Những ưu nhược điểm của ô tô máy dầu đã qua sử dụng

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Ngoài những ưu điểm như giữ giá hơn xe máy xăng, tiết kiệm nhiên liệu hơn thì ô tô máy dầu đã qua sử dụng cũng có một số nhược điểm.

Toyota Fortuner bản máy dầu, một trong những mẫu xe giữ giá tại Việt Nam

Ưu điểm của ô tô máy dầu đã qua sử dụng

Sau một thời gian sử dụng, xe máy dầu giữ giá hơn dòng sản phẩm có cùng tình trạng nhưng sử dụng động cơ xăng. Do giá dầu diesel bao giờ cũng thấp hơn xăng nên trong những chuyến đi đường dài, xe máy dầu tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn.

Với những ưu điểm này, tại châu Âu, các loại xe máy dầu vẫn được ưa thích khiến các hãng xe sang như BMW, Mercedes... vẫn không ngừng xuất xưởng động cơ máy dầu. Các thương hiệu xe như Ford, Toyota, Hyundai... lượng xe sử dụng động cơ diesel cũng không hề nhỏ. Các mẫu xe bán chạy là Toyota Fortuner và Ford Focus đều có phiên bản động cơ dầu.

Ford Ranger, mẫu xe bán tải sử dụng động cơ dầu đã và đang là mẫu xe bán chạy trong phân khúc

Cũng như thế giới, tại Việt Nam, xe máy dầu của Toyota, Ford và Hyundai đang dẫn đầu thị trường này được tiêu thụ khá mạnh (Ford Ranger, Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe bản máy dầu). Gần như các dòng xe cỡ lớn đều dùng máy dầu. Trong đó, đến 90 - 95% dòng xe Ford Transit được tiêu thụ trên thị trường đều dùng động cơ diesel. Dòng xe Hiace của Toyota cũng tương tự như vậy.

Lượng xe chạy máy dầu có số lượng bán ra cao hơn nhiều so với xe chạy xăng. Lý do mà các nhà kinh doanh vận chuyển lựa chọn xe máy dầu vì "bên cạnh việc giảm chi phí nhiên liệu thì công suất tải của máy dầu cao hơn nhiều so với động cơ xăng và ít xảy ra hư hỏng vặt".

Động cơ máy dầu thế hệ cũ sẽ không bốc bằng động cơ xăng, nếu cùng đời

Nhược điểm

Động cơ không bốc: Ngoại trừ những mẫu xe máy dầu đời mới, những chiếc xe máy dầu đời cũ thường có khả năng tăng tốc kém các mẫu xe cùng đời nhưng sử dụng động cơ xăng. Đây cũng là lý do vì sao hiếm khi sử dụng động cơ máy dầu cho xe thể thao hay những xe thường đi tốc độ nhanh.

Hơn nữa, khi sử dụng động cơ máy dầu cho xe ô tô cũ cũng cần phải cân nhắc bởi xe cũ đã qua sử dụng ít nhiều cũng sẽ hao mòn về chất lượng.

Vấn đề môi trường của những động cơ dầu cũ luôn là ám ảnh của nhiều người

Ô nhiễm môi trường: Những chiếc xe máy dầu đời mới đã cải tiến khá nhiều về vấn đề môi trường. Về vấn đề tiếng ồn và ô nhiễm, đã có thời gian xe máy dầu là nỗi ám ảnh của nhiều người. Do đó, những loại xe sử dụng động cơ diesel với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, đã rất được ưa chuộng tại châu Âu, nhưng giờ đây khi nhiều thành phố ở đây lên kế hoạch cấm loại xe này, thì xe động cơ diesel đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ.

Trước đó, 13 nước châu Âu và Bắc Mỹ đã công bố kế hoạch cấm tất cả xe động cơ xăng và diesel vào năm 2050. Năm ngoái, thị trưởng các thành phố Paris, Madrid, Athens và Mexico City còn cùng nhau phác thảo kế hoạch cấm hoàn toàn xe động cơ diesel ở các thành phố này vào năm 2025. Tại Đức, hiện đang có hai thành phố là Stuttgart và Munich cân nhắc việc từ năm sau sẽ cấm xe động cơ diesel sản xuất trong vòng 3 năm trở lại đi vào thành phố.

London sẽ bắt đầu thu thêm phí độc hại 10 bảng Anh, đối với các xe động cơ diesel không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đi vào thành phố, vào tháng 10 tới. Thông tin này lập tức làm xáo trộn thị trường xe, xe máy dầu chỉ còn chiếm 40% tổng tiêu thụ ô tô những tháng đầu năm 2017, giảm so với tỷ lệ 45,8% của năm ngoái và đỉnh cao 48,1% hồi năm 2012.

Dù động cơ diesel đã giúp các nhà sản xuất đáp ứng quy định khí thải CO2 trung bình 95 g/km của EU, nhưng gần đây với hàng loạt các vụ việc tiêu cực liên quan đến động cơ này đã khiến mọi hoạt động e dè hơn. Vì thế khi quyết định mua xe ô tô máy dầu cũ cần đắc biệt lưu ý, tránh mất tiền oan.

