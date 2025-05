So kè Hyundai Stargazer X và Toyota Veloz Cross: MPV nào trội hơn?

Trong những năm gần đây phân khúc xe đa dụng gia đình (MPV) giá mềm đang nổi lên khi các gia đình ngày càng có điều kiện kinh tế và thích các chuyến đi chơi của cả gia đình. Đều thuộc phân khúc MPV 7 chỗ ngồi, Hyundai Stargazer X và Toyota Veloz Cross hiện đang “gây sốt” thị trường trong tầm giá 600-700 triệu đồng.

Trong đó, Stargazer X có giá niêm yết từ 559-599 triệu đồng, còn Toyota Veloz Cross có giá niêm yết dao động từ 638-660 triệu đồng, đắt hơn hẳn Stargazer X. Thế nhưng ở các khía cạnh khác, Stargazer X lại tỏ ra cạnh tranh không kém cạnh đối thủ Veloz Cross.

Ngoại thất

Về kích thước tổng thể, Stargazer X nhỉnh hơn đối thủ Veloz Cross về chiều rộng và chiều dài cơ sở. Hyundai Stargazer X 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.495 x 1.815 x 1.710 mm, cùng khoảng sáng gầm lên tới 200 mm, vượt trội hơn bản tiêu chuẩn và giúp xe mang đậm dáng dấp SUV. Đặc biệt, chiều dài cơ sở 2.780 mm của Stargazer X thuộc hàng lớn nhất phân khúc, mang lại không gian nội thất rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross 2025 có phần gọn gàng hơn với số đo 4.475 x 1.750 x 1.700 mm. Khoảng sáng gầm không được nêu rõ, nhưng xe vẫn giữ thiết kế bề thế và đậm chất thể thao. Veloz thiên về sự hài hòa, linh hoạt phù hợp đô thị hơn là hướng đến dáng vóc SUV cứng cáp như Stargazer X.

Thiết kế đầu xe của Stargazer X nhấn mạnh tới sự liền mạch, còn Veloz Cross lại nghiêng về vẻ hầm hố. Stargazer X 2025 nổi bật với thanh LED chạy ngang đầu xe kết hợp cụm đèn pha LED tách rời kích thước lớn. Thiết kế lưới tản nhiệt mạ crôm dạng 3D cùng các đường dập nổi mạnh mẽ trên nắp capo giúp xe mang vẻ khỏe khoắn, hiện đại. Cản trước hình chữ X và hốc gió trapezoid càng nhấn mạnh phong cách SUV.

Ngược lại, Toyota Veloz Cross 2025 chọn hướng thiết kế mạnh mẽ và “dữ dằn” hơn. Lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, họa tiết mắt cáo cùng viền crôm dày bản tạo cảm giác giống các mẫu SUV nhà Toyota như RAV4. Đèn pha LED mảnh, chia khoang và tích hợp công nghệ bật/tắt tự động, kết hợp cùng hốc gió lớn và đèn sương mù kiểu L ngược, mang lại gương mặt sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, đến phần thiết kế thân xe thì lại ngược lại. Stargazer X tỏ ra “cơ bắp”, còn Veloz Cross toát lên vẻ thanh thoát. Trong thực tế, thân xe Stargazer X cho cảm giác “bề thế” với vòm bánh xe vuông vức, mâm hợp kim 17 inch Diamond Cut và lốp 205/50 R17. Gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan, tay nắm cửa mạ crôm cùng thanh giá nóc tăng tính thực dụng, đồng thời tạo khác biệt rõ nét so với phiên bản thường.

Trong khi đó, Veloz Cross lại thanh thoát và năng động hơn nhờ đường gân nổi sắc nét dọc thân xe. Trần xe vuốt nhẹ về sau, gương chiếu hậu đặt trên cửa (giúp tăng tầm quan sát) và bộ mâm hai tông màu 16 hoặc 17 inch. Ưu điểm vượt trội là phanh đĩa ở cả 4 bánh, nâng tầm an toàn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Veloz Cross.

Tới phần thiết kế đuôi xe, mỗi xe MPV đều thể hiện một cá tính riêng. Stargazer X gây ấn tượng với cụm đèn hậu hình tam giác kết hợp đèn LED nối liền tạo thành chữ H, biểu tượng Hyundai cách điệu, giúp tăng độ nhận diện từ phía sau. Ngoài ra còn có đèn phanh LED trên cao và thiết kế kính hậu liền khối với đèn, tạo cảm giác liền mạch.

Ở phía Veloz Cross, đuôi xe có thiết kế nổi khối, đậm chất SUV, với cụm đèn hậu LED nối liền bởi một dải đèn đỏ chứa logo Toyota. Ốp cản sau màu bạc, ống xả lệch và ăng-ten vây cá mập giúp tổng thể hài hòa và hiện đại.

Nội thất

Về tổng thể nội thất, Stargazer X thể hiện chất thực dụng, còn Veloz Cross nghiêng về sự trẻ trung, công nghệ. Hyundai Stargazer X 2025 mang triết lý thiết kế tối ưu không gian và tiện nghi. Bên trong khoang cabin, xe gây ấn tượng với màn hình trung tâm lớn 10,25 inch và cụm đồng hồ Full LCD sau vô-lăng. Các chi tiết được tái thiết kế gọn gàng, mang lại vẻ hiện đại, trực quan.

Hyundai Stargazer X.

Toyota Veloz Cross 2024 lại hướng đến phong cách trẻ trung và cá tính hơn, nhờ phối màu nội thất 2 tông đen – trắng và chất liệu mềm mại ở nhiều vị trí. Vô-lăng 3 chấu thể thao, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch tùy chỉnh giao diện cùng hệ thống đèn nội thất LED giúp Veloz tạo được bản sắc riêng trong phân khúc.

Hyundai Stargazer X được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng 10,25 inch, tích hợp camera lùi và hệ điều hành trực quan. Đồng hồ sau vô-lăng là loại Full LCD, hiện đại và dễ quan sát. Xe cũng tích hợp sạc không dây Qi, hỗ trợ điều hòa tự động, hệ thống âm thanh cơ bản nhưng đầy đủ tiện ích cho người dùng.

Cabin của Veloz Cross.

Veloz Cross có màn hình giải trí 8 hoặc 9 inch, thiết kế đặt nổi, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Tuy không lớn bằng Stargazer X, nhưng Veloz lại có điểm cộng độc đáo là màn hình giải trí âm trần dành cho hành khách phía sau – một trang bị duy nhất trong phân khúc. Dàn âm thanh 6 loa và đèn trang trí xanh tạo nên không gian công nghệ và cao cấp hơn.

Ở phần ghế ngồi, không gian hành khách thì Hyundai Stargazer X ưu tiên cả 3 hàng, còn Veloz Cross linh hoạt như sofa. Stargazer X sử dụng ghế bọc da toàn bộ, phối chất liệu da và nhựa trong cabin. Tất cả các hàng ghế đều được bố trí cổng sạc USB và khay để đồ, tổng cộng đến 31 vị trí chứa đồ – dẫn đầu về tính thực dụng. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa đặt cao, giúp phân phối khí mát hiệu quả hơn.

Toyota Veloz Cross nổi bật với ghế da pha nỉ 2 tông màu, đi kèm chế độ Long Sofa cho phép hàng ghế trước ngả 180 độ để tạo mặt phẳng nghỉ ngơi. Ghế hàng hai có thể trượt và gập 60:40, còn hàng ba gập phẳng 50:50 – hỗ trợ linh hoạt tùy mục đích sử dụng. Tuy nhiên, không gian hàng ghế thứ 3 của Veloz có phần hạn chế hơn Stargazer X đối với người lớn.

Về các trang bị tiện nghi, cả hai dòng xe đều đầy đủ, nhưng Stargazer nhỉnh hơn về một số chi tiết thực dụng. Cả hai mẫu MPV Stargazer X và Veloz Cross đều có: Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động (Auto Hold); Nút bấm khởi động Start/Stop, điều hòa tự động; Camera lùi, cảm biến lùi; Sạc không dây, chìa khóa thông minh. Tuy nhiên, Stargazer X có thêm: Khởi động từ xa qua chìa khóa, Hệ thống Cruise Control, Giới hạn tốc độ MSLA, Cảm biến áp suất lốp (TPMS) – những tính năng hiếm thấy trong phân khúc. Tuy nhiên, Veloz Cross lại có dải đèn LED trang trí, màn hình âm trần, và cách phối màu, chi tiết cabin tạo cảm giác thời trang và trẻ trung hơn.

Động cơ và trang bị an toàn

Động cơ của Stargazer mạnh hơn, còn động cơ của Veloz Cross đạt khả năng tối ưu vận hành nhẹ nhàng, tiết kiệm. Cụ thể, Hyundai Stargazer X 2025 được trang bị động cơ Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số iVT – một phiên bản cải tiến của hộp số CVT truyền thống, giúp mang lại cảm giác lái mượt mà hơn và cải thiện độ nhạy.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm – yếu hơn một chút so với Stargazer X. Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp (bản tiêu chuẩn) hoặc CVT (bản cao cấp), truyền lực đến cầu trước, tối ưu cho sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Hyundai Stargazer X mang đến trải nghiệm lái với đa dạng chế độ. Dòng xe này nổi bật với 4 chế độ lái tùy chỉnh gồm: Normal – Eco – Sport – Smart, cho phép người lái lựa chọn phong cách phù hợp theo tình huống. Hệ thống dẫn động cầu trước cùng công suất nhỉnh hơn giúp xe vận hành linh hoạt hơn trong cả đô thị lẫn đường trường.

Toyota Veloz Cross không có chế độ lái tùy chỉnh, nhưng được tinh chỉnh hệ thống treo để tăng độ ổn định và êm ái. Khả năng cách âm cũng được cải thiện nhờ loại bỏ tiếng ồn từ trục truyền động, tạo cảm giác thư giãn hơn cho hành khách.

Ở góc độ trang bị an toàn, Hyundai Stargazer X thể hiện sự phong phú, với danh sách công nghệ an toàn dày đặc: Phanh ABS, EBD, BA, Cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HAC, phanh đĩa 4 bánh, 6 túi khí, và cảm biến trước – sau, camera lùi. Đặc biệt, Stargazer X được nâng cấp với gói an toàn Hyundai SmartSense gồm: Cảnh báo và phòng tránh va chạm trước/sau; Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo tài xế mất tập trung; Cảnh báo mở cửa an toàn; Đèn pha tự động.

Còn điểm nhấn trong công nghệ an toàn của Toyota Veloz Cross 2024 nằm ở gói Toyota Safety Sense (TSS) trang bị trên bản cao cấp nhất. Gói này bao gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: hệ thống phòng chống va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, giúp tăng cường khả năng nhận diện nguy cơ và hỗ trợ người lái xử lý tình huống an toàn hơn trong mọi điều kiện vận hành.

Nhìn chung, cả Stargazer X và Veloz Cross đều có những ưu thế riêng. Trong đó, có thể Hyundai Stargazer X chưa được ưa chuộng rộng rãi do kiểu dáng chưa hợp thị hiếu người Việt, nhưng với trang bị đầy đủ và giá hợp lý, đây vẫn là đối thủ đáng gờm của Toyota Veloz Cross. Nếu Veloz Cross thiên về xe gia đình, thì Stargazer X là lựa chọn phù hợp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ.