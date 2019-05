Thông tin chi tiết về Giải thi đấu Âm thanh xe hơi Việt Nam lần thứ 5 - EMMA 2019

Thứ Tư, ngày 22/05/2019 15:00 PM (GMT+7)

Tổ chức EMMA (European Mobile Media Association) được thành lập năm 2000, nhằm mục đích tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các cuộc thi về chất lượng âm thanh xe hơi ở Châu u. Đồng thời EMMA thống nhất lại các quy tắc đã được sử dụng, nhằm tạo ra một bộ chuẩn quy tắc chung cho các cuộc tranh tài về âm thanh xe hơi.​

Siêu xe Sự kiện:

Trên cơ sở những quy tắc tiêu chuẩn và thống nhất từ EMMA cho các cuộc thi về âm thanh xe hơi; Otosaigon tiếp tục duy trì và tổ chức Giải đấu âm thanh xe hơi EMMA Việt Nam 2019. Đây là lần thứ 5 giải đấu được tổ chức. Với mong muốn tạo ra một sân chơi cho những người đam mê xe độ và âm thanh có thể giao lưu, kết nối với nhau. Đồng thời thúc đẩy phong trào độ xe ở Việt Nam phát triển một cách chính quy và mạnh mẽ hơn nữa.​

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM​

Thời gian: Từ 8:00 đến 17:00 ngày Thứ bảy 25/05/2019

Địa điểm: Khu vực ngoài trời tại triển lãm Saigon Autotech - Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giải năm nay có sự tham gia thi đấu của 26 chiếc xe đã được nâng cấp hệ thống âm thanh, nội ngoại thất, cùng với rất nhiều chiếc xe đẹp khác đến tham dự cổ vũ. Các xe này đến từ nhiều lò độ nổi tiếng như Vũ Car Workshop, Độ Xe Long Thịnh, Phi Long Auto, Độ xe Duy Tùng… Những hệ thống âm thanh độ có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng từ các thương hiệu quốc tế: Audible Physics, Kicker, German Maestro, Helix, Rainbow, Blaupunkt, DB drive…​

Bên cạnh đó, việc chấm điểm cho cuộc thi được thực hiện bởi các trọng tài chuyên nghiệp, đã qua các khoá đào tạo chuyên môn của hiệp hội EMMA. Tất cả các tiêu chuẩn chấm điểm đều tuân thủ theo một hệ thống quy tắc đã được chuẩn hoá chung, được quy định rõ ràng trong bộ luật thi đấu của EMMA (RuleBook 2018/2019). Nên tính công bằng luôn được bảo đảm trong các cuộc tranh tài ở giải đấu.​

EMMA 2019 hứa hẹn sẽ là một giải đấu hoành tráng, sôi động và là sự kiện không thể bỏ lỡ dành cho những người đam mê ô tô nói chung và ô tô độ nói riêng.​

CÁC HẠNG MỤC THI ĐẤU NĂM NAY (2019)​

• EMMA Sound Quality (SQ)

Sound Quality: E-Category up to 2.000 Euro: Thi chất lượng âm thanh với hệ thống trị giá không quá 2.000 Euro.

Sound Quality: S-Category up to 4.000 Euro: Thi chất lượng âm thanh với hệ thống trị giá không quá 4.000 Euro.

Sound Quality: S-Category up to 5.000 Euro: Thi chất lượng âm thanh với hệ thống trị giá không quá 5.000 Euro.

Sound Quality: X-Category Unlimited: Thi chất lượng âm thanh với hệ thống không giới hạn giá trị lắp đặt.

• EMMA Multimedia 2.1: Hạng mục giải trí đa phương tiện 2.1

• EMMA Sound Pressure League (ESPL)

Hạng mục đánh giá những hệ thống âm thanh với tiêu chí đánh giá hàng đầu là cường độ âm thanh ở mức lớn nhất (maximum level of volume).

• EMMA Sound Quality League (ESQL)

ESQL Unlimited: Thi chất lượng âm thanh với hệ thống được độ không giới hạn; chỉ ghế trước là còn cho mục đích sử dụng.

• EMMA Tuning: hạng mục dành cho những xe ngoài độ về âm thanh, còn độ về các bộ phận hay chức năng khác của ô tô như độ nội thất, độ sơn, độ body, ...

• Best of Sound: Đây là hạng mục tự do, dành cho những xe có hệ thống âm thanh hay nhất; không giới hạn về điều kiện hay giá trị độ.

Giải thích chi tiết về các hạng mục, mọi người có thể tham khảo ở bài viết Tổng quan về EMMA và giải đấu Âm Thanh Xe Hơi 2019​​

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT​

• 8h00 - 8h30 : Khai mạc

• 8h30 - 12h00

- Thi các hạng mục Sound Quality và Multimedia

- Mini game tại sân khấu

- Biểu diễn rửa xe bằng công nghệ hơi nước

• 12h00 - 13h00 : Nghỉ trưa

• 13h00 - 16h30

- Thi các hạng mục còn lại : EMMA Tuning, ESPL và ESQL

- Biểu diễn dán Decal cho xe

- Trao giải Cuộc thi ảnh “Xe độ & Đam mê"

• 16h30 - 17h00 : Tổng kết và trao giải cho cuộc thi

Cuộc thi năm nay Otosaigon trân trọng nhận được các nhà tài trợ chính là Vũ Car WorkShop và Long Thịnh Sài Gòn. Bên cạnh đó, còn có sự đồng hành của các nhãn hàng nổi tiếng trong giới phụ kiện âm thanh xe hơi như: Audible Physics, Kicker, German Maestro, Helix, Rainbow, Blaupunkt, DB drive và đơn vị Vệ sinh xe di động Power Steam, cùng Store thiết kế & thi công tem xe AK Decal.​

Ban quản trị cộng đồng Otosaigon rất hân hạnh chào mừng các thành viên cộng đồng cùng đến tham gia và cổ vũ cho sự kiện EMMA 2019.​

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA GIẢI ĐẤU NĂM 2018:​