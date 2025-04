Thích MPV, nên chọn Hyundai Stargazer X hay Suzuki XL7 Hybrid?

Ngoại thất

Hyundai Stargazer X mang thiết kế trung tính, lấy cảm hứng từ Staria, với dải đèn LED ban ngày dài và lưới tản nhiệt tối ưu làm mát. Cụm đèn trước dọc với 4 gương cầu LED và tính năng tự động bật/tắt. Kích thước xe dài 4.460 mm, rộng 1.780 mm, cao 1.695 mm, khoảng sáng gầm 185 mm, tối ưu không gian nội thất.

Suzuki XL7 Hybrid có thiết kế thể thao, nắp capo nâng cao, gân nổi, lưới tản nhiệt hình lục giác và thanh crôm. Cụm đèn trước góc cạnh, đèn LED pha, cos và chế độ auto on/off. Xe có thân xe gân guốc, khỏe khoắn và cửa đóng chắc chắn. Chiều dài và rộng của XL7 Hybrid kém Stargazer X một chút nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn.

Cả hai xe đều có vành 16 inch, nhưng Stargazer X trang bị lốp 205/55R16, trong khi XL7 Hybrid dùng lốp 195/60R16. Cụm đèn hậu của Stargazer X hình chữ "H" dễ nhận diện, trong khi XL7 Hybrid có đèn hậu chữ L, ôm dài theo trụ D với đồ họa LED nổi bật. Cả hai đều có đèn sương mù hỗ trợ tầm nhìn.

Về mặt ngoại thất, có thể thấy Hyundai Stargazer X nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung và tính năng tiện ích, trong khi Suzuki XL7 Hybrid chú trọng vào phong cách SUV mạnh mẽ và thể thao.

Nội thất

Tại buồng lái, Suzuki XL7 Hybrid trang bị vô lăng bọc da 3 chấu D-cut thể thao, mạ bạc nhám hiện đại, tích hợp nút chức năng và kiểm soát hành trình, chỉnh 2 hướng lên xuống. Cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin màu với chế độ động cơ Hybrid.

Đối với Hyundai Stargazer 2025, vô lăng chỉ thiết kế 2 chấu bọc da, giống các mẫu Tucson và Creta, mang đến cảm giác hiện đại. Tuy nhiên, khu vực điều khiển trung tâm không gọn gàng do thiếu phanh tay điện tử và thiết kế chưa liền mạch với bảng đồng hồ.

Ở phần ghế ngồi, Suzuki XL7 Hybrid sở hữu ghế bọc da pha nỉ tiêu chuẩn (có thể nâng cấp thành ghế da), với hàng ghế trước rộng rãi, ghế lái điều chỉnh độ cao, hộp đựng đồ kiêm bệ tỳ tay. Hàng ghế thứ 2 thoải mái với trần cao và chỗ để chân rộng rãi. Hàng ghế thứ 3 có đủ bệ tỳ tay, ngăn để cốc và cổng sạc.

Trong khi đó, Hyundai Stargazer 2025 có tất cả ghế đều bọc da, với ghế trước chỉnh cơ. Stargazer X nổi bật với cấu hình 6 ghế, hàng ghế giữa tách biệt. Hàng ghế 2 có không gian rộng rãi với khoảng để chân 1.014 mm và trần cao 1.056 mm.

Cả hai mẫu xe MPV đều có khoang hành lý rộng. Suzuki XL7 Hybrid có khoang hành lý có dung tích 153 lít khi không gập ghế thứ 3, tăng lên 550 lít khi gập ghế thứ 3. Nhỉnh hơn XL7 Hybrid, Hyundai Stargazer 2025 thiết kế khoang hành lý tiêu chuẩn 200 lít, mở rộng lên 585 lít khi gập ghế thứ 3.

Ở phần tiện ích công nghệ, Suzuki XL7 Hybrid trang bị màn hình DVD nâng cấp độ phân giải, hỗ trợ Apple Carplay và Android Auto không dây, Cruise control, đèn pha auto on/off, giúp người dùng tiện lợi hơn trong việc sử dụng. Còn Hyundai Stargazer 2025 sở hữu màn hình cảm ứng 10.25 inch lớn nhất phân khúc, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây, cùng hệ thống âm thanh 8 loa Bose (bản cao cấp). Có hệ thống điều hòa chỉnh cơ/tự động và cửa gió hàng ghế sau.

Về mặt nội thất có thể nói, Suzuki XL7 Hybrid tập trung vào sự rộng rãi, thoải mái với không gian và ghế ngồi linh hoạt, thiết kế thể thao và đầy đủ tiện nghi như Cruise Control và hệ thống giải trí hiện đại. Còn đối thủ là Hyundai Stargazer 2025 lại chú trọng đến công nghệ giải trí, với màn hình lớn, sạc không dây và kết nối không dây Apple Carplay/Android Auto, nhưng có một số hạn chế về thiết kế khu vực điều khiển.

Động cơ, an toàn và giá bán

Suzuki XL7 Hybrid trang bị động cơ 1.5L với công suất hơn 100 mã lực kết hợp động cơ Hybrid mới, mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Xe có trọng lượng nhẹ chỉ 1.175 kg, giúp có tỷ lệ công suất trên trọng lượng vượt trội hơn so với đối thủ Xpander (1.235 - 1.275 kg), từ đó giúp XL7 Hybrid mạnh mẽ hơn khi vận hành.

Động cơ của Suzuki XL7 Hybrid.

Hyundai Stargazer 2025 sử dụng động cơ xăng SmartStream G1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe trang bị hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, đồng thời hệ thống treo McPherson/Thanh cân bằng giúp cải thiện sự ổn định khi di chuyển.

Đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, Suzuki XL7 Hybrid được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS, EBD, và cân bằng điện tử ESC. Ngoài ra, xe còn có các công nghệ tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, và hỗ trợ phanh khẩn cấp, giúp bảo vệ hành khách tốt hơn trong những tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, Hyundai Stargazer X 2025 nổi bật với gói an toàn SmartSense, bao gồm nhiều tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, điểm mù, và phía sau, đèn tự động thông minh, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo mệt mỏi, hỗ trợ giữ làn đường và nhiều tính năng an toàn khác như 2-6 túi khí, ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình, và camera lùi.

Cả Suzuki XL7 Hybrid và Hyundai Stargazer X 2025 đều là những mẫu xe MPV có giá bán khá hấp dẫn. Trong đó, dòng xe của Suzuki có giá niêm yết dao động từ 599,9-607,9 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Stargazer X 2025 của Hyundai có giá niêm yết cũng chỉ từ 489-599 triệu đồng.

Đánh giá chung

Khi so sánh Suzuki XL7 Hybrid và Hyundai Stargazer X trong tầm giá 600 triệu đồng, mỗi mẫu xe có ưu điểm riêng. Suzuki XL7 Hybrid nổi bật với công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, thiết kế mạnh mẽ, nội thất rộng rãi, cùng mức giá cạnh tranh và chi phí vận hành thấp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình muốn một chiếc SUV thân thiện với môi trường.

Hyundai Stargazer X lại thu hút với phong cách hiện đại, tiện nghi cao cấp, động cơ xăng mạnh mẽ, và tính năng an toàn vượt trội, phù hợp cho người yêu thích trải nghiệm lái thoải mái và công nghệ tiên tiến. Mặc dù chi phí vận hành cao hơn, Stargazer X mang đến nhiều tiện ích nâng cao. Lựa chọn giữa hai xe sẽ tùy thuộc vào ưu tiên về tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ, hay tiện nghi.

