Toyota Việt Nam triệu hồi hơn 250 xe Raize để thay lỗi túi khí

Sau đợt triệu hồi tại Indonesia thì mới đây Toyota Việt Nam cũng đã chính thức có các thông tin về mẫu xe đô thị gầm cao Toyota Raize về lỗi hộp điều khiển túi khí. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa chính thức thông tin về đợt triệu hồi mẫu xe SUV đô thị cỡ nhỏ Toyota Raize tại Việt Nam.

Theo đó tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có vấn đề về hộp điều khiển túi khí có thể gây mất an toàn với số lượng lên đến 3.500 xe gồm cả Veloz và Avanza. Chi tiết hơn thì hộp điều khiển túi khí có khả năng xảy ra hiện tượng ngắn mạch bên trong tụ điện của bản mạch. Do đó, túi khí và bộ căng đai khẩn cấp có thể không hoạt động như đúng thiết kế, gây ảnh hưởng tới an toàn của người lái và hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm.

Indonesia cũng là thị trường mà Toyota Việt Nam nhập về mẫu xe này, và theo phản hồi từ Toyota Việt Nam, đây là đợt triệu hồi chính thức đối với 255 chiếc Toyota Raize, tất cả các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Indonesia từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/1/2023 và được nhập khẩu, phân phối bởi Toyota Việt Nam.

Các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế miễn phí hộp điều khiển túi khí khi được mang đến các đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam trên toàn quốc, thời gian sửa chữa dự kiến hết khoảng 40 phút/xe. Đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 30/6/2023 và dự kiến kéo dài đến 30/6/2026.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/toyota-viet-nam-trieu-hoi-hon-250-xe-raize-e-thay-loi-tui-khi-a613856...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/toyota-viet-nam-trieu-hoi-hon-250-xe-raize-e-thay-loi-tui-khi-a613856.html