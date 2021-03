Tân binh SUV đô thị MG ZS Smart Up STD+ về Việt Nam, giá từ 519 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 13:30 PM (GMT+7)

Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ MG ZS Smart Up STD+ có thiết kế đẹp sánh cạnh Mazda, chất lượng và đạt chứng chỉ 5 sao ASEAN NCAP vừa chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với giá bán ra rất hấp dẫn.

Mới đây TC Services Việt Nam (TCSV) đã chính thức cho ra mắt mẫu ô tô MG ZS Smart Up STD+ tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan này có giá bán lẻ đề xuất chỉ 519 triệu đồng.

Về ngoại thất, MG ZS Smart Up STD+ được thiết kế thông minh, có những trang bị thay đổi nổi bật đáng kể như đèn pha full LED, cụm đèn hậu LED dáng khói mờ, lấy cảm hứng từ đường đua Sliverstone đem tới những trải nghiệm ánh sáng thú vị. Trên thân xe có những đường gân nổi kết hợp cùng bộ mâm 16-inch giúp mẫu ô tô này trở nên trẻ trung, khỏe khoắn và thể thao hơn.

Về nội thất, bên trong MG ZS mới có tông màu đen cùng các vật liệu bọc da PU, đường vân gải carbon,…kết hợp hài hòa với điểm nhấn là hàng ghế đầu có thiết kế kiểu dáng thể thao. Vô-lăng xe đa chức năng với hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) được thiết kế riêng. Trong khi màn hình xe cỡ 10.1 inch thông minh do MG phát triển có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

MG ZS Smart Up STD+ mới còn có khoang chứa đồ rất ấn tượng khi đạt dung tích 359 lít, và tăng lên tới 1.166 lít khi hàng ghế sau được gập linh hoạt 60: 40. Trên xe còn có cổng USB cho camera hành trình, cổng USB ở hàng ghế sau, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, Smart Key. Tất cả hội tụ lại đưa không gian sinh hoạt của mẫu MG ZS mới mang chất của một chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ đích thực.

Động cơ xe.

Trên xe được trang bị hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới có 3 chế độ lái: Thành thị cho cảm giác lái hiệu quả tại khu vực đô thị; Tiêu chuẩn cho những điều kiện lái xe thông thường; Thể thao mang lại những trải nghiệm mới mẻ và mạnh mẽ với dòng xe đa dụng cỡ nhỏ.

Thiết kế trau chuốt, lưới tản nhiệt bắt mắt.

Sức mạnh MG ZS mới đến từ bộ động cơ 1.5L 4 xi lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút, giúp xe đạt tới vận tốc tối đa 170km/h, khiến chiếc xe trở nên khác biệt trong phân khúc.

Đáng chú ý mặc dù có giá đề xuất chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng, nhưng MG ZS Smart Up STD+ lại sở hữu nhiều tính năng an toàn tân tiến cùng hệ thống Bảo vệ an toàn đồng bộ mang tới hiệu quả cao nhất, đạt chứng chỉ an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Gương chiếu hậu.

Đó là các trang bị: Phanh tay điện tử (EPB); Hệ thống giữ phanh tự động (AVH); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC); Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS); Hệ thống cân bằng điện tử (SCS); Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC); Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS); Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW); Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS); 02 túi khí.

Nhiều trang bị an toàn tân tiến.

Dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan này được phân phối với 4 màu ngoại thất: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc để khách hàng có thể đến xem trực tiếp và lái thử. Tất cả các mẫu xe MG ZS Smart Up sẽ nhận được gói bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: 5 lần bảo dưỡng miễn phí (bao gồm vật tư và nhân công); 5 năm sử dụng dịch vụ MG care 24/7.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/03/2021, giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe MG HS cũng được điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

Mẫu xe Giá bán lẻ cũ đã gồm 10% VAT (Triệu đồng) Giá bán lẻ mới đã gồm 10% VAT (Triệu đồng) MG HS 1.5T STD (2WD Sport) 788 719 MG HS 1.5T LUX (2WD Trophy 888 829 MG HS 2.0T LUX (AWD Trophy) 999 949

Nguồn: http://danviet.vn/tan-binh-suv-do-thi-mg-zs-smart-up-std-ve-viet-nam-gia-tu-519-trieu-dong-50202...