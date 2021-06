Tỷ phú thế giới từng sử dụng xe gì?

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

Không phải tất cả nhưng ô tô cũng đã thể hiện một phần tính cách của những người giàu nhất thế giới. Danh sách top 10 tỷ phú được ghi nhận bởi tạp chí Forbes tính đến ngày 11/6/2021.

1. Jeff Bezos – Honda Accord

Chủ sở hữu của Amazon hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới. Tuy nhiên ít người biết rằng Jeff Bezos đã sử dụng Honda Accrord làm bạn đồng hành khi lần đầu tiên được công nhận là một trong những người giàu nhất. Điều này thể hiện sự khiêm tốn và triết lý sống tối giản của ông.

2. Bernard Arnault – BMW 760Li

Rất nhiều người nghĩ rằng ông chủ của những thương hiệu thời trang xa xỉ lớn nhất trên thế giới như Moet và Louis Vitton sẽ di chuyển hàng ngày bằng xế hộp độc nhất vô nhị. Tuy nhiên Bernard Arnault lại rất thoải mái bên BMW 760Li khi được bắt gặp mới đây. Và chắc chắn thương hiệu Đức vẫn thể hiện sự đẳng cấp và chỉn chu của tỉ phú người Pháp.

3. Elon Musk – McLaren F1 và Lotus Esprit

Chiếc Mc Lauren F1 Elon Musk mua vào năm 1999

Năm 1999, CEO của Tesla đã từng tự thưởng cho bản thân một chiếc siêu xe McLaren F1. Vào thời điểm đó, Elon Musk vừa bán công ty khởi nghiệp Zip2 của mình với giá 300 triệu USD. Với số tiền lớn này, đương nhiên Elon Musk hoàn toàn có đủ khả năng để mua một trong những chiếc siêu xe nhanh nhất và đắt nhất mọi thời đại. Đây cũng là chiếc siêu xe đầu tiên của CEO Tesla.

Sau nhiều chiến thắng từ PayPal, kỹ sư người Mỹ tiếp tục mua đứt Lotus Esprit xuất hiện trong phần phim "The Spy Who Loved Me" trong loạt phim "James Bond" với giá 600.000 bảng Anh (khoảng 19 tỷ).

Lotus Esprit xuất hiện trong phần phim "The Spy Who Loved Me"

4. Bill Gates – Porsche 959

Người sáng lập Microsoft Bill Gates đã tụt xuống hạng tư trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới trong những năm gần đây. Tuy nhiên với tài sản ròng lên tới 91 tỷ bảng Anh (gần 3 nghìn tỷ đồng), Bill vẫn đủ sức để thỏa mãn đam mê xe cộ của mình.

Trong bộ sưu tập, chiếc 959 của Bill Gates được coi là hàng hiếm với số lượng 337 chiếc được xuất xưởng. Theo Business Insider, 959 là một trong những mẫu xe đáng chú ý mà ông từng sở hữu. Năm 2017, xe của Bill Gates được cho là đã bán đấu giá với số tiền 2 triệu USD (khoảng 45 tỷ đồng).

5. Mark Zuckerberg – Pagani Huayra, Honda Jazz

Nhà sáng lập Facebook thể hiện đam mê xe hơi khi sở hữu Pagani Huayra

Chiếc Pagani Huayra mà tỷ phú Mark Zuckerberg sở hữu có thân xe được làm từ sợ carbon cao cấp, chịu va chạm ở mức tối đa. Cửa xe được thiết kế dạng cánh chim với 2 chỗ ngồi.

Pagani Huayra được đích thân Horacio Pagani thiết kế và sản xuất ở Modena, Ý. Xe được trang bị động cơ V12 6.0L, sản sinh công suất 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 1.000 Nm.

Bên cạnh đó, ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn thể hiện sự khiêm tốn khi di chuyển hàng ngày bằng chiếc Honda Jazz.

Mark Zuckerberg được bắt gặp khi lái chiếc Honda Jazz

6. Warren Buffett – Cadillac XTS

Có thể mua bất kì chiếc xe nào đang bày bán trên thị trường thế nhưng tỷ phú Warren Buffett chỉ lựa chọn loại xe bình dân mà nhiều gia đình trung lưu tại Mỹ ưa sử dụng Cadillac XTS và cũng là chiếc xe nổi bật nhất của ông.

Buffet từng giải thích về cách tiêu dùng này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes: “Sự thật là tôi chỉ lái khoảng 5.600 km/năm nên ít khi cần phải mua xe mới”. Xe hơi thực tế không phải là niềm đam mê của ông nên nhà đầu tư nổi tiếng tại phố Wall cho rằng việc thay xe liên tục là không cần thiết.

Điều thú vị đến từ việc Warren đã nhờ con gái đi mua hộ chiếc XTS và yêu cầu giao đến tận nhà để tránh xuất hiện.

7. Larry Page/Sergey Brin – Tesla Roadster, Toyota Prius

Hiện tại, Larry Page và Sergey Brin đang lần lượt xếp hạng 7 và 9 trong danh sách top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Hai chuyên gia công nghệ này đều là đồng sáng lập của Google. Và họ đã thể hiện sự tương đồng của mình khi cùng sở hữu cả hai mẫu xe Tesla Roadster và Toyota Prius.

Cả hai nhà đồng sáng lập Google đều sở hữu Tesla Roadster và Toyota Prius

8. Larry Elisson – Lexus LFA, McLaren F1, Lexus LS600h

Larry Elisson đã kiếm được hàng tỷ USD khi chèo lái công ty máy tính Oracle và có tài sản ròng lên tới 65 tỷ bảng Anh (khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng).

Với khối tài sản này, ông đã thể hiện niềm đam mê xe cộ khi đưa McLaren F1 và Lexus LFA vào bộ sưu tập của mình.

Mc Lauren F1 và Lexus LFA đều được sở hữu bởi Larry Elison

Tuy nhiên Larry đã chọn Lexus LS600h để phục vụ cho công việc hàng ngày.

Chiếc xe của nhà đầu tư người Mỹ di chuyển hàng ngày

10. Francoise Bettencourt Meyers

Chân dung của Francoise Bettencourt Meyers

Francoise Bettencourt Meyers là một tỷ phú người Pháp và cũng là tác giả của các bài bình luận Kinh thánh. Gia đình bà sở hữu công ty chăm sóc sắc đẹp L’Oréal nổi tiếng toàn cầu. Các báo cáo cho biết Francoise được thừa kế một phần ba giá trị công ty từ mẹ mình. Với cương vị là Chủ tịch của L’Oréal, bà luôn giữ vững vị trí người phụ nữ giàu nhất thế giới từ năm 2017 và lọt vào top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, Francoise chưa bao giờ thích lối sống hào nhoáng từ cha mẹ. Bà sống rất khiêm tốn và giản dị và không bao giờ để lộ những chiếc xe mà mình đã sở hữu để tránh sự chú ý.

