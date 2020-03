Mazda giảm giá 25 triệu đồng kích cầu dòng xe bán tải BT-50

Mazda giảm giá 25 triệu đồng kích cầu dòng xe bán tải BT-50

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Nhằm kích cầu trong phân khúc bán tải vốn là cuộc chơi của Ford Ranger, Mazda đã tung ưu đãi lên mức 25 triệu đồng cho khách hàng khi mua dòng xe bán tải Mazda BT-50.

Mazda BT-50 nhập khẩu Thái Lan hiện đang được Thaco phân phối với 4 phiên bản, cùng 2 tùy chọn là số tự động (AT) và số sàn (MT). Trong khi phiên bản số sàn MT phù hợp với điều kiện địa hình phức tạp, thì phiên bản số tự động AT là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có nhu cầu đi lại hàng ngày do đặc tính dễ sử dụng.

Mazda BT-50 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.365 x 1.850 x 1.821 mm và chiều dài cơ sở 3.220 mm giúp không gian nội thất bên trong rộng rãi, thoải mái. Kích thước thùng xe đạt 1.490 x 1560 x 513 mm.

Với tính năng đa dụng, di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình và phục vụ tốt cho nhiều mục đích khác nhau như đi lại hàng ngày, chuyên chở hàng hóa kinh doanh hay mang theo nhiều đồ đạc dã ngoại cuối tuần nhờ thùng hàng rộng rãi, những mẫu bán tải như Mazda BT-50 xuất hiện ngày một nhiều trong đô thị.

Sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như: ghế chỉnh điện, gương chống chói, camera lùi, nhiều ngăn chứa đồ rộng rãi, nội thất bọc da, hệ thống thông tin giải trí với DVD, kết nối USB/Bluetooth, điều hòa tự động độc lập, định vị dẫn đường cùng hệ thống các tính năng an toàn như: Ga tự động Cruise Control, camera lùi, hỗ trợ xuống dốc HDC, hệ thống cân bằng điện tử DSC, định vị dẫn đường GPS, hệ thống túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, mã hóa động cơ Immobiliser, cảnh báo chống trộm Alarm…, Mazda BT-50 chắc chắn có thể trở thành lựa chọn cho những ai ưa chuộng xe gầm cao.

BT-50 phiên bản mới với những thay đổi nhẹ nhàng về thiết kế và trang bị. Có tất cả 4 phiên bản được phân phối đi kèm mức giá dao động từ 590 – 749 triệu đồng. Trong đợt giảm giá này, phiên bản 2.2 Luxury AT hiện có mức ưu đãi cao nhất là giảm giá trực tiếp 25 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại là 3.2 Premium AT, 2.2 Deluxe AT và 2.2 Standard MT được giảm 10 triệu đồng cho mỗi phiên bản.

