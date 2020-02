Tầm giá 300 triệu, mua được những mẫu xe nào?

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Với số tiền khoảng 300 triệu đồng có thể nghĩ tới những mẫu xe 5 chỗ đã qua sử dụng khoảng 5 - 6 năm nhưng chất lượng vẫn khá tốt.

Toyota Vios 2014

Ưu điểm: Thiết kế thanh lịch và bền dáng, nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, hàng ghế sau thoải mái với 3 người lớn, vận hành bền bỉ ít hỏng vặt, tiết kiệm xăng, chi phí bảo dưỡng bình dân. Không chỉ vậy, động cơ mạnh so với các xe trong phân khúc, tăng tốc nhanh, hộp số mượt, khả năng giữ giá cao khi bán lại.

Nhược điểm: Toyota Vios cách âm chưa tốt, trang bị nội thất và ngoại thất đơn giản, trang bị an toàn thua kém so với các xe cùng phân khúc.

KIA Forte 2013

Ưu điểm: Kia Forte nằm trong phân khúc sedan hạng C giá rẻ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cùng với đó, xe sở hữu nội thất rộng rãi, chất liệu da sang trọng. Ngoài ra, Kia Forte sở hữu động cơ 2.0L mạnh mẽ.

Nhược điểm: Động cơ xe có tiếng ồn lớn khi di chuyển tốc độ cao, giảm xóc thiếu êm ái, hao xăng hơn so với các xe cùng phân khúc. Đặc biệt là nhanh mất giá hơn so với các mẫu xe Nhật cùng phân khúc.

Hyundai Accent 2014 - 2015

Ưu điểm: Do mang thương hiệu Hàn Quốc nên Hyundai Accent có giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ xe Nhật. Bên cạnh đó, Accent có thiết kế ngoại thất thanh lịch, nội thất bên trong khá rộng rãi so với các xe cùng phân khúc. Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng bình dân nên các mẫu xe của hãng Hyundai được sử dụng khá phổ thông tại Việt Nam.

Nhược điểm: Theo người dùng đánh giá, độ bền bỉ của Hyundai Accent không thể sánh ngang với các mẫu xe Nhật Bản sau vài năm vận hành. Không chỉ vậy, khả năng chống ồn chưa được tốt, động cơ hơi ồn. Đặc biệt, rất dễ mất giá sau 2-3 năm sử dụng.

KIA Rio 2013 - 2014

Ưu điểm: KIA Rio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, kiểu dáng nhỏ nhắn phù hợp với việc di chuyển trong thành phố, giá cả cạnh tranh so với xe Nhật, nội thất hiện đại khá bắt mắt.

Nhược điểm: Kiểu dáng chưa thực sự ấn tượng, độ bền thấp hơn nhiều so với xe Nhật cùng phân khúc, khả năng cách âm không được tốt. Do sử dụng động cơ Gamma dung tích 1.4L nên dễ bị hụt hơi khi vượt xe khác ở tốc độ cao. Đặc biệt, Rio khá ăn xăng, có thể đạt từ 12-14L nhiên liệu cho 100km đường thành phố.

Chevolet Cruze 2013-2014

Ưu điểm: Do nằm trong phân khúc sedan hạng C nên xe có nội thất khá rộng rãi, thiết kế nam tính, khả năng vận hành đầm chắc và ổn định ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe còn có khả năng cách âm tốt, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Nhược điểm: Do xe có hệ thống khung gầm nặng nên khá tiêu hao nhiên liệu, trung bình khoảng 8-10 lít/100km, hơn nữa động cơ thường bị đuối khi chở đủ tải. Thiết kế xe Cruze chưa thực sự bắt mắt, lốp xe khá cứng nên dễ bị ồn khi đi đường xấu. Cũng giống như các mẫu xe Hàn, Chevolet Cruze của Mỹ rất dễ bị mất giá sau 2-3 năm sử dụng.

