Toyota Land Cruiser Prado VX 2022 chạy siêu lướt rao bán lại giá "hấp dẫn"

Một showroom chuyên kinh doanh ô tô đã rao bán chiếc Toyota Land Cruiser Prado đời 2022 với mức giá 2 tỷ 979 triệu đồng. ODO của xe đang dừng lại ở mức hơn 6.500km sau vài tháng sử dụng.

Được biết, giá niêm yết chính hãng của Toyota Land Cruiser Prado 2022 tại thị trường Việt Nam là 2,588 tỷ đồng, giá lăn bánh tạm tính ở Hà Nội rơi vào khoảng 2,921 tỷ đồng. Tuy nhiên, người mua sẽ phải bỏ ra thêm 100 - 300 triệu tiền chênh lệch mới có thể nhận xe.

Như vậy, chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2022 chạy siêu lướt trong bài có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc khi người mua muốn có xe đi ngay, hơn nữa số lượng xe Prado 2022 cũng đang khá hiếm trên cả thị trường xe cũ và xe mới.

Toyota Land Cruiser Prado 2022 thuộc phiên bản facelift có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.890 (mm), trục cơ sở 2.790 mm. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất trắng ngọc trai nên đắt hơn 11 triệu đồng so với những màu sơn khác.

Đầu xe không có nhiều khác biệt so với phiên bản cũ ngoài cụm đèn chiếu sáng phía trước dạng full-LED, có khả năng tự động thay đổi pha/cốt khi cần thiết. Logo ở đầu xe dạng mặt kính do ẩn sau là vị trí đặt radar trong gói an toàn Toyota Safety Sense, bên dưới là camera của hệ thống camera 360 độ.

Xe được trang bị mâm phay 6 chấu kép kích thước 19 inch. Gương xe tích hợp đèn báo rẽ, camera và hệ thống cảnh báo điểm mù. Bậc bệ bước chân được gắn cố định trên xe. Ngoài ra, khi nhìn ngang người dùng có thể thấy phần giá nóc của phiên bản facelift.

Đuôi xe tương tự đời cũ nhưng được trang bị hệ thống đèn LED. Tên phiên bản là VX được nhập chính hãng. Tên mẫu xe Land Cruiser Prado được đặt chính giữa.

Khoang cabin của chiecs Toyota Land Cruiser Prado 2022 chạy siêu lướt vẫn giữ nguyên được độ mới. Vô-lăng xe được bọc da và ốp gỗ xen kẽ. Các phím bấm được tích hợp trên đây bao gồm media, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo lệch làn,... Phía sau là lẫy chuyển số cùng hệ thống kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control.

Ba hàng ghế của Toyota Prado rất rộng rãi, được bọc da màu kem. Hàng ghế trước được chỉnh điện đa hướng, hàng thứ hai chỉnh cơ trong khi hàng thứ ba có thể gập bằng điện. Hệ thống điều hoà là dạng 3 vùng độc lập. Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt mức 453L và tăng lên 1500L khi gập hàng ghế thứ 3.

Phía sau vô-lăng là đồng hồ dạng analog lẫn màn hình kỹ thuật số. Màn hình giải trí trên Toyota Land Cruiser Prado có kích thước 9 inch, đi kèm kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đi kèm là hệ thống âm thanh 14 loa của JBL. Xung quanh khu vực cần số được trang bị những núm gài cầu điện tử, núm bật/tắt tính năng sưởi/làm mát ghế,...

Toyota Land Cruiser Prado 2022 trang bị động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.7L, sản sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Đối thủ cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam trong phân khúc SUV cỡ trung có thể kể đến Ford Explorer, Volkswagen Teramont, i Mitsubishi Pajero Sport, VinFast Lux SA2.0,...

Ảnh: Auto 568

