Toyota Corolla Altis thế hệ mới chốt lịch ra mắt vào tháng 8 tại Thái Lan

Thứ Bảy, ngày 22/06/2019 09:00 AM (GMT+7)

Theo trang Headlightmag (Thái Lan) đưa tin, mẫu xe Corolla Altis thế hệ hoàn toàn mới của Toyota sẽ được ra mắt tại Thái vào tháng 8 tới đây.

Tại Thái Lan, dòng xe Toyota Corolla Altis chiếm thị phần rất lớn trong phân khúc sedan hạng C và Altis được dùng làm xe taxi rất nhiều trên đất Thái. Ở thị trường Việt Nam, trên thực tế Toyota Corolla Altis đã không còn duy trì vị thế độc tôn như ngày xưa, khi nó đang chịu sự quyết liệt từ các đối thủ như: Mazda3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra.

Theo VAMA, trong tháng 05/2019 vừa qua Corolla Altis có doanh số bán ra đạt 1.593 xe, thấp hơn nhiều so với con số 3.117 xe của Elantra hay 6.390 của Mazda3.​ Mẫu xe sedan Corolla Altis hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 12 được Toyota áp dụng nền tảng khung gầm (platform) mới co tên gọi Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C đang được sử dụng trên hai dòng xe Prius và C-HR, nền tảng mới cho phép Corolla Altis cải thiện nhiều về kích thước.

Kích thước tổng thể của mẫu xe Toyota Corolla Altis đạt lần lượt dài x rộng x cao là: 4.640 x 1.780 x 1.435 mm. Việc giảm chiều cao là đáng kể so với thế hệ trước giúp Altis mới với có vẻ ngoài năng động hơn. Chiều dài cơ sở vẫn giữ ở mức 2.700mm và dung tích khoang hành lý 470 lít. So với đối thủ Honda Civic, Altis mới dài hơn 10mm và cao hơn 19mm đi cùng với cùng chiều dài cơ sở.​

​Về thiết kế, Toyota Corolla Altis sắp được giới thiệu tại Thái sẽ mang thiết kế giống với Altis đang bán ra tại thị trường Đài Loan, vốn có ngoại hình giống với Corolla sedan tại châu Âu nhưng khác biệt về thiết kế phần đầu xe so với thế hệ Corolla đang bán ra tại thị trường Bắc Mỹ.​

​Có thể, tại thị trường Thái Lan mẫu xe sedan Corolla Altis sẽ được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng là: loại động cơ hút khí tự nhiên có dung tích 1.6L và 1.8L. Ngoài ra, còn một phiên bản động cơ hybrid dùng máy 1.8L.

Nếu như đúng, trên phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị khối động cơ 1.6L có tên 1ZR-FAE, Dual VVT-I, cho công suất 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 159 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp (MT) và tự động vô cấp (CVT). Trên phiên bản động cơ 1.8L cũng có thể là 2ZR-FE Dual VVT-I, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 173 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVT-i với giả lập 7 cấp số.​

​Còn trên phiên bản sử dụng động cơ lai hybrid sẽ được trang bị loại động cơ 1.8L Atkinson 2ZR-FXE, cho công suất 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 142 Nm, kết hợp với động cơ điện có công suất 70 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 163Nm, sử dụng với hộp số tự động vô cấp CVT. Tất cả phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).​

​Thời gian dự kiến mẫu xe Corolla Altis thế hệ mới sẽ được ra mắt tại Thái Lan vào tháng 8 tới đây. Hứa hẹn về việc Toyota Việt Nam sẽ đưa mẫu xe này về thị trường trong thời gian sớm hoặc đúng vào dịp mua sắm cuối năm đầy nhộn nhịp.