trường châu Âu, Volkswagen đã giao ít xe hơn so với các kỷ lục trước do kết quả của WLTP vào tháng 5/2018. Tổng cộng chỉ có 168.600 xe đã được bàn giao cho khách hàng, ít hơn 10% so với cùng năm ngoái. Tại Tây Âu ghi nhận mức giảm 9,6% xuống còn 145.200 xe. Ghi nhận ở thị trường Đức xu hướng vẫn tiếp tục tích cực, đã có tổng cộng có 55.700 xe đã được bàn giao cho khách hàng, tăng 1% so với tháng 6/2018.

Thị trường lớn nhất Bắc Mỹ, hãng Volkswagen đã giao 31.700 xe, tăng 9,6% so với tháng 6/2018. Tiguan vẫn là mẫu xe thành công nhất của Volkswagen trong tháng 6, trong khi đó doanh số của Atlas tăng gấp đôi so với cùng tháng năm trước. Tổng số xe SUV chiếm hơn một nửa số xe được giao. Tại Mexico, doanh số giảm 12,1% xuống còn 10,5 xe.

Tại thị trường châu Á – Thái Binh Dương, hãng Volkswagen đã giao đến tay khách hàng 275.000 xe trong tháng 6, con số này tăng hơn 11,6% so với tháng 6/2018. Riêng thị trường Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ song song với việc ra mắt mẫu SUV 7 chỗ Tiguan Allspace LUXURY. Tính từ khi ra mắt đến tháng 6/2019, số lượng xe Tiguan Allspace lăn bánh tại Việt Nam đạt gần 800 xe.

Đây có thể là kết quả đáng mừng của việc VW Việt Nam hòa nhập xu thế phát triển của thế giới trong việc ưu chuộng SUV. Tiếp nối thành công đó, phiên bản LUXURY ra mắt với 3 trang bị cao cấp mới: Màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số “Digital cockpit” 12.3 inches, độ phân giải chất lượng cao chuẩn HD. Hỗ trợ đỗ xe tích hợp đỗ xe tự động Park Assist: Tùy chọn chế độ đỗ vuông góc hoặc song song. Và gói Area view 360o hiển thị 3D: Có thể tùy chọn 360o góc chiếu dạng 3D, giúp lái xe nhận biết được toàn cảnh xung quanh một cách dễ dàng qua Bird eyes view. Hình ảnh cho độ sắc nét cao. Và Màu mới - Xanh Petroleum Metalic. Giá bán công bố là 1,849 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VW Việt Nam mang đến cơ hội hấp dẫn đến với khách hàng khi sở hữu các dòng xe của mình thông chương trình: “Tháng vàng Volkswagen” từ 10/07 – 10/08 khách hàng được hỗ trợ ngay 20,000,000 VNĐ khi mua bất kì các dòng xe trên phạm vi toàn quốc.