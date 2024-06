Chi tiết dòng sedan 2024 Mazda2 tầm giá 500 triệu đồng

Đã xuất hiện trên thị trường hàng chục năm nay, Mazda2 vẫn chiếm được thị phần đáng kể trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ. Phiên bản 2024 Mazda2 mới được cập nhật gần đây mang màu mới và hoạt động hiệu quả hơn với hệ thống hộp số tự động. Cản xe cũng được làm tươi mới và lưới tản nhiệt xe có đồng màu với thân xe.

2024 Mazda2 hiện có hai phong cách thân xe, gồm: sedan và hatchback. Trong đó, loại sedan có chiều cao thấp hơn nhưng lại có chiều dài tổng thể lớn hơn loại hatchback. Tại thị trường Việt Nam, hiện Mazda2 dòng sedan đang được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết dao động từ 408-534 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản.

Với giá bán niêm yết như trên, 2024 Mazda2 tiếp tục là dòng xe có giá bán mềm nhất của thương hiệu xe hơi Mazda hiện nay. Mẫu xe này có khả năng đối đầu với các đối thủ như Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Toyota Vios, Kia Soluto, Hyundai Accent và nhiều mẫu xe khác.

Mặt trước 2024 Mazda2 với lưới tản nhiệt kích thước lớn, trang bị đèn chiếu sáng LED và đèn pha LED thích ứng. Cản trước được tinh chỉnh, tạo tư thế đầm chắc và vững chãi. Bánh xe thiết kế la-zăng 5 chấu kép thay cho dạng cánh hoa. Biến thể Sedan có 2 tùy chọn là 15 và 16 inch. Phần đuôi Mazda2 đến từ phần nhựa của cản sau đã được đẩy lên trên kết hợp với đèn phản quang tạo thành sự liền khối đầy thu hút. Cặp đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại với thiết kế đẹp mắt.

Bên trong xe Mazda2 mới có ghế ngồi với cấu trúc mới, giúp tựa lưng thoải mái nhờ có cách thiết kế cong theo độ cong tự nhiên của cột sống. Các ghế ngồi cũng đều có thể tùy chỉnh bằng tay được. Vật liệu bọc ghế bằng vải nỉ và da. Khoang lái của Mazda2 thiết kế vô lăng bọc da, trên đó có tích hợp các nút bấm.

Phía sau vô-lăng là các cụm đồng hồ điều khiển. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí kỹ thuật số, có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Trên xe còn có hệ thống âm thanh 6 loa, đem lại những giây phút thư giãn cho người ngồi trên xe. Ngoài ra xe còn có thiết kế ổ sạc USB, rất cuốn hút các khách hàng trẻ tuổi.

Sức mạnh của 2024 Mazda2 đến từ loại động cơ Skyactiv-G, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng. Ngoài ra xe còn có hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC, và hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh.

Đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe là gói an toàn chủ động thông minh i-ActiveSense với những trang bị an toàn cao cấp. Cụ thể là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường và lưu ý người lái nghỉ ngơi.

Về tổng thể, 2024 Mazda2 có lợi thế vận hành trơn chu, kích thước gọn gàng dễ đỗ và diện mạo đẹp, thể thao hiện đại. Tuy nhiên, xe còn có trang bị nội thất khá đơn giản, không gian ghế ngồi sau và cốp đựng đồ còn hạn chế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]