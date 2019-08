Toyota Innova và Fortuner sẽ được nâng cấp màn hình giải trí 9.0 inch

Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 09:18 AM (GMT+7)

Hệ thống thông tin giải trí trên hai dòng xe SUV Fortuner và MPV Innova được nâng cấp với màn hình 9.0 inch Apple CarPlay và không có sự thay đổi về giá bán.​

Bên cạnh việc giới thiệu bán tải Hilux 2.8 phiên bản Black Edition mới, UMW – Đại diện phân phối xe Toyota tại Malaysia đã nâng cấp nhỏ ở hệ thống thông tin giải trí mới cho hai dòng xe Fortuner và Innova.

Các phiên bản Fortuner 2.7 SRZ và 2.4 VRZ giờ đây sẽ đi kèm với hệ thống thông tin giải trí có màn hình cảm ứng 9.0 inch và hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay.

Theo Paultan, mặc dù không có thay đổi về giá bán của Fortuner 2.7L SRZ AT 4x4 và 2.4L VRZ AT 4x4, nhưng đối với phiên bản máy dầu 2.4L AT 4x4 đã được tăng lên một chút.

Bên cạnh Fortuner, các phiên bản của MPV Innova 2.0 X và 2.0 G cũng nhận được sự nâng cấp tương tự.

Hiện tại, các phiên bản hàng đầu của dòng xe MPV Innova và Fortuner tại Việt Nam đang được trang bị DVD với màn hình cảm ứng 7 inch. Trong tháng 07/2019 vừa qua, Innova và Fortuner đều góp mặt trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số bán ra lần lượt: 1.191 và 1.043 xe.

Trong một tương lai gần, hy vọng Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm nâng cấp hệ thống thông tin giải trí cho hai dòng xe Fortuner và Innova tại thị trường Việt để tăng thêm trải nghiệm giải trí cho khách hàng.