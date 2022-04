Toyota Hilux bị một số đại lý đẩy giá vì khan hàng

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux đang gặp phải tình trạng khan hàng và một số đại lý có dấu hiệu tăng giá.

Trước tình hình dòng bán tải Toyota Hilux đang lâm vào tình trạng khan hàng tất cả các phiên bản tại các đại lý, theo tìm hiểu nếu mua xe mới khách hàng phải chờ đợi đến tận tháng 6 năm nay mới có xe với số lượng không nhiều. Xe mới khan hàng, theo quy luật cung cầu, trên thị trường xe cũ các mẫu xe Hilux đã qua sử dụng đời 2021 đang được bán lại với giá không hề rẻ.

Không chỉ “hot” ở phiên bản cao cấp, các phiên bản thấp của dòng Hilux cũng được chào bán với mức giá cao. Đơn cử phiên bản Hilux 2.4AT 4x2 (số tự động một cầu) đời 2021 cũng được chào bán lại với mức giá cao hơn 700 triệu đồng, khi mà phiên bản này có giá niêm yết 674 triệu đồng, lăn bánh tại thời điểm mua mới rơi vào khoảng 720 triệu đồng. Có thể thấy, chủ xe không bị “lỗ” mà còn lời nếu bán lại được chiếc Hilux này.

Nếu không muốn chờ đợi đến tháng 6 và thậm chí chi thêm tiền “lạc” để sở hữu xe mới, thì việc lựa chọn Toyota Hilux đã qua sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cho muốn “cưới liền tay” cho nhiều khách hàng quan tâm dòng bán tải Hilux này. Dẫu vậy mức giá bán lại khá cao sẽ gây thiệt thòi cho người mua xe Toyota Hilux cũ.

Trên thực tế, bán tải Toyota Hilux đã gặp tình trạng khan hàng trong nhiều tháng gần đây, những chiếc Hilux đã bắt đầu rời khỏi các đại lý từ thời điểm trước Tết để giao cho khách. Kể từ thời điểm đó đến nay, dòng bán tải Toyota Hilux đã trở nên khan hàng do đây là dòng xe nhập khẩu (Thái Lan) và hãng không chủ động về nguồn cung. Chính vì vậy, khách mua xe mới sẽ phải chấp nhận chờ đợi cho đến tháng 6 năm nay.

Mặc dù không phải là dòng bán tải bán chạy nhất phân khúc, tuy nhiên dòng xe Hilux mới là mẫu xe bán tải bán chạy trong phân khúc. Dòng bán tải Toyota Hilux được đánh giá cao ở khả năng vận hành bền bỉ, phù hợp với điều kiện hoạt động tuần suất cao, động cơ dầu tiết kiệm đáng tin cậy.

Dòng Hilux hấp dẫn được tệp khách hàng mua bán tải với nhu cầu phục vụ cho công việc, ngoài ra phiên bản cao cấp Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure còn hướng đến khách hàng mua bán tải để chơi, đề cao khả năng vận hành, trang bị tiện nghi và an toàn với gói an toàn Toyota Safety Sense.​

Trên thị trường xe cũ hiện nay, Toyota Hilux phiên bản cao cấp sử dụng động cơ dung tích 2.8L 4x4 AT Adventure đời 2021 lăn bánh 10.000km đang được chào bán lại với mức giá công khai 969 triệu đồng, tức cao hơn 56 triệu đồng so với xe mới có giá bán niêm yết 913 triệu đồng.

Tầm giá 969 triệu đồng ngang bằng giá “đập hộp” lăn bánh xe mới có giá tạm tính khoảng 970 – 980 triệu đồng ở khu vực Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Mặc dù đã đi khoảng 10.000km nhưng nếu bán lại được cho chủ mới, chủ cũ của xe cũng không chịu “lỗ”.

