Tìm hiểu những điểm khác của Toyota Fortuner 2019 khi được lắp ráp tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 12:00 PM (GMT+7)

Tổng cộng sẽ có 4 phiên bản Fortuner được lắp ráp trong nước và 2 phiên bản nhập khẩu từ Indonesia với một chút khác biệt về trang bị so với lô xe đang được bán ở thời điểm hiện tại.

Xe Toyota Sự kiện:

Phía hãng Toyota Việt Nam chưa chính thức công bố về việc lắp ráp Fortuner trong nước nhưng thông tin này đã được phía đại lý “teaser” trước.

Được biết, hiện tại các đại lý đã nhận đặt cọc cho lô xe Fortuner lắp ráp sắp tới. Giá bán dự kiến vẫn chưa có nhưng một số thay đổi đã được bật mí, dự kiến giao xe vào khoảng tháng 7/2019.

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, các phiên bản lắp ráp tại Việt Nam hầu hết sử dụng động cơ diesel, gồm 2.8 AT 4x4, 2.4 AT 4x2, 2.4 MT 4x2. Riêng bản TRD Sportivo là máy xăng, được phát triển từ bản 2.7 AT 4x2. Xe nhập khẩu gồm 2 bản máy xăng 2.7 AT 4x2 và 2.7 AT 4x4.

Các phiên bản lắp ráp trong nước sẽ có một số thay đổi. Bản 2.8 AT thêm màu sơn đồng ánh kim, các trang bị còn lại giữ nguyên. Bản 2.4 AT cũng có màu đồng ánh kim, thêm camera lùi. Bản 2.4 MT được bổ sung màn hình, camera lùi, màu sơn đồng ánh kim và màu trắng "ngọc trai". Bản TRD Sportivo chỉ có màu trắng. Các phiên bản đều loại bỏ màu sơn ghi xám.

Sau khi đổi sang lắp ráp thì giá cả của Fortuner có giảm hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, những chiếc Fortuner nhập khẩu bản cao cấp (2.8 AT) vẫn đang được bán kèm gói phụ kiện tại đại lý.

Cuối cùng, nếu đúng thông tin như phía đại lý chia sẻ, Fortuner sẽ là mẫu xe đầu tiên của Toyota vừa được nhập khẩu vừa lắp ráp. Trong khi đó, Camry đã được đổi từ lắp ráp trong nước sang nhập từ Thái Lan. Corolla Altis thế hệ mới cũng có thể được chuyển sang nhập khẩu trong thời gian tới.