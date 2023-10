Peugeot 408 bất ngờ về đại lý Việt Nam trước ngày ra mắt, giá khoảng 1 tỷ

Trình làng tại châu Âu vào tháng 6/2022, đến nay, Peugeot 408 thế hệ thứ 3 đã được đưa về Việt Nam và chuẩn bị ra mắt vào ngày 21/10 tới đây tại sự kiện riêng được tổ chức tại Sala, Q2, TP HCM.

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng Peugeot 408 đã có mặt tại đại lý. Theo các nhân viên tư vấn bán hàng, mẫu SUV Coupe này sẽ có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Premium và GT, đi cùng mức giá dao động từ 999 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Nếu con số trên chính xác, giá khởi điểm của Peugeot 408 sẽ cao hơn người anh em Peugeot 3008 tới 50 triệu đồng.

Peugeot 408 mang thiết kế SUV lai coupe, định vị ở phân khúc hạng C. Thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.687 x 1.859 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở 2.787 mm. Thể tích khoang hành lý 536L, có thể tăng lên tối đa 1.611L nếu gập hàng ghế sau.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn họa tiết nhiều nan dọc đi cùng logo Peugeot mới. Hệ thống chiếu sáng có dạng LED có khả năng điều chỉnh góc chiếu, đi cùng dải LED định vị vuốt dọc giống nanh sư tử. Đuôi xe được thiết kế theo hướng đơn giản, tinh tế. Đèn hậu có tạo hình hình thang được vuốt cong và kéo dài từ phần hông cho đến tận cốp xe.

Nội thất của Peugeot 408 có điểm nhấn là vô-lăng 2 chấu kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10 inch cùng dàn âm thanh 10 loa Focal phát triển riêng cho 408 trong 3 năm. Màn hình thông tin giải trí của xe hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "OK Peugeot".

Đồng thời, chiếc SUV lai coupe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động với cửa gió trải dài trên mặt táp-lô và các nút bấm cơ học nằm bên dưới màn hình giải trí.

Trang bị an toàn chủ động trên Peugeot 408 có thể kể đến: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop and Go, hỗ trợ đỗ xe với camera toàn cảnh 360 độ và tính năng hỗ trợ quan sát ban đêm Night Vision. Gói tùy chọn Drive Assist 2.0 có thể sẽ được bổ sung sau với tính năng chuyển làn bán tự động khi người lái bật đèn báo rẽ.

Tại thị trường quốc tế, Peugeot 408 có 3 tùy chọn động cơ ở thời điểm ra mắt, trong đó có 2 bản hybrid sạc điện dẫn động cầu trước sử dụng hộp số tự động 8 cấp và mô tơ điện 109 mã lực. Điểm khác biệt tới từ động cơ 1.6L tăng áp xăng có 2 mức công suất là 150 và 180 mã lực, đưa tổng công suất hệ thống lên 180/225 mã lực và 360 Nm mô men xoắn.

Ngoài ra, chiếc fastback cũng có động cơ 1.2L 3 xi-lanh 130 mã lực, 230 Nm cho một phiên bản giá rẻ cũng sử dụng dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Hiện chưa rõ Peugeot 408 bán tại Việt Nam sẽ dùng động cơ nào.

Khi được bán tại Việt Nam, Peugeot 408 sẽ mở ra phân khúc SUV/crossover lai coupe hạng C hoàn toàn mới, khác biệt so với Honda CR-V và Mazda CX-5.

Ảnh: Hội Peugeot 408 Việt Nam

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]