VinFast tăng giá bán hai mẫu xe điện VF 8 và VF 9 tại Việt Nam

Ngày 5/7/2022, VinFast công bố điều chỉnh giá bán của hai mẫu ô tô điện VF 8 và VF 9, với mức tăng dao động 51,5 - 64,8 triệu đồng tùy phiên bản, áp dụng với khách hàng đặt cọc mua xe sau ngày 4/7/2022.

Theo đó, mức giá mới của VinFast VF 8 và VF 9 cụ thể như sau:

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức tăng VinFast VF 8 Eco 1.057.100.000 1.109.000.000 51.900.000 VinFast VF 8 Plus 1.237.500.000 1.289.000.000 51.500.000 VinFast VF 9 Eco 1.443.200.000 1.508.000.000 64.800.000 VinFast VF 9 Plus 1.571.900.000 1.636.000.000 64.100.000

(đơn vị: VND)

Mức giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm gói tùy chọn dịch vụ VinFast Smart Driving (gồm các tính năng thuộc hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS và dịch vụ thông minh Smart Service), và tùy chọn ghế cơ trưởng cho mẫu VF 9.

Đây là lần đầu tiên VinFast tăng giá niêm yết ô tô điện tại Việt Nam. Trước đó, hãng xe Việt áp dụng nhiều chương trình ưu đãi "người tiên phong tri ân người tiên phong - VinFast", bao gồm: voucher giảm giá mua xe VF 8 và VF 9, gói tùy chọn dịch vụ VinFast Smart Driving trị giá 132 triệu đồng, gói nghỉ dưỡng Vinpearl, và tặng kèm bộ sạc di động. Ngoài ra, tất cả khách hàng mua xe trong năm 2022 và 2023 còn được hưởng chính sách cố định giá thuê pin đến hết vòng đời xe.

Theo các chuyên gia, người dùng ô tô điện VinFast tại Việt Nam đang được hưởng loạt chính sách chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi đẳng cấp, độc đáo như cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service); cứu hộ miễn phí 24/7; bảo hành chính hãng 10 năm… Đại diện hãng xe hơi này cũng cho biết hạ tầng trạm sạc đang được mở rộng nhanh chóng với kế hoạch lắp đặt 150.000 cổng sạc trên toàn quốc trong năm 2022.

Sau 6 tháng mở bán, VinFast đã nhận được hơn 65.000 đơn đặt hàng dành cho hai mẫu xe VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Theo kế hoạch, VinFast sẽ chính thức bàn giao đến tay khách hàng vào cuối năm nay.

VF 8 và VF 9 là hai mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên của VinFast được bán trên toàn cầu. Trong đó, VF 8 thuộc phân khúc SUV cỡ D, thấp hơn so với VF 9 là SUV cỡ E. Nếu so sánh về phân khúc thì VF 8 có thể so với Mercedes-Benz GLC còn VF 9 so với Mercedes-Benz GLE.

Cả hai mẫu SUV đều sở hữu những trang bị hiện đại như đèn full-LED, màn hình 15,4 inch bên trong xe, cửa sổ trời toàn cảnh, cùng các tính năng công nghệ thông minh trong gói ADAS và Smart Services. Tầm di chuyển sau một lần sạc của xe điện VinFast là khoảng 447km với VF 8 và 580km với VF 9.

