Tất tần tật về dòng SUV cỡ nhỏ 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid

2024 Toyota Corolla Cross Hybrid ra đời chính là lấp khoảng trống vào những gì mà Corolla Hybrid và Corolla Cross của Toyota chưa làm được. So với phiên bản năm ngoái, 2024 Corolla Cross Hybrid lần này nhận được những cập nhật đáng chú ý, tăng sức cạnh tranh với các mẫu SUV (xe thể thao đa dụng) cỡ nhỏ khác như Subaru Crosstrek, Kia Seltos, và Ford Bronco Sport.

Những cập nhật mới trên 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid gồm có: Gói Nightshade Edition nhằm làm cho xe có diện mạo “bí ẩn” hơn với ốp gương, tay nắm cửa và vành bánh xe thể thao màu đen. Các huy hiệu và viền đèn pha cũng có màu đen; Giá để đồ tiêu chuẩn trên nóc xe; Gương chiếu hậu có kết nối HomeLink; Thảm sàn tiêu chuẩn; Hệ thống sạc không dây cập nhật cho phiên bản Hybrid SE và XSE.

Về hiệu suất, 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid trang bị động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 2.0L và một mô-tơ điện cho tổng công suất 196 mã lực. Hệ thống dẫn động của xe là loại toàn bánh. Khả năng tiết kiệm xăng của Corolla Cross Hybrid khá tốt, với mức trung bình trên đường phố và cao tốc là 45 và 38 mpg (tương đương 5,23L và 7,4L/100km), đem lại quãng đường đi khoảng 445 dặm (khoảng 716,15 km) mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Nhờ có sự kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, xe có thể tăng tốc khá từ 0-60 mph (0-96,56 km) chỉ trong 7,4 giây. Chỉ số sức mạnh và tiết kiệm xăng như vậy của Corolla Cross Hybrid đều vượt trội so với Corolla Cross động cơ chạy thuần xăng.

Về độ an toàn, phiên bản chạy xăng 2023 Toyota Corolla Cross từng đạt điểm cao nhất trong thang đánh giá về an toàn do Viện Bảo hiểm đường Bộ (Mỹ) thực hiện. Trong khi đó, 2024 Corolla Cross Hybrid đạt tiêu chuẩn 4 sao trong bài kiểm tra đánh giá về va hạm trước và 5 sao cho bài kiểm tra đánh giá va chạm bên, đều do Cục quản lý đường cao tốc, an toàn giao thông (NHTSA) thực hiện.

Tất cả các phiên bản của 2024 Corolla Cross Hybrid đều được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Gói này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, tập trung vào làn đường, phanh khẩn cấp tự động với khả năng phát hiện người đi bộ, đèn cao áp tự động, và tính năng nhắc nhở kiểm tra ghế sau. Ở các phiên bản cao cấp hơn sẽ có kiểm soát điểm mù và cảnh báo phương tiện giao thông cắt ngang phía sau.

Về không gian nội thất thì Corolla Cross Hybrid mới có ưu thế hơn nhiều mẫu SUV cỡ nhỏ, mặc dù không gian để chân ở hàng ghế thứ hai vẫn chưa phải là hoàn hảo. Còn không gian để chân ở hàng ghế trước đều vượt các đối thủ 2024 Ford Bronco Sport và 2024 Hyundai Kona. Khoang đựng đồ lại thua đối thủ từ Ford nhưng nhỉnh hơn đối thủ Kona từ Hyundai.

Các trang bị công nghệ trên 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid khá ấn tượng. Điển hình là màn hình cảm ứng 8.0-inch làm tiêu chuẩn, có các ứng dụng Apple CarPlay và Androi Auto, có tính năng điều khiển bằng giọng nói và định vị. Bên cạnh đó là màn hình thông tin cỡ 4.2-inch làm tiêu chuẩn cho các phiên bản thấp hơn, còn phiên bản cao cấp nhất là XSE thì màn hình này có cỡ 7.0-inch. Hệ thống âm thanh nhiều loa chất lượng, giúp người đi xe được thư giãn thoải mái.

2024 Toyota Corola Cross Hybrid có tất cả 3 phiên bản được phân phối. Phiên bản S Tiêu chuẩn trang bị vành bánh 17-inch, đèn pha LED với hệ thống đèn cao áp tự động, cửa sổ có tính năng sưởi và màn hình điều khiển kỹ thuật số 4.2-inch, khóa không dây và nút khởi động. Bản SE thì có cần gạt nước đa hướng, cần gạt nước phía sau ngắt quãng, sạc không dây, hệ thống giảm sát điểm mù và tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Riêng bản cao cấp nhất là SXE thì có vành bánh cỡ 18-inch, có đèn sương mù LED, cụm đồng hồ điều khiển 7.0-inch, đèn chiếu sáng xung quanh, cốp đựng đồ có phần che kín, bệ tì tay gập phía sau, ghế trước có tính năng sưởi và chỉnh điện, điều hòa nhiệt độ hai chiều, cùng hệ thống cảm biến phía trước và phía sau.

Các phiên bản S, SE, XSE của 2024 Toyota Corolla Cross Hybrid có giá tiêu chuẩn lần lượt là 27,790 USD (674,46 triệu đồng), 29,290 USD (710,86 triệu đồng), và 30,215 USD (733,31 triệu đồng).

