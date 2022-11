Số lượng người mua ô tô bất ngờ tăng vọt trong tháng 10 năm 2022

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.560 xe, bao gồm xe 28.230 du lịch, 8.003 xe thương mại và 327 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 10%, xe thương mại tăng 6% và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 20.051 xe, tăng 17% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.509 xe, tăng 1% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10 đạt 332.963 xe, tăng 52% so với 2021 (năm 2021: 218.735 xe). Xe ô tô du lịch tăng 73%, xe thương mại tăng 6% và xe chuyên dụng giảm 1% so với năm 2021.

Tính đến hết tháng 10, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 52% trong khi xe nhập khẩu tăng 53% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng trong hôm nay, TC Group (Tập đoàn Thành Công) cũng thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 10 với tổng doanh số đạt 8.174 chiếc, tăng 14,1% so với tháng 9.

Như vậy, tổng lượng ô tô của Hyundai bán ra trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 64.494 xe.

