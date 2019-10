Volkswagen Việt Nam công bố giá dòng xe Touareg tại VMS 2019

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 11:00 AM (GMT+7)

Trong khuôn khổ triển lãm VMS 2019, Volkswagen Việt Nam mang đến khách tham quan chủ đề Volkswagen Experience – Trải nghiệm Volkswagen, đồng thời chính thức giới thiệu và công bố giá cho dòng xe SUV cỡ lớn Touareg.

Volkswagen Việt Nam trưng bày toàn bộ gian hàng của mình theo chủ đề Volkswagen Experience – Trải nghiệm Volkswagen. Ngoài ra, Volksagen còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cũng như trưng bày đa dạng 7 mẫu xe trải dài nhiều phân khúc như: Volkswagen Tiguan Allspace Luxury S, Tiguan Allspace Highline, Volkswagen Passat, Volkswagen Beetle, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Polo và và dòng xe Volkswagen Touareg.

Toàn bộ gian hàng mang “màu sắc” của sự trải nghiệm, tại khu vực Experience Room khách hàng sẽ được đi tham quan nhà máy tại Wolfsburg và ngồi bên trong những mẫu xe tiên tiến bậc nhất thông qua công nghệ thực tế ảo VR.

Công nghệ này sẽ cho người dùng đắm chìm trong không gian trưng bày của Volkswagen tại Wolfsburg, lạc lối trong những mẫu xe hấp dẫn nhất, được tham quan bảo tàng Volkswagen và đi đến nhiều nơi vô cùng thú vị.

Tham gia những hoạt động xuyên suốt gian hàng để giành những phần quà vô cùng hấp dẫn cùng những trải nghiệm thực tế về các mẫu xe Volkswagen. Tất cả sẽ tạo nên một không gian sôi động, đặc sắc, mang đến một góc nhìn và trải nghiệm khác biệt cho khách tham quan. Thỏa sức nhìn ngắm, tạo dáng chụp ảnh bên chú minivan VW Kombi – 1 biểu tượng cho sự phóng khoáng, tự do của người sở hữu và có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt, Volkswagen Việt Nam chính thức công bố giá bán và nhận đơn đặt hàng mẫu xe SUV cỡ lớn Touareg tại thị trong nước. Volkswagen Touareg được trưng bày thuộc thế hệ thứ ba mới nhất. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này chính là sử dụng chung nền tảng MLBevo với các mẫu SUV nổi tiếng vừa ra mắt như Lamborghini Urus, Audi Q8 hay Porsche Cayenne mới. Nhờ đó, Volkswagen Touareg đạt hầu hết các tiêu chuẩn, giúp mẫu xe hoàn toàn mới của hãng xe Đức tiệm cận với phân khúc xe hạng sang.

Kích thước tổng thể Volkswagen Touareg mới có kích thước khá to lớn, chiều dài và rộng của xe đạt 4878 x 1984mm, nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Trong khi chiều cao thấp hơn với 1702mm. Dù kích thước to lớn hơn, nhưng mẫu SUV mới của Volkswagen lại có trọng lượng giảm 106 kg so với trước đây. Có được điều đó, một phần không nhỏ đến từ nguyên liệu mới trong chế tạo khung gầm, sử dụng 48% chất và 52% còn lại là thép công nghệ cao.

Volkswagen Touareg thế hệ mới cũng được làm mới hoàn toàn nội thất. Bảng táp-lô đậm dấu ấn công nghệ với một loạt các màn hình thông tin từ trung tâm cho tới phía sau tay lái. Bên trên bảng táp-lô sử dụng chất liệu da, kết hợp với các đường viền ốp gỗ cao cấp. Ngoài ra đèn viền nội thất với 30 màu tùy chọn cũng tăng sự sang trọng cho không gian bên trong.

Volkswagen Touareg được trang bị khối động cơ R4 2.0L TFSI, cho công suất từ 251 mã lực, đi kèm hộp số 8 cấp tự động có tên gọi AL 552-8Q và chuẩn khí thải Euro 6. Hỗ trợ khả năng vận hành, Volkswagen Touareg 2019 còn được trang bị tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION, hỗ trợ quan sát ban đêm, hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái 4 bánh All-wheel steering…

Tại Việt Nam, Volkswagen phân phối tất cả 3 phiên bản dành cho dòng xe Touareg lần lượt là: Elegance có giá bán 3,1 tỷ đồng. Phiên bản Touareg Premium có giá bán 3,49 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất Touareg Luxury có giá bán gần 3,9 tỷ đồng.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện từ 23 đến 27.10.2019, Khách hàng mua các dòng xe Volkswagen Tiguan Allspace Highline và Passat sẽ nhận được gói quà tặng khủng, bao gồm: một năm Bảo hiểm vật chất, một dàn Âm thanh Dynaudio cao cấp và nhiều phần quà khác. Đặc biệt đối với 5 khách hàng đầu tiên mua xe Tiguan Allspace Highline tại sự kiện sẽ nhận được thêm bộ dán phim cách nhiệt 3M crystalline - phim quang học 200 lớp với giá trị lên đến 16 triệu đồng.

Hình ảnh chi tiết chiếc Volkswagen Touareg đang được trưng bày tại VMS 2019: