Sắp có thêm phiên bản Honda City giá rẻ tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Honda Việt Nam (HVN) vừa bổ sung City phiên bản E sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua xe hơn phiên bản City CVT và City TOP tại thị trường trong nước.

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang được ‘’thống lĩnh’’ bởi Toyota Vios và Hyundai Accent, mới đây có thêm ‘’gương mặt’’ Kia Soluto hoàn toàn mới – mẫu xe đang có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc. Không nằm ngoài cuộc chơi đó, Honda Việt Nam vừa bổ sung City phiên bản E sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mua xe hơn phiên bản City CVT và City TOP.​

Tại thị trường Việt Nam, Honda City luôn được đánh giá cao ở thiết kế thể thao, cảm giác lái tốt, trang bị an toàn và tiện nghi đầy đủ bên cạnh không gian nội thất rộng rãi trong phân khúc.​ Honda City E sẽ là một gợi ý dành cho các bác đang có nhu cầu mua sedan hạng B số tự động với giá bán dễ tiếp cận để phục vụ cho gia đình hoặc chạy dịch vụ.

Việc bổ sung thêm phiên bản mới sẽ tăng sức cạnh tranh hơn cho Honda City, điều này giúp mẫu xe hạng B nhà Honda cải thiện về doanh số bán ra. Tuy nhiên, Honda City rất khó có thể cạnh tranh về doanh số nếu so với hai đối thủ ‘’sừng sỏ’’ Toyota Vios và Hyundai Accent.​

Các chi tiết ngoại thất trên xe Honda City E nhìn chung không khác biệt nhiều so với City CVT, xe được trang bị bộ mâm 16 inch sơn 2 tông màu, đèn chiếu gần/xa halogen + LED chiếu sáng ban ngày. Đèn xi-nhan tích hợp trên gương chiếu hậu ở các phiên bản CVT và TOP đã được dời xuống vị trí fender hốc bánh trước.​

Về trang bị tiện nghi giải trí, City E được trang bị màn hình giải trí 6.8 inch, đàm thoại rảnh tay, kết nối Bluetooth, USB, HDMI, AM/FM, cửa gió hàng ghế sau, nút khởi động Star/Stop, ga tự động, chìa khóa mã hóa chống trộm, hệ thống báo động,... Trang bị an toàn với loạt phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử (VSA), khởi hành ngang dốc (HAS).​

Phiên bản City E không có khác biệt về động cơ và hộp số và vẫn được trang bị loại động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), SOHC, 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT).

Hiện tại chưa có mức giá bán chính thức từ phía Honda Việt Nam (HVN) nhưng qua một số kênh rao bán riêng của các nhân viên kinh doanh đã chào bán cho phiên bản City E ở mức khoảng 529 triệu đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn từ 30 đến 70 triệu đồng cho hai phiên bản đang có mặt tại thị trường là City CVT có giá bán 559 triệu đồng và City TOP có giá bán 599 triệu đồng. Bản cao cấp nhất City Modulo có giá bán 618 triệu đồng có mức chênh lệch gần 90 đồng

Ngoài ra, Honda City phiên bản E đi kèm giá bán 529 sẽ tạo ra sự chênh lệch không quá lớn so các đối thủ khác trong phân khúc và giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, City E sẽ rẻ hơn 11 triệu đồng so với Toyota Vios E CVT có giá bán 540 triệu đồng, đồng thời cao hơn 28 triệu đồng so với Hyundai Accent 1.4L AT có giá bán 501 triệu đồng.​