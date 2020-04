Đánh giá xế sang Lexus ES300h sử dụng động cơ hybrid

Đánh giá xế sang Lexus ES300h sử dụng động cơ hybrid

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Lexus ES300h là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan sang trọng cỡ trung sử dụng động cơ hybrid mạnh mẽ nhưng tiết kiệm, thân thiện môi trường.

Mặc dù thương hiệu Lexus có tuổi đời chỉ 30 năm, khiêm tốn hơn các thương hiệu xe sang lâu đời đến từ Đức, nhưng Lexus là thương hiệu đã đi tiên phong trong việc cung cấp các dòng xe hạng sang sử dụng động cơ Hybrid bền bỉ, tiết kiệm và có độ tin cậy cao.

Tại thị trường Việt Nam, sau các dòng xe sedan LS500h, SUV RX450h, mới đây Lexus Việt nam đã giới thiệu thêm phiên bản ES 300h 2020 mới, đây là dòng sedan hạng sang sử dụng công nghệ hybrid đầu tiên tại thị trường Việt.

Tổng quan thiết kế nội ngoại thất

Lexus ES300h 2020 mới sở hữu thiết kế sắc sảo lôi cuốn. Ngoại thất của ES300h 2020 cân bằng giữa sự sang trọng và thể thao được thể hiện qua nhiều đường nét thiết kế, đồng thời còn mang hiệu quả khí động học giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu.

Phần đầu xe Lexus ES300h 2020 2020 nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình con suốt đặc trưng “L-Finesse” của thương hiệu Lexus đầy tinh tế. Viền lưới tản nhiệt mới trên ES300h được mạ crôm sáng bóng, và các nan mảnh mai mang đến một hình dáng thống nhất hoàn hảo. Logo Lexus màu xanh hết sức đặc trưng cho dòng xe Hybrid, nhưng điều đặc biệt ẩn chứa bên trong Logo Lexus đó là hệ thống radar quét khoảng cách để giúp chiếc xe tránh va chạm.

Cụm đèn pha full-LED của ES300h thiết kế góc cạnh và được trang bị công nghệ đèn pha tự động thích ứng thông minh -Adaptive High-beam System (AHS), kết hợp với cụm đèn hậu sắc sảo nhằm đem lại vẻ ấn tượng cho chiếc sedan hạng sang. Cuối cùng, tổng thể ES300h 2020 thanh lịch và quyến rũ hơn với bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. (235/45R18).

Như đặc trưng các dòng xe của Lexus, nội thất của cũng ES300h được thiết kế sang trọng, tiện nghi với triết lý lấy người sử dụng làm trung tâm. Lexus đã sử dụng nhiều vật liệu cao cấp cho cho ES300h với ghế ngồi được bọc da Semi-Aniline, nội thất nhiều chi tiết như vô lăng được ốp gỗ Shimamoku cao cấp.

Hàng ghế trước ES300h chỉnh điện 10 hướng hỗ trợ nhớ 3 vị trí, hỗ trợ làm mát ghế. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập cho hàng ghế trước và sau nhằm mang lại sự thoải mái nhất cho người dùng. ES200h được trang bị rèm che nắng phía sau.

Ngay chính giữa bản táp-lô trung tâm là màn hình giải trí LCD kích thước 12.3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, ra lệnh bằng giọng nói, bàn di chuột thông minh. E300h còn mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với hệ thống Mark Levinson sử dụng 17 loa cao cấp.

Động cơ và trang bị an toàn

Lexus ES300h 2020 được trang bị khối động cơ Hybrid thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới bao gồm động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất kết hợp xăng và điện 214 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221Nm tại 3.600 – 5.200 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Nhờ đó, ES300h có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 8,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Xe đi kèm với 03 chế độ lái (Drive Mode) bao gồm: Bình thường (Normal), Tiết kiệm nhiên liệu (Eco) và Thể thao (Sport). Hệ thống hybrid tự sạc mới của ES300h được Lexus phát triển cho phép động cơ xăng đạt hiệu suất nhiên liệu tối ưu đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vận hành và phản hồi đánh lái xuất sắc.

Khi vận hành ở tốc độ thấp, xe sẽ chuyển sang chế độ lái hoàn toàn bằng điện (EV) sử dụng động cơ điện để tạo nên một chuyến đi yên tĩnh và thân thiện với môi trường với mức phát thải bằng 0. Ngoài ra, ES300h còn sử dụng hỗ trợ giảm tốc tự động giúp giảm lượng nhiên liệu bằng cách giảm tốc, cho phép xe dừng đúng tại vị trí mà không cần chuyển sang chân phanh.

Là dòng xe hybrid, ES300h mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời đầy tính kinh tế với mức mức tiêu hao nhiên liêu đường Hỗn hợp đạt 4.6L/100km.

Lexus ES300h 2020 được trang bị Tiêu Chuẩn hệ thống an toàn Lexus LSS+2 thế hệ thứ 2 bao gồm: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động Dynamic Radar Cruise Control, hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), đèn pha tự động thích ứng (AHS) khiến ES trở thành chiếc xe sở hữu những tính năng an toàn hàng đầu phân khúc.

Bên cạnh nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng khác như 10 túi khí (SRS), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA),…

Lexus ES300h 2020 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản được phân phối chính hãng với mức giá 3.040 tỷ đồng, và là sự lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng Việt khi quan tâm đến phân khúc xe sedan hạng sang cỡ trung với công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

