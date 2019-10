Toyota Việt Nam truyền tải thông điệp “Cuộc sống thật chất lượng” tại VMS 2019

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Không quá nhiều cầu kỳ trong gian hàng của Toyota Việt Nam, nhưng khách tham quan lại cảm nhận được những gì chất lượng nhất và ấn tượng nhất thông qua chủ đề “Cuộc sống thật chất lượng” tại VMS 2019.

Xe Toyota Sự kiện:

Cuộc sống ngày càng thay đổi và phát triển, yêu cầu về chất lượng đối với mỗi khách hàng cũng không còn đơn thuần chỉ dừng lại ở “ chất lượng sản phẩm” hay “chất lượng dịch vụ”. Vì thế, đến với Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 lần này, Toyota Việt Nam tiếp tục lần nữa mang đến khách hàng một “cuộc sống chất lượng”– nhưng là một “cuộc sống chất lượng” ở khía cạnh toàn diện hơn thông qua chủ đề “Sống phải chất lượng”.

Điểm nhấn gian hàng Toyota năm nay là mẫu xe lý tưởng TJ Cruiser - dòng xe SUV biểu trưng cho sự tiện nghi, đa dụng. Lần đầu tiên giới thiệu tại VMS 2019 với thông điệp “My Life – My Choice – My Toolbox – My TJ Cruiser”, mẫu xe TJ Cruiser là tầm nhìn mới mẻ của Toyota về chuyển động đô thị trong tương lai khi được sử dụng công nghệ Hybrid thân thiện với môi trường.

Gian trưng bày của Toyota Việt Nam còn có sự xuất hiện của những mẫu xe luôn được yêu thích trên thị trường Việt Nam như phân khúc xe 7 chỗ với Fortuner, Innova, Rush, phân khúc bán tải với Hilux và phân khúc xe 4 chỗ với Camry, Vios.

Bên cạnh đó là các hoạt động nổi bật diễn ra hằng ngày từ nay 23/10 đến hết ngày 27/10 tại VMS 2019 để mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm ĐỘC – MỚI – TRẺ chưa từng có.

Đến ngay Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show - VMS 2019) diễn ra từ 23 - 27/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh để có thể chiêm ngưỡng và tham gia gian hàng Toyota Việt Nam và 13 thương hiệu ô tô khác với nhiều chương trình đặc biệt được hứa hẹn.

Một số hình ảnh khác trong gian hàng của Toyota Việt Nam tại VMS 2019: