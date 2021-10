Subaru Outback thế hệ mới bât ngờ xuất hiện tại đại lý

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Subaru Outback 2021 đầu tiên vừa cập bến Việt Nam, khả năng xe sẽ được ra mắt trong vài tuần tới với giá bán dự kiến gần 2 tỷ đồng.

Về thiết kế Subaru Outback 2021 không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất. Điểm thay đổi dễ nhận biết nhất là phần cản trước được tinh chỉnh, cụm đèn trước / sau sửa đổi nhẹ, giá nóc lớn hơn một chút, mâm xe vẫn là loại 18 inch.

Mẫu wagon sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 4.870 x 1.875 x 1.675 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.745 mm và khoảng sáng gầm xe 213 mm. Khoang hành lý phía sau 522 – 1.726 lít (khi gập hàng ghế sau).

Tương tự như ngoài thất, bên trong xe vô lăng, đồng hồ, bảng điều khiển vẫn được giữ nguyên giống với thế hệ trước. Đáng chú ý, màn hình trung tâm có kích thước 11,6 inch đặt dọc, có hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto, hệ thống định vị và nhận dạng giọng nói. Hiện chưa rõ, phiên bản bán ra ở Việt Nam có hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa hay không.

Trong khi nội / ngoại thất gần như được giữ nguyên thì Subaru Outback 2021 lại được chuyển sang khung gầm SGP hoàn toàn mới, với độ cứng vững tăng 70%, khả năng hấp thụ lực va chạm trước và bên hông cũng tăng 40%. Xe cũng có gói công nghệ EyeSight, bao gồm các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo lệch làn…

Subaru Outback 2021 được trang bị khối động cơ đối đỉnh (Boxer) xăng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh toàn thời gian (S-AWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT-Lineartronic.

Về an toàn và hỗ trợ lái, Subaru Outback 2022 được trang bị trong gói an toàn Subaru Eyesight, bao gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng (có Stop & Go) và hơn nữa.

Theo tư vấn bán hàng, Subaru Outback thế hệ mới có giá bán dự kiến gần 2 tỷ đồng tại Việt Nam. Giá xe tương đương với Mercedes-Benz GLC. Với mức giá này, mẫu SUV này sẽ rất “kén” người mua. Tại Thái Lan, Subaru Outback 2022 được phân phối duy nhất phiên bản 2.5 i-Touring Eyesight AWD có giá bán 2.699.000 baht tương đương 2 tỷ đồng.

Trên thực tế, Subaru Outback được đánh giá cao ở độ an toàn, nội thất đa dụng lý tưởng để phục vụ cho gia đình, vận hành thú vị, trọng tâm thấp như sedan và tính tiện dụng của xe SUV.

Nguồn: http://danviet.vn/subaru-outbackthe-he-moi-bat-ngo-xuat-hien-tai-dai-ly-50202131107593833.htmNguồn: http://danviet.vn/subaru-outbackthe-he-moi-bat-ngo-xuat-hien-tai-dai-ly-50202131107593833.htm