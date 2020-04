6 sai lầm phổ biến của người Việt khi mua ô tô lần đầu

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 16:30 PM (GMT+7)

Mua xe vượt quá khả năng tài chính, quyết định vội vã, bỏ qua công đoạn lái thử,... là những sai lầm của một số người Việt khi mua ô tô lần đầu.

Ngoài các khoản phí nuôi xe hàng tháng, chủ xe còn phải lo lắng trả nợ và lãi suất khoản vay nếu mua xe trả góp

Mua xe quá khả năng tài chính

Khá nhiều người đã chuẩn bị tâm lý mua chiếc xe vừa túi tiền ngay từ nhà, nhưng đến đại lý lại thấy phân khúc xe cao cấp hấp dẫn hơn nên thay đổi quyết định. Nếu người mua có khả năng kinh tế dư dả thì không có gì để bàn, nhưng phải vay ngân hàng thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi ngoài các khoản phí nuôi xe hàng tháng, chủ xe còn phải lo lắng trả nợ và lãi suất khoản vay.

Hãy nhớ rằng, chi phí nuôi một chiếc xe cỡ nhỏ như Ford Fiesta, Kia Morning, Hyundai Grand i10,… cũng mất khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. Các dòng xe hạng trung có thể tốn khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng trong điều kiện sử dụng bình thường. Do đó, cần xem xét khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định mua bán.

Cần phải lái thử quãng đường ít nhất 10km để biết các tính năng, cảm nhận tay lái, góc quan sát, độ vọt chân ga, khả năng chống ồn,… của chiếc xe

Chưa lái thử hoặc lái rất ít

Nhiều khách hàng thiếu kinh nghiệm thường chọn mua xe theo lời khuyên của người khác, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, cảm nhận và sở thích của mỗi người là khác nhau. Do đó, cần phải lái thử quãng đường ít nhất 10 km để biết các tính năng, cảm nhận tay lái, góc quan sát, độ vọt chân ga, khả năng chống ồn,… của chiếc xe.

Lưu ý, hãy tìm đoạn đường vắng người, ít phương tiện qua lại để có thể kiểm tra độ ồn vọng vào xe, khả năng tăng tốc và lắng nghe âm thanh khoang máy mỗi khi đạp chân ga.

Tuy nhiên, nếu một chiếc xe trang bị ít tính năng an toàn và tiện nghi, nhưng lại có hình thức bắt mắt thì nên cân nhắc lại

Đặt vấn đề ngoại thất lên hàng đầu

Kiểu dáng ngoại thất xe luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi khách hàng. Tuy nhiên, nếu một chiếc xe trang bị ít tính năng an toàn và tiện nghi, nhưng lại có hình thức bắt mắt thì nên cân nhắc lại. Bởi việc cầm lái chiếc xe sử dụng công nghệ nghèo nàn, thiếu an toàn sẽ khiến nhanh nhàm chán và bất an khi di chuyển tốc độ cao.

Đặc biệt, cần đề cao các tính năng tiện ích của xe như: hệ thống giải trí, tay lái trợ lực, ngăn đựng đồ, điều hoà,...

Camera lùi là một trang bị dường như không thể thiếu cho mỗi chiếc ô tô

Chưa tìm hiểu về công nghệ an toàn

Việc so sánh tính năng an toàn giữa các mẫu xe đang phân vân chọn mua là rất quan trọng. Bởi khi di chuyển trên những đoạn đường trơn trượt và bất ngờ phanh gấp, thì tính năng an toàn hỗ trợ người lái mới phát huy hết hiệu quả. Không chỉ bảo vệ cho phương tiện khỏi bị tổn thất, mà còn đảm bảo tính mạng cho những người ngồi trong xe khỏi sự cố đáng tiếc.

Những tính năng an toàn tiêu chuẩn cần phải có của một chiếc ô tô như: camera và cảm biến lùi, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, ga tự động, số lượng túi khí,...

Nếu thường xuyên về quê cùng cả gia đình và chở nhiều đồ, một mẫu xe 7 chỗ là một lựa chọn hợp lý

Mua ô tô không phù hợp với mục đích sử dụng

Khi muốn mua một chiếc xe ô tô, đừng chỉ nghĩ về sở thích cá nhân, mà hãy thử ước tính xem thường đi đâu, đi bao nhiêu lần trong tháng, bao nhiêu người sẽ đi cùng…

Thời điểm mua xe tốt nhất là vào cuối năm

Bỏ qua các chương trình ưu đãi và giảm giá

Thời điểm mua xe tốt nhất là bắt đầu vào khoảng cuối tháng 12. Đây là thời gian mà các hãng xe tung ra các chương trình khuyến mãi để lấy doanh thu cuối năm và xả hàng tồn kho. Do vậy, mà các hãng xe thi nhau tung ra các chương trình khuyến mãi khủng để lôi kéo khách hàng.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/6-sai-lam-pho-bien-cua-nguoi-viet-khi-mua-o-to-lan-dau-d461099.html