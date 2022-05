Phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ thêm loạt xe mới

Trong nửa đầu năm 2022, hàng loạt mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ đã và sẽ ra mắt tại Việt Nam tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc này.

Thị trường ô tô gầm cao cỡ nhỏ tại Việt Nam trở nên sôi động trong nửa đầu năm 2022. Bên cạnh những mẫu xe như Toyota Raize, Kia Sonet hay Mazda CX-3, CX-30 đã bán trước đó, trong nửa đầu năm 2022, hàng loạt các tên tuổi lớn cũng đã hoặc lên lịch ra mắt xe tại Việt Nam.

Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam

Hyundai Creta 2022

Hyundai Creta đã được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam có giá bán từ 620 – 730 triệu đồng. Ở lần quay trở lại này, Hyundai Creta vẫn sẽ được nhập khẩu và sẽ sản xuất lắp ráp từ 2023.

Hyundai Creta ghi điểm bởi ngoại hình hiện đại, với phần đầu xe thiết kế tương tự như Tucson hoàn toàn mới. Đèn LED ban ngày liền mạch với lưới tản nhiệt là điểm nhấn.

Nội thất thiết kế đặc trưng Hyundai với không gian rộng rãi và thân thiện. Ghế bọc da, hàng ghế trước có tính năng làm mát. Trên bản cao cấp nhất có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, camera lùi, sạc không dây, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh với 8 loa Bose.

Không gian nội thất Hyundai Creta có nhiều đường nét giống Tucson

Creta sử dụng động cơ Smartstream 1.5 lít, công suất 113 mã lực đi kèm hộp số iVT (hộp số vô cấp CVT do Hyundai phát triển).

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, Creta 2022 còn trang bị gói an toàn SmartSense, như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí.

Volkswagen T-Cross 2022 có giá từ 1,099 tỷ đồng

Volkswagen T-Cross 2022

Tuy thuộc phân khúc gầm cao hạng B song dường như Volkswagen T-Cross không có đối thủ bởi giá bán cao, từ 1,099 – 1,299 tỷ đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ.

Thuộc thương hiệu Volkswagen của Đức nên sự chắc chắn là chi tiết “ăn điểm” của Volkswagen T-Cross. Xe sử dụng 90% linh kiện nội địa Ấn Độ.

Không gian nội thất Volkswagen T-Cross

Các trang bị đáng chú ý có thể kể tới cụm đèn trước LED với đèn thấu kính Projector nhiều chức năng như tự động bật tắt, điều chỉnh khoảng sáng, đèn ban ngày, đèn sương mù và đèn vào hỗ trợ vào cua. Riêng đèn chào mừng chỉ có trên bản Luxury, mâm xe 17 inch.

So với bản Luxury, Volkswagen T-Cross Elegance có giá gần 1,1 tỷ đồng chỉ trang bị đèn pha halogen, mâm xe đơn sắc kích thước 16 inch, bên trong có 2 túi khí, cụm đồng hồ analog và thiếu cửa sổ trời.

Cả hai phiên bản sử dụng chung động cơ 3 xy-lanh, 1.0 TSI, tăng áp, cho công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Honda HR-V được hé lộ sẽ ra mắt trong tháng 6/2022

Honda HR-V 2022

Theo giới tư vấn bán hàng Honda HR-V 2022 sẽ ra mắt tại Việt Nam trong tháng 6/2022. Đây sẽ là phiên bản hoàn toàn mới, dự kiến sẽ có giá bán “dễ chịu” hơn trước, tương tự Civic 2022.

Honda HR-V được xem là mẫu xe rộng rãi hàng đầu phân khúc gầm cao hạng B. Nhược điểm khiến mẫu xe này trước đây bán ít phần lớn tới từ giá bán cao hơn so với mặt bằng chung.

Không gian nội thất trên Honda HR-V

Ở thế hệ mới, Honda HR-V có ngoại hình hiện đại và dường như lớn hơn so với phiên bản hiện tại. Không gian nội thất cũng mang thiết kế mới tối giản nhưng sang trọng.

Các trang bị nổi bật có thể kể tới đèn pha, đèn ban ngày, đèn hậu dùng công nghệ LED. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và cổng sạc riêng, phanh tay điện tử, cửa sổ trời cỡ lớn, sạc không dây, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 8 loa và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch…

Bên cạnh đó, có thể xe sẽ được phổ cập Honda Sensing tương tự Civic. Động cơ vẫn chưa được tiết lộ.

Nissan Kicks 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam

Nissan Kicks 2022

Giới tư vấn bán hàng Nissan thông tin Kicks 2022 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng này, bắt đầu bàn giao từ tháng 6. Giá bán dự kiến từ 650 triệu đồng.

Xe bán tại Việt Nam trang bị tiêu chuẩn động cơ hybrid e-Power, sử dụng kết hợp động cơ xăng 3 xy-lanh 1.2L (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 103Nm) và mô-tơ điện EM57 (công suất 129 mã lực và mô-men xoắn 260Nm). Pin 1,57 kWh nằm dưới hàng ghế trước. Hộp số tự động vô cấp CVT.

Nissan Kicks 2022 có 4 chế độ lái: Normal, S, Eco và EV, đi cùng công nghệ e-Pedal cho phép người lái khởi động, tăng tốc hoặc giảm tốc và dừng xe bằng cách sử dụng một bàn đạp duy nhất.

Không gian nội thất Nissan Kicks

Cũng theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Nissan Kicks 2022 được trang bị nhiều tính năng. Nội thất có cụm đồng hồ tích hợp màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, AUX, USB và Bluetooth, cùng với phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tay tự động Auto Hold.

Công nghệ an toàn đáng chú ý có cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm, cảnh báo tài xế mất tập trung, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và 6 túi khí.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/phan-khuc-o-to-gam-cao-co-nho-them-loat-xe-moi-d551884.html