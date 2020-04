THACO báo cáo doanh số xe tháng 3/2020, giảm mạnh thời Covid-19

THACO báo cáo doanh số xe tháng 3/2020, giảm mạnh thời Covid-19

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

THACO với các thương hiệu như Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Tải và Thaco Bus đạt doanh số 5.409 xe, giảm 5% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 3/2020, tổng doanh số của các thành viên đạt 19.154 xe, tăng 8% so với tháng 2/2020 nhưng giảm tới 41% so với tháng 3/2019.

Trong đó bao gồm 13.071 xe du lịch, 5.711 xe thương mại và 372 xe chuyên dụng. So với tháng 2/2020, doanh số xe du lịch tăng 5%; xe thương mại tăng 18% và xe chuyên dụng tăng 12%. Báo cáo bán hàng của VAMA cũng cho biết, trong tháng 3, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.878 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.276 xe, tăng 22% so với tháng trước.

Kết quả này phần lớn đến từ nỗ lực điều chỉnh chính sách bán hàng của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô trong bối cảnh thị trường đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tháng 3 đã có nhiều mẫu xe nâng cấp được cung cấp ra thị trường.

Trong các thành viên VAMA, công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) dẫn đầu thị trường với các thương hiệu như Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Tải và Thaco Bus. Tổng doanh số bán hàng tháng 3 của Thaco đạt 5.409 xe, giảm 5% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ 2 trong VAMA là Toyota với 5.143 xe được bán ra, tăng 10% so với tháng trước và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong tháng 3, Honda bán được 1.968 xe, Mitsubishi 1.779 xe, Ford 1.356, Suzuki 1.078 xe, Isuzu 764 xe, theo báo cáo của VAMA. Dự báo doanh số tháng 4 của các hãng sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Báo cáo cho biết luỹ kế đến hết tháng 3, tổng doanh số bán hàng của VAMA chỉ đạt 52.557 xe, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 38.249 xe, giảm 35%; xe thương mại đạt 13.280 xe, giảm 26%; và xe chuyên dụng đạt 928 xe, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

