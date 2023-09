Tesla Model 3 2024 ra mắt với quãng đường di chuyển lên tới 677km

Tesla vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Model 3. Được phát triển dưới dự án có tên Project Highland, Tesla Model 3 2024 mang những cải tiến về thiết kế, nâng cấp nội thất và gia tăng phạm vi hoạt động.

Về thiết kế, Tesla Model 3 2024 có những thay đổi rõ ràng nhất ở khu vực đầu và đuôi xe. Cụ thể, đầu xe được trang bị một cặp đèn pha LED thanh mảnh đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày được sửa đổi với đường nét sắc sảo hơn. Đèn sương mù trên cản trước đã được loại bỏ. Ở phía sau xe cũng được làm mới với đèn hậu LED mới. Mâm xe có 2 tùy chọn là Photon 18 inch và Nova 19 inch.

Về nội thất, triết lý tối giản vẫn được Tesla giữ lại nhưng chất lượng vật liệu nội thất được cho là tốt hơn trước. Tesla đã thiết kế một bảng điều khiển mới cho Model 3 với hệ thống đèn viền LED và ốp nhôm trang trí. Xe cũng được bổ sung thêm nhiều vật liệu chống ồn và kính cách âm. Theo công bố của nhà sản xuất, độ ồn của Tesla Model 3 2024 đã giảm từ 20 - 30% so với phiên bản cũ.

Tesla Model 3 2024 còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, to hơn, sáng hơn và nhạy hơn trước. Màn hình này cho phép tắt cửa gió điều hòa bên phía ghế phụ lái để tiết kiệm điện khi trong xe chỉ có một mình tài xế. Xe có vô lăng thiết kế mới tích hợp thanh cuộn để chỉnh đèn báo rẽ. Ở hàng ghế phía sau, người dùng cũng nhận được màn hình cảm ứng 8 inch, có thể điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, hệ thống âm thanh và truy cập các chức năng giải trí khác nhau.

Một số trang bị tiện ích đáng chú ý khác trên xe có thể kể đến: cổng USB Type C có công suất sạc 65W, 2 cổng USB Type C ở hàng ghế sau để hành khách sạc các thiết bị điện tử, hệ thống âm thanh 17 loa cải tiến. Tesla Model 3 2024 có dung tích khoang hành lý là 594L, nhỉnh hơn so với phiên bản cũ.

Về truyền động, Tesla Model 3 2024 có 2 phiên bản là dẫn động cầu sau RWD và Long Range dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây và đạt vận tốc tối đa 201 km/h. Hai con số tương ứng của bản Long Range AWD với 2 mô-tơ điện là 4,4 giây và 201 km/h.

Phạm vi lái xe đã được nâng lên nhờ cải thiện tính khí động học và giảm hệ số cản từ 0,23Cd xuống 0,219Cd, giúp tăng quãng đường di chuyển lên 554 km với phiên bản RWD và 677 km với phiên bản Long Range AWD.

Tesla cũng được cho là đã làm lại hệ thống treo với lò xo và bộ giảm chấn mới cho Tesla 3 2024, cùng thiết kế khung phụ cải tiến. Bên cạnh đó là lốp mới giúp cải thiện chất lượng lái của xe.

Về an toàn, Tesla Model 3 2024 sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Autopilot tiêu chuẩn. Nếu nâng cấp lên hệ thống Enhanced Autopilot và Full Self-Driving khách hàng sẽ phải chi thêm tiền.

Mẫu ô tô điện Tesla Model 3 2024 có màu sơn tiêu chuẩn là trắng Pearl White Multi-Coat trong khi màu đen Solid Black, xanh dương Deep Blue, xám Stealth Grey và đỏ Ultra Red đều là tùy chọn.

Với những nâng cấp đáng kể như trên, giá bán của Tesla Model 3 2024 đều tăng so với phiên bản tiền nhiệm. Điển hình như tại thị trường Trung Quốc, xe có giá từ 259.900 - 295.900 NDT (~857 - 967 triệu đồng), tăng khoảng 12% so với trước đó.

Tại châu Âu, ví dụ như ở thị trường Đức, Tesla Model 3 2024 RWD mới có giá khởi điểm 46.700 USD (~1,12 tỷ đồng) cao hơn 1.090 USD (~26 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Model 3 Long Range mới có giá khởi điểm 56.500 USD (~1,3 tỷ đồng), cũng cao hơn 1.090 USD (~26 triệu đồng) so với trước đây.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]