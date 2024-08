Vì sao Mazda2 là lựa chọn xe chạy dịch vụ dành cho tài xế tinh tế?

Mua Mazda2 để "một công đôi việc"

Với kiểu dáng thời thượng không lỗi thời, từ lâu Mazda2 được nhiều gia đình trẻ lựa chọn để đáp ứng nhu cầu di chuyển. Đặc biệt với bản nâng cấp mới nhất ở phiên bản thứ 4 vừa ra mắt năm 2024, Mazda2 còn được tinh chỉnh tản nhiệt trước với viền crom cao cấp quây quanh càng làm tăng sự bề thế và thời thượng cho ô tô.

Do đó, lựa chọn Mazda2 cho chạy dịch vụ còn rất hợp lý để đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình bạn. Đặc biệt là khi các mẫu xe cùng phân khúc giá khác như là Hyundai Accent, Toyota Vios... vốn "mang tiếng" là xe chạy dịch vụ, thì việc chọn Mazda2 sẽ là lựa chọn tinh tế hơn, nhất là khi bạn không có ý định gắn bó với công việc tài xế xe dịch vụ lâu dài.

Động cơ bốc và tiết kiệm xăng

Rất nhiều người đã sử dụng Mazda2 đánh giá đây là mẫu xe có động cơ nhỉnh hơn các đối thủ trong phân khúc dù có cùng mức dung tích xy lanh 1.5L. Xe cho khả năng bứt tốc, vọt xe tốt, ở mức tốc độ chạy cao tốc (100 - 120 km/h) xe chạy đầm chắc không bị bay.

Ngoài ra, Mazda2 cũng được cho là mẫu xe "ăn xăng như ngửi" với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được phản ánh chỉ khoảng 4,7 lít xăng/100km. Điều này đối với một chiếc xe chạy dịch vụ rất quan trọng, vì sẽ giúp tài xế tiết kiệm chi phí vận hành. Cùng với đó, Mazda2 cũng được đánh giá là chiếc xe bền bỉ, ít hỏng vặt và các chi phí sửa chữa bảo dưỡng ở mức trung bình, không đắt đỏ.

Ở phiên bản mới nhất năm 2024, Mazda2 được trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Hộp số đi kèm là tự động 6 cấp, có tích hợp chế độ thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng (trừ bản AT).

Nội thất hơi chật chội cũng...không sao

Trên thực tế, nếu những người cao dưới 1m70 ngồi ở hàng ghế sau của Mazda2 thì vẫn cảm thấy sự thoải mái. Đặc biệt là khi xe được trang bị tựa đầu cho cả 3 ghế thay vì lược bỏ như một số xe khác trên thị trường nên tạo sự thoải mái hơn. Trong khi thể trạng của người Việt phần lớn nhỏ con, rất hiếm khi mới có khách hàng có thể trạng quá cao lớn đến mức cảm thấy ngồi Mazda2 thấy chật chội.

Đặc biệt, nếu như xe dịch vụ chủ yếu chạy trong nội thành hoặc là chạy khoảng cách gần dưới 100 km thì việc hàng ghế sau hơi chật chắc chắn cũng không ảnh hưởng nhiều, vì thời gian di chuyển nhanh. Bù lại, khách hàng cũng sẽ thấy hài lòng hơn bởi khoang nội thất hiện đại, tạo cảm giác sang trọng.

Đặc biệt, nếu như tài xế xác định cung đường chạy chủ yếu là từ sân bay về nội thành thì Mazda2 lại càng là lựa chọn tối ưu. Xe có thể gập gọn hàng ghế thứ 2 để mở rộng khoang chứa đồ, rất thuận tiện cho những người đi du lịch, đi công tác dài ngày thường mang nhiều đồ đạc.

An toàn là số 1!

Xe dịch vụ sẽ có lượng thời gian di chuyển trên đường nhiều hơn gấp nhiều lần so với xe gia đình, và vì thế nguy cơ bị gặp các va chạm cũng sẽ nhiều hơn. Do đó, để bảo vệ cho chính mình và cả những người trên xe thì các tài xế công nghệ nên ưu tiên chọn xe có trang bị an toàn đảm bảo.

Mazda2 cũng là mẫu sedan B được đánh giá là sở hữu trang bị an toàn thuộc hàng bậc nhất. Xe được tích hợp đầy đủ các trang bị an toàn gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo chống trộm, Cảm biến lùi, camera lùi, công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC)...

Ở phiên bản cao cấp nhất của Mazda2 2024 (cả 2 biến thể Sedan và Sport) còn được trang bị gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.

KẾT LUẬN

Với tất cả những yếu tố trên đây thì có thể thấy rằng Mazda2 vẫn là lựa chọn rất tốt dành cho các tài xế công nghệ, đặc biệt là sử dụng trong nội đô là chủ yếu. Hiện tại, Mazda2 2024 có 2 biến thể với tổng cộng 5 phiên bản, giá từ 479 - 631 triệu đồng.

Ngoài ra, các tài xế xe công nghệ cũng có thể lựa chọn xe Mazda2 đã qua sử dụng với mức giá hợp lý hơn chỉ khoảng hơn 300 triệu đồng.

