Tranh cãi việc phạt người ngồi sau không thắt dây an toàn

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Nghị định 100/2019 quy định xử phạt người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, nhưng Luật GTĐB lại chỉ yêu cầu người ngồi phía trước mới phải thắt dây an toàn.

Mấy ngày gần đây, thành viên trên một diễn đàn mạng xã hội về xe cộ tranh cãi quyết liệt về việc xử phạt người ngồi ghế sau của ô tô không thắt dây an toàn.

Theo đó, một số ý kiến cho rằng Nghị định 100/2019 quy định xử phạt người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, nhưng Luật giao thông đường bộ (GTĐB) lại chỉ yêu cầu người ngồi phía trước mới phải thắt dây an toàn.

“Luật GTĐB có hiệu lực cao hơn, vậy CSGT có được xử phạt hành vi này?” – một thành viên đặt câu hỏi.

Cục CSGT khẳng định việc xử phạt người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn hoàn toàn đúng thẩm quyền và đúng quy định. Ảnh minh họa: Hoàng Giang

Về vấn đề trên, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định việc xử phạt người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn là hoàn toàn đúng thẩm quyền và quy định.

Cụ thể, khoản 2 điều 9 Luật GTĐB năm 2008 quy định xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Đến năm 2014, Việt Nam có tham gia Công ước quốc tế 1968 về GTĐB. Khoản 5 điều 7 của Công ước quy định người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn, trừ trường hợp ngoại lệ theo pháp luật nội địa.

Với quy định này, người điều khiển, hành khách ngồi trên xe bao gồm cả người ngồi ở hàng phía trước và người ngồi ở hàng ghế phía sau nếu tại vị trí ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn.

Như vậy, có sự khác nhau giữa quy định về việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô trong Luật GTĐB năm 2008 và Công ước quốc tế 1968 về GTĐB.

Năm 2016, Quốc hội ban hành Luật Điều ước quốc tế. Khoản 1 điều 6 của luật này quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Điều này có nghĩa quy định về việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô sẽ áp dụng theo quy định tại Công ước quốc tế 1968 về GTĐB.

Theo đó, Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường, chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).

Ngoài ra, người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy cũng sẽ bị phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

Dự thảo Luật GTĐB cũng đang sửa đổi Trong dự thảo Luật GTĐB sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất rất nhiều điểm mới, trong đó có vấn đề thắt dây an toàn. Theo đó, dự thảo quy định người điều khiển và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Như vậy, sự thay đổi này theo hướng phù hợp với Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ cũng như Nghị định 100/2019.

