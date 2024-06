Siêu xe Aston Martin DB12 đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giá bán từ 19,5 tỷ đồng

Aston Martin Hồ Chí Minh vừa giới thiệu mẫu xe DB12 hoàn toàn mới. Thế hệ tiếp theo của dòng xe DB huyền thoại. DB12 kết hợp trải nghiệm lái xe đầy phấn khích với sự tinh tế vượt trội, công nghệ tiên tiến và sự thanh lịch hàng đầu, tạo nên một định nghĩa mới cho dòng xe Grand Tourer.

Aston Martin DB12 là sự kết hợp của sức mạnh và sự sang trọng. Mẫu xe này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi mà mọi tuyệt tác mang logo Aston Martin đều sẽ chinh phục khách hàng bởi hiệu suất mạnh mẽ, khả năng vận hành đỉnh cao, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và phong cách thiết kế đẳng cấp cùng tay nghề thủ công tinh xảo - những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu Aston Martin vang danh từ lâu đời.

Khoang nội thất hoàn toàn mới và sang trọng của DB12 gây ấn tượng với hệ thống âm thanh vòm tuyệt hảo đến từ đối tác âm thanh - Bowers & Wilkins.Nghệ thuật chế tác thủ công vẫn là cốt lõi của mọi mẫu xe Aston Martin. Nội thất được bọc da Bridge of Weir thượng hạng, khâu tay tỉ mỉ, mang đến cảm giác thoải mái cho những chuyến đi dài. Đồng thời, thiết kế ghế ôm sát người hỗ trợ tối đa cho những pha lái phấn khích.

Hệ thống thông tin giải trí mới tích hợp cùng màn hình cảm ứng 10.25 inch siêu nét (độ phân giải 1970x720), cung cấp khả năng phản hồi nhanh nhạy chỉ 30 mili giây. Xe còn trang bị hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay™ và Android Auto™* không dây.

DB12 vẫn giữ lại các nút bấm cho các chức năng chính như chọn số, chế độ lái, sưởi và thông gió. Sự kết hợp hài hòa giữa điều khiển kỹ thuật số và các nút bấm mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện lợi. Ngoài ra, xe còn trang bị các nút điều khiển nhanh cho khung gầm, ESP, ống xả, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo khoảng cách đỗ xe, đảm bảo các chức năng thường dùng luôn nằm trong tầm tay người lái.

Kết nối trực tuyến giúp cập nhật phần mềm và chẩn đoán từ xa OTA (Over The Air) thuận tiện, giúp duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất cho xe. Ứng dụng Aston Martin cho phép người lái tương tác, kiểm soát và nhận thông tin phản hồi từ xe một cách dễ dàng thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Hệ thống thông tin giải trí thông minh của DB12 hoạt động dựa trên ba yếu tố chính: xe DB12, ứng dụng Aston Martin và máy chủ dữ liệu an toàn của Aston Martin. Ba yếu tố này kết nối với nhau thông qua mạng di động 4G LTE / GSM chuyển vùng toàn cầu với e-SIM được tích hợp sẵn trên xe (do Aston Martin cung cấp). Với hệ thống thông tin giải trí thông minh, Aston Martin DB12 mang đến trải nghiệm lái xe thú vị, tiện lợi và an toàn hơn.

Ứng dụng Aston Martin cung cấp nhiều tính năng hữu ích, nội dung cá nhân hóa, phù hợp với từng chiếc xe, được hiển thị trên các màn hình rõ ràng và trực quan, hoàn toàn tương thích với giao diện người dùng (UI/UX) mới của hệ thống giải trí. Từ ứng dụng, chủ xe có thể theo dõi tình trạng xe, định vị vị trí xe, kích hoạt tính năng bảo vệ và dễ dàng gửi điểm đến từ ứng dụng lên hệ thống dẫn đường trên xe.

Ứng dụng cũng hỗ trợ dẫn đường bộ giúp dễ dàng di chuyển tới điểm đến sau khi đã đỗ xe. Quản lý tài khoản cá nhân và kết nối với cộng đồng người sở hữu xe Aston Martin thông qua các bản tin tích hợp trên ứng dụng. Bên cạnh đó Aston Martin còn giới thiệu Gói tùy chọn Advantage cung cấp thêm các tính năng cá nhân hóa, tương tác và tiện ích. Bắt đầu với tính năng theo dõi xe bị đánh cắp, Advantage cho phép chủ sở hữu DB12 xây dựng danh mục các tính năng bổ sung và dịch vụ theo gói để mở rộng và nâng cao trải nghiệm sở hữu xe.

Mẫu Aston Martin DB12 có mặt tại Việt Nam lần này là mẫu coupé mui cứng và cũng được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L Twin-Turbo mới. Trang bị này đi kèm hộp số tự động 8 cấp đi kèm vi-sai điện tử (E-Diff) cho công suất 671 mã lực và mô men xoắn cực đại 800 Nm, vượt 34% so với phiên bản tiền nhiệm DB11. Sức mạnh này giúp chiếc Aston Martin DB12 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Một số trang bị trang bị đáng chú ý trên mẫu xe này với hệ thống lái trợ lực điện tử (EPAS), bộ giảm xóc thích ứng thông minh thế hệ mới, có khả năng phân bổ lực cao hơn 500% so với trước đây, bộ phanh gang đúc với đĩa phanh trước 400mm và đĩa phanh sau 360mm (có rãnh và lỗ thông hơi) chưa kể tùy chọn phanh gốm Carbon Ceramic Brake (CCB)…

Aston Martin DB12 được trang bị hệ thống Kiểm soát ổn định điện tử (ESP) với bốn chế độ: Wet, On, Track và Off. Đi cùng với đó là 5 chế độ lái được cài đặt sẵn; GT, Sport, Sport+, Wet và Individual cho phép người lái tự do tùy chỉnh các cài đặt của từng hệ thống (khung gầm, động cơ, ESP, kiểm soát lực kéo) để phù hợp với sở thích và điều kiện lái xe cụ thể…

Aston Martin DB12 ra đời thay thế cho mẫu DB11 và có mặt trên thế giới vào tháng 5/2023 và sau hơn 1 năm, mẫu Grand Tourer này được mang tới Việt Nam để giới thiệu với các khách hàng tiềm năng. Aston Martin DB12 tại Việt Nam sẽ được cung cấp cả hai phiên bản mui cứng (coupé) và mui mềm (Volante) và sẽ mất khoảng thời gian từ 6 tháng – 1 năm kể từ khi đặt hàng mẫu xe này mới đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

