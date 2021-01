Thị trường ô tô, xe máy nhộn nhịp trước thềm tháng mua sắm cao điểm Tết

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 06:00 AM (GMT+7)

Tháng mua sắm cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô và xe máy tiếp tục nỗ lực để có doanh số tốt nhất, đồng nghĩa người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm song song vô vàn ưu đãi khi mua xe.

Thị trường ô tô, xe máy Việt Nam đang đem tới cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.

Người tiêu dùng có nhiều thuận lợi trong việc chọn lựa xe mới lúc này khi chỉ riêng tháng 12-2020, đã có hàng loạt sản phẩm mới trình làng. Ở nhóm ô tô, nổi bật là Ford với bộ đôi Ranger-Everest thế hệ mới, trong khi Honda ra mắt sedan cỡ nhỏ City 2021. Về phần mình, Peugeot kết lại một năm nhiều khó khăn với SUV đô thị 2008.

Trên sân chơi xe hạng sang, MINI đưa về Cooper 3 cửa và One 5 cửa - hai mẫu xe mới hiếm hoi của hãng sau nhiều năm. Trong khi đó, cùng với Honda Vision, Yamaha NVX 155 và Peugeot Django, việc Yamaha Exciter 155 VVA được trình làng trong những ngày cuối năm tuy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đã hoàn thiện bức tranh thị trường xe máy trong nước.

Không chỉ có danh mục mua sắm phong phú, bước sang tháng đầu năm 2021, các hãng còn đưa ra nhiều ưu đãi với người tiêu dùng. Trong đó, động thái đáng chú ý nằm ở việc các nhà sản xuất tiếp tục triển khai “tặng” 50% phí trước bạ cho khách mua xe mới, nhằm “bù đắp” gói kích cầu ưu đãi phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP hết hiệu lực.

Mercedes-Benz đã "nổ phát súng" ưu đãi đầu tiên trong năm 2021, khi cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng đến hết ngày 28-2, áp dụng với các dòng C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG), E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) sản xuất trong năm 2020. Tuy nhiên, để nhận được ưu đãi, khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên.

Ở nhóm phổ thông, VinFast cũng triển khai chiến lược kích cầu tương tự cho Fadil. Mẫu hatchback giá rẻ được hỗ trợ 50% phí trước bạ khi người mua hoàn tất thủ tục và xuất hóa đơn trước ngày 28-2. Về phần mình, Honda cũng ưu đãi một phần phí trước bạ cho một số dòng xe của mình, trong đó có CR-V và HR-V.

Yamaha Exciter 155 VVA là mẫu xe cuối cùng trình làng trong năm 2020.

Song song “tặng” phí trước bạ, nhiều thương hiệu xe tiếp tục ưu đãi giảm giá kết hợp tặng quà giá trị cao. Khách hàng mua xe Vespa và Piaggio từ nay tới ngày 30-1-2021 được nhận ngay phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 1 triệu đồng. Cùng thời gian này, Piaggio Việt Nam cũng tặng 18 triệu đồng gồm hỗ trợ 100% phí trước bạ và phí biển số; tặng voucher mua phụ kiện....

Nỗ lực tạo lợi thế cạnh tranh riêng, một số hãng sản xuất cả ô tô và xe máy thậm chí đưa ra các ưu đãi kết nối quyền lợi hai dòng sản phẩm với nhau. Điển hình là Peugeot tặng khách hàng mua xe ô tô phiếu ưu đãi trị giá 5 triệu đồng, có thể dùng giảm trừ trực tiếp vào giá bán của xe máy Django. Ngoài ưu đãi từ chính hãng, người mua xe giai đoạn này cũng thường được hưởng thêm khuyến mãi do các đại lý tự triển khai, qua đó có thể “giảm giá” xe thêm hàng chục triệu đồng so với mức niêm yết.

Với ưu đãi lớn, danh mục sản phẩm phong phú, thời điểm này tương đối tốt để người tiêu dùng lựa chọn phương tiện đi lại trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Tết Nguyên đán tới gần, việc chọn thời điểm nhận xe cần được cân nhắc và thỏa thuận cụ thể với bên bán, tránh tình huống khó xử sau khi đã đặt bút ký vào hợp đồng mua xe.

