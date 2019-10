Toyota Fortuner tiếp tục dẫn đầu doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Doanh số phân khúc SUV tại Việt Nam tháng 09/2019 tiếp tục ghi nhận sự dẫn đầu của mẫu xe đến từ Nhật Bản - Toyota Fortuner.

Sau tháng 7 âm lịch, khách hàng Việt bắt đầu rục rịch “mua sắm” trở lại, có thể thấy rõ qua doanh số bán hàng của hầu hết các mẫu xe ô tô trên thị trường. Dưới đây là kết quả doanh số tháng 09/2019 của các mẫu SUV 7 chỗ tại Việt Nam, những gương mặt quen thuộc như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe... vẫn xuất hiện diện đầy đủ.

1. Toyota Fortuner: 1.436 xe

Toyota Fortuner là mẫu SUV 7 chỗ được khách hàng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất

Mẫu SUV 7 chỗ với lợi thế về thương hiệu, thiết kế mới trẻ trung, sự bền bỉ và tiết kiệm luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt. Không quá ngạc nhiên khi Toyota Fortuner tiếp tục nắm top phân khúc với doanh số bán 1.436 xe trong tháng 9/2019, tăng 797 xe so với tháng trước đó.

Tính từ đầu năm tới giờ, đã có 8.717 chiếc Fortuner được bán ra tại Việt Nam, một thành tích ấn tượng để mẫu xe này ứng cử danh hiệu “SUV bán chạy nhất năm 2019”.

Hiện tại, Toyota Fortuner đang được phân phối với 2 dạng nhập khẩu Indonesia và lắp ráp trong nước. Với bản nhập khẩu, Fortuner đến tay khách hàng với 2 phiên bản máy xăng 2.7V 4x2 AT (1,150 tỷ VNĐ) và 2.7V 4x4 AT (1,236 tỷ VNĐ). Với phiên bản lắp ráp, Fortuner được bán ra với 3 phiên bản máy dầu bao gồm 2.4G 4x2 MT (1,033 tỷ VNĐ), 2.4G 4x2 AT (1,096 tỷ VNĐ) và 2.8V 4x4 AT (1,354 tỷ VNĐ).

2. Hyundai Santa Fe: 772 xe

Hyundai SantaFe được lắp ráp trong nước với 06 phiên bản

Hyundai SantaFe đã có một tháng kinh doanh ấn tượng với doanh số bán 772 xe, tăng 106 chiếc so với tháng 8/2019, nâng nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 6.591 xe.

Dù đã bớt “hot” so với lúc vừa ra mắt nhưng Hyundai Santa Fe vẫn chiếm được cảm tình từ khách hàng Việt nhờ thiết kế mang tính đột phá, thời thượng, đi kèm nhiều công nghệ hiện đại. Thêm nữa, xe còn được lắp ráp trong nước giúp các Đại lý có thể chủ động nguồn cung. Trong khi đó một số đối thủ thường được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indonesia khiến doanh số có thể bị ảnh hưởng do lệ thuộc.

TC Motor hiện đang phân phối Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam với 6 phiên bản cùng mức giá từ 995 - 1.245 tỷ VNĐ.

3. Ford Everest: 689 xe

Ford Everest có những tệp khách hàng riêng, ưu tiên khả năng vận hành và off-road

Doanh số tháng 9 của Ford Everest đạt 689 xe, tăng 93 xe so với tháng trước. Cộng dồn 9 tháng đầu năm đã có 5.534 chiếc Everest được bán ra thị trường.

Nếu so với các mẫu xe trong phân khúc như Fortuner hay Santa Fe, doanh số của Ford Everest không thực sự ấn tượng bằng. Tuy vậy, Ford Everest vẫn có những đối tượng khách hàng riêng và duy trì ổn định phong độ cũng như vị thế của một mẫu SUV hàng đầu trong phân khúc. Xét về khả năng off-road, Ford Everest vô đối trong phân khúc nhờ khối động cơ khủng kết hợp cùng hoàng loạt chế độ hỗ trợ. Do đó, tập khách hàng chủ yếu của Everest là những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành, thường xuyên di chuyển trên các cung đường off-road khó khăn.

Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối Everest với 5 phiên bản cùng các mức giá khác nhau, bao gồm: Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 (999 triệu VNĐ), Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 (1.025 tỷ VNĐ), Everest Titanium 2.0L AT 4x2 (1.177 tỷ VNĐ), Everest Trend 2.0L AT 4x2 (1.112 tỷ VNĐ) và Everest Titanium 2.0L AT 4WD (1.399 tỷ VNĐ).

4. Mazda CX-8: 307 xe

Mazda CX-8 bất ngờ sụt giảm doanh số trong tháng 09/2019 khi chỉ có 307 xe được bán ra, giảm 103 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ mới được THACO ra mắt từ giữa tháng 6 vừa qua. Xét tổng thể quá trình, Mazda CX-8 đã có màn ra mắt rất thành công khi doanh số cộng dồn đến thời điểm hiện tại đạt 1578 chiếc.

Mazda CX-8 có thiết kế mới vô cùng trẻ trung và hiện đại, khó có đối thủ nào có thể vượt mặt được CX-8 về khoản ngoại hình. Xe đi kèm với mức tiện nghi cao với những tính năng hiện đại như kết nối Apple Carplay, Android Auto, dàn âm thanh 10 loa Bose.

Tuy nhiên, CX-8 hiện có mức giá quá cao so với phân khúc vô tình tạo nên rào cản khi khách hàng tiếp cận. Nếu có những chính sách giá hợp lý hoặc những ưu đãi hấp dẫn, CX-8 hoàn toàn có thể trở thành một thế lực có thể đe doạ Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe trong tương lai.

Hiện tại, đơn vị sản xuất THACO đang phân phối Mazda CX-8 tới tay khách hàng với 4 phiên bản, bao gồm: Bản Deluxe (giá 1,149 tỷ VNĐ), Bản Luxury (giá 1,199 tỷ VNĐ), Bản Premium FWD (giá 1,349 tỷ VNĐ) và Bản Premium AWD (giá 1,399 tỷ VNĐ). Trong đó, bản Deluxe sẽ chính thức được bán ra vào cuối năm nay.

5. Mitsubishi Pajero Sport: 64 xe

Trong tháng 9/2019, Mitsubishi chỉ bán được 64 chiếc Pajero Sport, giảm nhẹ 7 chiếc so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm chỉ đạt 652 xe.

Mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, mạnh mẽ, nhiều tính năng và trang bị tuy nhiên giá bán niêm yết khá cao (khoảng 980 triệu ~ 1,250 tỷ VNĐ), đây có thể coi là bất lợi của Mitsubishi Pajero Sport trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam.

Điểm mạnh nhất của Pajero Sport chính là khả năng vận hành với hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II cùng 4 chế độ Offroad. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn cũng gây ấn tượng mạnh với những tính năng hiện đại như camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, chống tăng tốc đột ngột.

Mitsubishi Pajero Sport trang bị động cơ diesel tăng áp 2.4L và động cơ xăng V6 3.0L. Xe có tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu Super Select-II.

Giá bán của Mitsubishi Pajero Sport là khoảng 990 triệu ~ 1,1 tỷ VNĐ.

6. Chevrolet Trailblazer: 63 xe

Doanh số tháng 09/2019 của Chevrolet Trailblazer bán ra chỉ vẻn vẹn 63 xe, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Mặc dù các chính sách ưu đãi từ đại lý lên tới cả 100 triệu VNĐ. Tổng doanh số bán ra cộng dồn từ đầu năm đến nay của Chevrolet Trailblazer là 829 xe.

Trailblazer 2019 hiện đang khá nhiều nhược điểm như: diện mạo chưa bắt mắt, tiếng ồn động cơ dội vào khoang lái còn rất lớn, tăng tốc khá chậm khi đi trên cao tốc. Bù lại, xe có giá bán “mềm” hơn so với những cái tên Fortuner, SantaFe hay Everest dù được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại Việt Nam, Trailblazer hiện đang được VinFast nhập khẩu, phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 859 triệu VNĐ.

7. Isuzu mu-X: 57 xe

Hơn 3 năm gia nhập phân khúc xe đa dụng SUV 7 chỗ tại Việt Nam, Isuzu mu-X vẫn lép vế trong cuộc đua tranh doanh số với các đối thủ. Việc xếp cuối bảng trong danh sách này đã trở thành thói quen của Isuzu mu-X. Dù vậy tháng 9/2019 được xem là rất thành công khi có đến có 57 chiếc mu-X được bán ra, tăng 28 xe so với tháng trước. Sau 9 tháng đầu năm 2019, Isuzu đã bán được 419 chiếc mu-X.

Isuzu mu-X là mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Dù 2 yếu tố này được khách hàng Việt đánh giá cao nhưng vẫn không thể giúp mu-X.Bởi xe có ngoại thất không đẹp, cục mịch, nội thất trông thực dụng và không có điểm nhấn nào nổi bật.

Tại Việt Nam, Isuzu mu-X có giá bán từ 820 triệu ~ 1120 triệu VNĐ.