VinFast nhận đặt cọc xe điện VF 5 bản Plus, giá từ 428 triệu đồng

Ngày 3/12, VinFast công bố thông tin chính thức về VF 5 Plus. Đây là mẫu xe chiến lược thuộc phân khúc A-SUV, hướng đến mục tiêu phổ cập hóa xe điện tại Việt Nam.

Hãng xe Việt nhận đặt cọc VF 5 Plus (phiên bản Plus) từ ngày 10/12/2022 với giá 458 triệu đồng (chưa gồm pin) và 538 triệu đồng (kèm pin). Đối với khách hàng mua pin, giá thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng. Giá thuê pin sẽ giữ cố định suốt vòng đời sản phẩm tính theo giá tại thời điểm nhận xe. VinFast VF 5 Plus được bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km tuỳ điều kiện đến trước.

Tuy nhiên, đối với những khách hàng mua sớm và đặt cọc 20 triệu đồng, giá xe sẽ chỉ còn 428 triệu đồng bởi được ưu đãi 30 triệu trừ vào giá công bố. Ngoài ra, khách cọc sớm 20 triệu còn được ưu tiên giao xe sớm theo thứ tự và được chuyển cọc cho người khác (không huỷ cọc). Những ai đặt cọc 10 triệu sẽ được ưu đãi 20 triệu vào giá xe, tức là mua xe với giá 438 triệu đồng, được chuyển hay huỷ cọc.

Xe điện VinFast VF 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm. Những thông số này không quá chênh lệch với Kia Sonet (4.120 x 1.790 x 1.642 mm, 2.500 mm) hay Toyota Raize (4.030 x 1.710 x 1.605 mm, 2.525 mm). Xe có thiết kế trẻ trung với 16 lựa chọn màu ngoại thất cùng 3 lựa chọn màu nội thất.

VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin lithium lắp trên xe có dung lượng 37,23 kWh, cho phép VF 5 Plus di chuyển quãng đường tối đa hơn 300 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Mặc dù có giá chỉ hơn 400 triệu, VF 5 Plus Plus sở hữu khá nhiều công nghệ hiện đại không thua kém gì phân khúc trên như: quản lý xe bằng điện thoại, các ứng dụng tích hợp, trợ lý thông minh cho đến gói công nghệ an toàn gồm ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến sau, cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp,...

Thời gian giao xe lô xe VinFast VF 5 đầu tiên dự kiến là từ tháng 4/2023.

Ảnh: VinFast

