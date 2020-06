VinFast Fadil bất ngờ dẫn đầu phân khúc A nhờ gói ưu đãi khủng

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tháng 5/2020, VinFast Fadil bất ngờ bứt phá ngoạn mục đạt 1.156 xe bán ra, vượt qua đối thủ Hyundai Grand i10, trở thành xe dẫn đầu phân khúc A.

VinFast Fadil bứt phá ngoạn mục trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc hạng A về doanh số tháng 5

Ngày 10/6, VinFast và TC Motor (nhà phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) cùng công bố doanh số bán hàng của các mẫu xe trong tháng 5/2020.

Theo đó, kết thúc tháng 5/2020 mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VinFast Fadil bán được 1.156 chiếc, còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hyundai Grand i10 đạt doanh số 1.076 chiếc.

Với kết quả này, VinFast Fadil bất ngờ vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng 5/2020 trong phân khúc hạng A.

Có được doanh số đó một phần nhờ một loạt những chương trình ưu đãi hấp dẫn được VinFast tung ra trong tháng 5 như: giảm trực tiếp 10% trên giá niêm yết (đối với khách hàng trả thẳng). Đối với các khách hàng mua xe trả góp, khách hàng được vay tối đa 70% giá trị xe trong thời hạn tối đa 8 năm, được hỗ trợ miễn lãi và chỉ phải trả tiền gốc vay hàng tháng trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, khách hàng sẽ được VinFast bảo lãnh mức lãi suất tối đa 10,5%/năm. Nếu lãi suất trên thị trường cao hơn 10,5%/năm, VinFast sẽ thanh toán phần chênh lệch cho khách hàng. Nếu lãi suất thấp hơn 10,5%/năm, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn.

Đặc biệt, chương trình “Đổi cũ lấy mới” gây chấn động thị trường cũng mang đến sự kích cầu lớn. Theo đó, tất cả xe ô tô lưu hành chưa quá 7 năm của bất kỳ thương hiệu nào, thuộc sở hữu chính chủ ít nhất 6 tháng và không vướng nghĩa vụ tài chính sẽ có thể tham gia chương trình “Đổi cũ lấy mới” để nhận thêm nhiều ưu đãi khi khách hàng chuyển sang xe VinFast.

Xe cũ sẽ được Smart Solution – công ty thuộc Tập đoàn Vingroup mua lại theo đúng giá thị trường, đồng thời hỗ trợ thêm 50 triệu, 30 triệu hoặc 10 triệu đồng để khách hàng đổi sang VinFast Lux SA2.0, Lux A2.0 hoặc Fadil. Đặc biệt, chương trình này được áp dụng đồng thời tất cả các ưu đãi khác của VinFast, mang lại quyền lợi rất lớn cho người tiêu dùng.

Khoang nội thất Fadil tích hợp nhiều tiện ích

ViFast Fadil hiện bán tại thị trường Việt nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 349 triệu đồng đế 471 triệu đồng.

VinFast Fadil 2020 sở hữu kích thước tổng thể chiều dài là 3.676 mm, rộng là 1.632 mm và cao là 1.495 mm, đem đến một kích thước nhỏ nhắn nhưng không đem đến một cảm giác chật chội cho khách hàng.

Các trang bị tiêu chuẩn theo xe bao gồm: vô-lăng tích hợp nhiều nút bấm, màn hình điện tử đặt giữa cụm đồng hồ, màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc da, điều hoà tự động, hệ thống giải trí là dàn âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth/USB/MP3, đàm thoại bằng rảnh tay.

VinFast Fadil được trang bị khối động cơ xăng dung tích 1.4 lít, với kiểu sắp xếp 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa là 98 mã lực tại 6200 vòng/phút và momen xoắn cực đại 128 Nm tại 4400 vòng/phút. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động vô cấp CVT.

Trang bị an toàn trên VinFast Fadil không hề thua kém trước các đối thủ như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo, cảnh báo thắt lưng an toàn. Mốc ghế trẻ em, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử giúp cho người lái có được cảm giác thoải mái và tự tin hơn cho xe di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường.

