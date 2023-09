Trải nghiệm xe Honda City phiên bản nâng cấp có gì hấp dẫn

Honda City thế hệ thứ 5 có mặt tại thị trường VIệt Nam vào năm 2020. Đến tháng 7/2023, phiên bản mới của dòng xe Honda City đã có mặt với nhiều nâng cấp đáng tiền. Dòng xe Honda City có tất cả 3 phiên bản L, G và RS là phiên cao cấp nhất được nhập khẩu và phân phối chính hãng, giá bán lần lượt cho 3 phiên bản là: 559, 589 và phiên bản RS cao nhất là 609 triệu đồng.

Để hiểu thêm dòng xe Honda City RS, chúng tôi đã cầm lái ”chiến mã” này trên cung đường từ TPHCM đến Bảo Lộc (Lâm Đồng). Honda City RS cũng chính là mẫu xe cao cấp nhất trong tất cả các phiên bản của mẫu sedan City được hãng xe Honda phân phối. Chỉ hơn 450km cho tổng hành trình nhưng cũng có thể gọi là đủ để khám phá về những điều mới mẻ mà mẫu xe này mang đến cho người cầm lái.

Chúng tôi bắt đầu hành trình từ quận 1 (TP.HCM), men theo những con phố đông người và chật cứng xe khi vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây để hướng về Quốc lộ 20 đi Bảo Lộc. Kẹt xe trên các con đường nội thành luôn là điều mà những ai ôm vô lăng đều không mong muốn.

Cũng may, không gian nội thất của xe dù đơn giản nhưng khá tiện nghi, sự kết hợp tinh tế giữa các chi tiết và điểm nhấn màu đỏ khiến những thứ tưởng chừng vô tri, vô giác đã được kết hợp và mang đến sự thoải mái cho người bên trong

Đặc biệt, sự thoải mái còn được mang đến từ hệ thống ghế được bọc da cao cấp với các đường chỉ đỏ xung quanh tạo thêm điểm nhấn và hệ thống điều hòa mát lạnh. Cụ thể, dù kẹt xe nhưng cảm giác cực kỳ thoải mái khi hai ghế trước ngồi rất nịnh người dùng. Xe cũng được lắp hệ thống điều hòa và có có gió riêng hàng ghế sau.

Thoát khỏi đô thị đông đúc, chiếc Honda City được đưa vào đoạn cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Vừa hết đoạn đường dẫn, xe thể hiện rõ khả năng tăng tốc ấn tượng của khối động cơ xăng i-VTEC, dung tích 1.5L DOHC, cho công suất lên đến 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm đi kèm là hộp số tự động vô cấp (CVT).

Cảm giác tăng tốc phấn khích ấy như đã giải thoát mọi sự bí bách mà những phút kẹt xe mang lại. Trên tất cả các phiên bản của chiếc sedan City đều được trang bị hệ trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing. Cụ thể, hệ thống SENSING với 6 tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình (ACC), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Ngoài ra, hệ thống giải trí đa phương tiện có khả năng kết nối với điện thoại thông minh mang lại cho tất cả thành viên trong xe sự thoải mái hơn nữa qua những bản nhạc ưa thích đã có sẵn trong điện thoại thông minh được phát ra từ hệ thống loa cao cấp được bố trí quanh xe. Tài xế cũng có thể quan sát những thông tin cần thiết phải lưu ý trên xe thông qua màn hình hiển thị trung tâm cỡ lớn cho hình ảnh sắc nét.

Hành trình buổi sáng có thể nói là quá đơn giản với chiếc Honda City RS. Một cảm giác lái xe như đi dạo, thi thoảng, tự làm mới cảm giác bằng cách tăng tốc, vượt xe, chuyển làn… Và chúng tôi luôn tuân thủ tốc độ tối đa 120km/h, muốn hay không thì vẫn có cảm giác ấm ức vì nhấn ga một chút thì xe đã vọt, đành phải ghìm chân. Những lúc ấy, lại thèm cảm giác được nhanh hơn một chút.

Ra khỏi cao tốc, chúng tôi chuyển hướng vào Quốc lộ 20, đây cũng chính là hướng đi để vào cung đường dẫn lên khu vực Bảo Lộc, cung đường này kéo dài từ Đồng Nai và đi qua hai con đèo khá quen thuộc và nổi tiếng ở phía Nam.

Vì là ngày cuối tuần và thời gian gần kết thúc dịp hè nên xe cộ trên QL20 có phần đông đúc, tốc độ quy định có đoạn lên được 80 km/h và có đoạn chỉ nằm ở con số 50 km/h. Sau gần 3 tiếng chúng tôi bắt đầu chuyển hướng vào khu vực TL 725 để vào một khu vực quanh co đồi dốc nằm ngay dưới lòng hồ Cai Bảng.

Mỗi khi dừng đèn đỏ, tính năng thông báo xe Honda City phía trước khởi hành sẽ hỗ trợ người lái. Ở khu vực đường xa khá thẳng nhưng có phần hơi nhỏ và có những đoạn đang thi công, đường phố có phần không bằng phẳng. Nhưng những điều kiện đường xá đó vẫn chưa đủ để làm khó Honda City RS.

Quả thật, mẫu xe sedan này được hướng đến đối tượng khách hàng lần đầu mua xe phục vụ gia đình tại thị trường Việt, mẫu xe sedan phiên bản nâng cấp đến từ Nhật sở hữu rất nhiều chi tiết thiết kế mới như cản trước và cản sau được tạo hình khuếch tán làm tăng độ khoẻ khoắn. Và bộ mâm được thiết kế mới với hai tông màu đối lập tăng thêm tính thể thao cho xe.

Nếu nhìn vào lần đầu tiên, nhiều khả năng người tiêu dùng bị chinh phục bởi thiết kế với bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong nhìn khá thanh thoát. Liền mạch với đó là cặp đèn pha full LED có thiết kế sắc sảo và hiện đại.

Dải LED sáng ban ngày được tích hợp ngay phía dưới cụm đèn chiếu sáng chính và 2 dải LED định vị ban ngày. Càng gần đến cao tốc, mưa càng lớn hơn, hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) trên xe cũng tự động bật, nhờ vào hệ thống chiếu sáng dạng LED nên tầm quan sát cũng phần nào tăng lên, những biển số xe trước mặt như hiện rõ.

Tiết trời tháng 9 của miền Nam nắng nóng dường như đã mát hơn khi chúng tôi sử dụng tính năng max cool được trang bị trên xe Honda City RS. Mật độ giao thông đông đúc, lớp lớp xe khách từ 16 đến 54 chỗ lũ lượt kéo về. Tiếp theo là hàng đoàn những chiếc xe container nối đuôi nhau. Lúc này, nhờ sự linh hoạt và những cú đánh lái chính xác từ vô lăng điều khiển đã giúp chúng tôi đi nhẹ nhàng hơn.

Có những lúc dừng đèn đỏ và trao đổi với nhau về một vấn đề gì đó trên đường, người cầm lái đã lơ đãnh di chuyển khi đèn xe, chiếc xe đã nhắc người lái ngay. Một tiếng nhắc nhẹ như đưa người lái về đúng nhiệm vụ của mình và tập trung vào lái ngay.

Hai tính năng giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Khi chạy trong điều kiện tiết trời mưa to, tính năng này lên để giúp người lái rất nhiều khi chệch làn, vô lăng tự điều chỉnh để đưa xe vào đúng vị trí chuẩn giữa hai làn đường. Tính năng này luôn mang lại cảm giác an toàn cho mình và những người ngồi trong xe.

Còn tính năng phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) đã giúp mình trong một tình huống trên TL725 mà đến giờ chúng tôi còn nhớ. Đang cầm lái trên đường tối và khá đông người thì có người băng qua đường đột ngột khiến mình không kịp phản xạ, chiếc xe đang được di chuyển ở tốc độ 35 km/h, bỗng kích hoạt phanh gấp và đã làm người cầm lái giật mình.

Không thể nói là may mắn mà chính chiếc xe đã mang lại sự an toàn cho chính bản thân nhóm chúng tôi và người băng qua đường không đúng nơi quy định. Một phần điều này cũng làm mình cảnh giác kỹ hơn, sau này khi lên xe đều nhắc những người đi cùng đeo dây an toàn.

Trên đường thẳng khi vượt xe ai cũng nghĩ động cơ 1.5L sẽ bị chậm nhưng thực tế trải nghiệm thì chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi xe tăng tốc rất gọn gàng. Ở tốc độ thấp, xe hoạt động mượt mà, thi thoảng có khoảng trễ khi đột ngột tăng tốc. Bù lại, khi đổi sang chế độ lái Thể thao (S), cấp số ảo và lẫy chuyển số trên vô lăng đem lại cảm giác lái thực sự thích thú, thể thao hơn phiên bản cũ một chút.

Ở dải tốc độ trên 60km/h, mỗi lần nhấn ga, City mới phản ứng nhanh hơn, chân ga nhạy hơn. Thời gian để đạt tăng tốc rút ngắn đáng kể so với trước, giúp việc vượt xe trên quốc lộ an toàn hơn. Điều làm người lái thích trên hệ thống an toàn Sensing chính là hệ thống giữ làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng làm việc một cách hiệu quả mà cho lại cảm giác như chiếc xe đang tự động lái.

Cầm lái với chặng đường chỉ hơn 450km là chưa đủ để đánh giá toàn diện dòng xe Honda City RS. Tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng thấy được những ưu và nhược điểm của chiếc xe này. Honda City RS là dòng xe hướng đến khách hàng trẻ lần đầu mua xe.

Điểm chưa làm cho người lái như tôi chính là phần cách âm của xe. Tiếng ồn từ lốp vọng vào trong khoang nội thất nghe khá rõ. Nhưng vấn đề này có thể giải quyết bằng việc cách âm các hốc bánh để giảm thiểu tiếng ồn vào khoang lái.

Nhìn chung, Honda City RS với những nâng cấp chất lượng về công nghệ an toàn để dẫn đầu phân khúc thực sự là “con bài chiến lực" để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Đây là mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế thể thao, an toàn với Honda SENSING cùng khả năng vận hành ổn định và là lựa chọn tối ưu cho những ai lần đầu sở hữu xe ô tô.

